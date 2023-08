Bøndene fornøyd med ny minister: – Har stor kunnskap om vår næring

– Jeg kjenner jo Geir Pollestad som en kunnskapsrik og rutinert politiker, og er glad for å få ham som ny landbruks- og matminister, sier Norges Bondelags leder Bjørn Gimming til Dagsavisen. Han er fornøyd med at det er Pollestad som nå erstatter Sandra Borch som landbruks- og matminister, etter utnevnelsen i ekstraordinært statsråd fredag.

Statsrådsskiftet skjer etter Ola Borten Moe (Sp) måtte gå av 21. juli på grunn av brudd på habilitetsreglene etter aksjekjøp. Pollestad går inn for Borch, som erstatter Ola Borten Moe som forsknings- og høyere utdanningsminister.

Viktig nøkkelfigur for Sp

Gimming legger stor vekt på Pollestads lange erfaring fra Stortinget.

I sju år ledet Pollestad næringskomiteen, før han gikk til finanskomiteen. Han har vært Senterpartiets finanspolitiske talsperson siden våren 2022, og har vært en viktig nøkkelfigur i budsjettforhandlingene med SV. Pollestad skal også være en av Trygve Slagsvold Vedums nærmeste i partiet.

– Pollestad satt flere år i næringskomiteen, der han var tett på landbrukspolitikken, og hadde også viktige oppgaver i finanskomiteen knyttet opp mot finansieringen av jordbruksoppgjørene. Han har stor kunnskap om vår næring, mener Gimming, som ikke venter seg de helt store politiske endringene i regjeringens politikk på landbruks- og matområdet. Regjeringsplattformen er jo den samme, påpeker Gimming.

– Samtidig er jo personer ulike, så det kan jo være at vi etter hvert vil oppdage noen forskjeller i måten å lede departementet på, tror bondelagslederen.

– Tydelig og effektiv

Han ønsker å takke den avgåtte landbruksministeren Sandra Borch for samarbeidet de siste to årene. Han mener hun har fått gjennomført viktige grep i sin tid som statsråd.

– Som tilleggsforhandlingene høsten 2021, og de to viktige jordbruksoppgjørene i 2022 og 2023. Særlig 2022-oppgjøret var viktig, med den enorme kostnadsveksten næringen opplevde da, og hun så betydningen av norsk matproduksjon i en situasjon med krig i Europa, sier Gimming, som legger til:

– Hun har vært en tydelig og effektiv landbruksminister, med et stort hjerte for norsk matproduksjon.

Gimming regner med at jordbruksoppgjøret våren 2024 blir den store testen på om Pollestad blir en god landbruksminister.

– Men allerede nå er vi utålmodige med tanke på regjeringens opptrappingsplan for inntekt og selvforsyning. Den har vi ventet lenge på, og nå er tålmodigheten vår snart slutt.

– Kjenner fagfeltet

Også Norsk Bonde- og Småbrukarlag er fornøyd med valget av Pollestad.

– Vi ser fram til å få Geir Pollestad som ny minister. Vi har absolutt tro på at han kan gjøre en flott jobb, sier styreleder Tor Jacob Solberg til Dagsavisen.

Han har merket seg uttalelser Pollestad tidligere har kommet med om landbrukspolitikk, som gjør at han allerede ser ham i et positivt lys.

– Pollestad sa veldig tidlig at det er veldig viktig med produksjonsregulering, særlig på egg. Han har også vært veldig tydelig på at pelsdyrbøndene burde få et raskt oppgjør. Han har høy kunnskap om landbrukspolitikken. Det forplikter ham litt ekstra på gjennomføring, fordi han kjenner fagfeltet godt og vet hva dette betyr, mener Solberg, som også likte at Pollestad på Facebook så ut til å støtte landbruksopprøret i 2021.

– Det ser vi også som veldig positivt, sier Solberg.

– Svart belte i Geir Pollestad

SV og KrF i Stortinget har klare forventninger til Pollestad.

– Jeg har svart belte i Geir Pollestad etter å ha jobbet med ham i mange år og sammenhenger. Han er handlekraftig og pragmatisk, noe som virkelig trengs i jordbrukspolitikken nå, sier nestleder Torgeir Knag Fylkesnes i SV til NTB om den nye landbruksministeren.

Fungerende partileder Dag Inge Ulstein i KrF har samtidig forventninger til mer enn tomme ord fra Pollestad.

– Vi forventer at Pollestad holder det han lovet for to år siden og sørger for å levere en plan som gir bøndene forutsigbarhet for en inntekt de kan leve av, sier Ulstein til NTB.