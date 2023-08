Her skal Karl Johan Ingvaldsen sortere innsamlet plast fra hele Norge

I 2020 startet returselskapet – som har ansvar for gjenvinning av plastemballasje – å utrede etableringen av et eget finsorteringsanlegg for plastemballasje i Norge. Målet er å ta ansvar for norsk plast nasjonalt i stedet for å være avhengig av europeiske anlegg, og samtidig bidra til første steg i retningen mot mer gjenvinningsindustri i Norge. Nå bygges anlegget i Indre Østfold.

– Etter kildesortering i kommunene kommer vi til å hente plasten for finsortering. Etableringen er i tråd med Hurdalsplattformen og målet om industriarbeidsplasser basert på sirkulærøkonomi, sier administrerende direktør Karl Johan Ingvaldsen i Plastretur.

Materialgjenvinnes i utlandet

Fra 2028 har alle kommuner krav om å utsortere og samle inn 50 prosent av alt plastavfall som kan gjenvinnes, kravet økes til 70 prosent i 2035.

I dag kjøres i stor grad husholdningsplast til Tyskland, hvor den ettersorteres og materialgjenvinnes. Om to år setter Karl Johan Ingvaldsen, administrerende direktør i Plastretur, i gang Norges første nasjonale finsorteringsanlegg for plastemballasje. (Grønt Punkt Norge)

I dag kjøres i stor grad husholdningsplast til Tyskland, hvor den ettersorteres og materialgjenvinnes. Årsaken er at det foreløpig ikke finnes nok kapasitet i Norge. Dette endres når finsorteringsanlegget på Holtskogen Næringspark i Hobøl, Indre Østfold kommer i drift – i løpet av første halvår 2025.

– I anlegget kommer vi til å sortere plasten i sju ulike kvaliteter. Det norske volumet er foreløpig for lite til å materialgjenvinnes her i landet, derfor vil sortert plast selges ut i Europa, forklarer direktør Karl Johan Ingvaldsen.

NASJONALT FINSORTERINGSANLEGG I INDRE ØSTFOLD

Skisse av finsorteringsanlegget. (Meter Arkitektur AS)

Bygges i Holtskogen Næringspark i Hobøl, Indre Østfold.

Byggestart i slutten av juni 2023.

Total kapasitet på 90.000 tonn plastemballasje i året.

Mål om at anlegget skal være i drift fra 2025.

Samlede investeringer er rundt 600 millioner kroner.

Anlegget skal sortere plastemballasje i sju ulike kvaliteter.

Plastretur har ansvar for å hente brukt plastemballasje fra norske kommuner og næringsliv og levere det til anlegget.

Tomra har ansvar for sortering og salg.

Nye arbeidsplasser

Plastretur AS er et non-profit returselskap som sørger for innsamling og gjenvinning av plastemballasje. Nå er spaden er satt i jorda for bygging av det 13.000 kvadratmeter store finsorteringsanlegget i Indre Østfold.

Administrerende direktør Karl Johan Ingvaldsen i Plastretur roser samarbeidet med Indre Østfold kommune:

– Kommunen har bidratt på en god måte til etableringen. For oss har nærheten til E18 og Moss havn vært viktige faktorer i valg av lokasjon. Samtidig bidrar vi jo til at lokalsamfunnet får 30–40 nye arbeidsplasser, avslutter han.

Industrifylket Østfold

Nyetablering av industri basert på sirkulær økonomi er positivt for hele regionen, mener Kathrine Hestø Hansen (Ap), varaordfører og ordførerkandidat Indre Østfold kommune.

– En mer ressurseffektiv og sirkulær økonomi er nødvendig dersom vi skal nå de klima-, miljø- og bærekraftsmålene vi har forpliktet oss til. Etableringen er dessuten positiv både for Indre Østfold kommune, indre-Østfold-regionen og hele fylket. At en industriregion som Østfold fremdeles kan være i front for nye former å drive industri på er viktig, sier Hestø Hansen til Dagsavisen, som også er glad for antallet nye arbeidsplasser i kommunen:

– Alle kommuner ønsker seg flere arbeidsplasser og vi er selvfølgelig glade for all arbeidsplassvekst i vår kommune. Det gir positive ringvirkninger i form av at flere kanskje søker seg til Indre Østfold – så vel som at Indre Østfoldingene kan få flere nye og attraktive arbeidsplasser de kan søke seg til lokalt.

Kathrine Hestø Hansen varaordfører, partileder og ordførerkandidat Indre Østfold Arbeiderparti. (Bernt Sønvinsen)

– Hva har kommunen gjort for å få Plastretur til å etablere seg i Holtskogen næringspark?

– Her er det jobbet godt på mange ulike nivå. Indre Østfold kommune ønsker å være en positiv og proaktiv samarbeidspartner for alle som er etablert, eller ønsker å etablere seg i kommunen vår. Da er det ekstra hyggelig å se at arbeidet bærer frukter – som i dette tilfellet, avslutter varaordfører Kathrine Hestø Hansen.

Det krever et stort tomteareal når finsorteringsanlegget, med total kapasitet på 90.000 tonn plastemballasje i året, skal bygges. (Tomm Pentz Pedersen)

