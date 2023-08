Denne sommeren ble diplomat Kjersti Ertresvaag Andersen utnevnt som ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor. Hennes første internasjonale møte ble avholdt via internett tirsdag. På den andre siden av det digitale forhandlingsbordet satt Ihor Zjhovkva, nestleder ved Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs kontor.

Under møtet takket han ifølge ukrainske myndigheter Norge for å ha gitt militær, økonomisk og humanitær bistand til Ukraina, samt kollektiv beskyttelse til nærmere 50.000 ukrainske borgere som har ankommet Norge siden invasjonen i fjor. Han håper Norge også kan fortsette å støtte Ukraina, blant annet ved å bidra til å fremskynde et Nato-medlemskap.

– Ukrainas medlemskap i alliansen er den best mulige garantien for Ukrainas sikkerhet. Vi forventer at Norge vil støtte et ukrainsk NATO-medlemskap og alliansens beslutninger som vil hjelpe landet vårt videre på denne veien, sier Zjhovkva, ifølge Ukrainas presidentembete.

Under et Nato-toppmøte i Vilnius forrige måned ble Nato-landene enige om et veikart for ukrainsk medlemskap.

– Natos standpunkt er at Ukraina skal bli med i Nato, sa generalsekretær Jens Stoltenberg til NRK tidligere i år.

Ihor Zjhovkva (til høyre) sammen med president Volodymyr Zelenskyj under en samling i forbindelse med Nato-toppmøtet i Vilnius den 12. juli. (ODD ANDERSEN/AFP)

Vil at Norge støtter fredsplan

Zjhovkva og Andersen skal også ha diskutert Zelenskyjs fredsplan (se faktaboks), som presidenten tidligere har tatt opp med en rekke nasjoner. Planen inneholder ti punkter som Ukraina krever oppfylt, deriblant tilbaketrekkingen av samtlige russiske styrker fra ukrainsk territorium, for å stanse krigen.

Kjersti Ertresvaag Andersen, nylig påtroppet ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor, representerte Norge under nettmøtet med Ihor Zjhovkva. Andersen har tidligere vært Norges ambassadør i Sveits. (Dean Calma / IAEA)

Ifølge The Wall Street Journal skal Saudi-Arabia være vert for et toppmøte med rundt 30 ulike nasjoner som skal diskutere fredsplanen denne helgen. Norge skal være ett av landene som deltar. Det er ikke Russland.

– Vi regner med en sterk stemme fra Norge og alle de nordiske landene på det kommende møtet mellom nasjonale sikkerhetsrådgivere og politiske rådgivere for verdens ledere i Saudi-Arabia. Neste skritt er å avholde det første globale fredstoppmøtet, som vil lansere implementeringen av den ukrainske fredsformelen, sier Zjhovkva.

Volodymyr Zelenskyjs fredsplan

Ukraina krever følgende ti punkter oppfylt:

Stråling og atomsikkerhet, med fokus på å gjenopprette sikkerheten rundt Europas største atomkraftverk, Zaporizjzja i Ukraina, som nå er okkupert av Russland. Matvaresikkerhet, inkludert beskyttelse og sikring av Ukrainas korneksport til verdens fattigste nasjoner. Energisikkerhet, med fokus på prisrestriksjoner på russiske energiressurser, samt å hjelpe Ukraina med å gjenopprette kraftinfrastrukturen, hvorav halvparten er skadet av russiske angrep. Løslatelse av alle fanger og deporterte, inkludert krigsfanger og barn som er deportert til Russland. Gjenopprettelse av Ukrainas territorielle integritet og Russlands bekreftelse av denne i henhold til FN-pakten, noe Zelenskyj har sagt «ikke er gjenstand for forhandlinger». Tilbaketrekking av russiske tropper og opphør av fiendtligheter, gjenoppretting av Ukrainas statsgrenser mot Russland. Rettferdighet, inkludert opprettelsen av en spesialdomstol for å straffeforfølge russiske krigsforbrytelser. Forebygging av økomord, behov for beskyttelse av miljøet, med fokus på minerydding og gjenoppretting av vannrenseanlegg. Forebygging av konflikteskalering og oppbygging av en sikkerhetsarkitektur i det euroatlantiske området, inkludert garantier for Ukraina. Bekreftelse av krigens slutt, inkludert et dokument signert av de involverte partene.

