TikTok-kjendisen stopper Italias lommetyver. Men har hun et politisk motiv?

Har du vært i Venezia i sommer, eller fulgt med på Instagram eller TikTok i det siste? Da har du mest sannsynlig hørt stemmen til 56 år gamle Monica Poli.

«Attenzione, borseggiatrici! Attenzione, pickpocket!» roper Poli på en av de mange videoene hun har publisert på TikTok og Instagram. Poli er fra Venezia og har bodd i byen hele livet. I flere tiår har hun jaktet lommetyver i den populære turistdestinasjonen, sier hun i et intervju med det amerikanske nyhetsbyrået The New York Times.

Hun er medlem av en gruppe omtalt som Cittadini Non Distratti (De Udistraherte Innbyggerne). Gruppen vandrer rundt i Venezia og konfronterer folk de tror er lommetyver, ifølge The New York Times.

Gruppen, som har vært aktiv i flere tiår, har den siste tiden begynt å filme disse hendelsene. Videoene de legger ut på TikTok og Instagram har gått viralt i sommer, og Poli sin stemme kan høres overalt.

– Vi er en gruppe på rundt 50 stykker. Første gang vi tok en lommetyv var for rundt 30 år siden. Jeg tror vi er den første gruppen i Italia som begynte med dette, sier Poli til The New York Times.

I 2019 skrev The Economist at «De Udistraherte Innbyggerne» var ansvarlig for en tredjedel av arrestasjoner av lommetyver i Venezia. Gruppen åpnet nylig en TikTok- og instagramkonto for å skape bevissthet rundt risikoen som møter turister i Italia.

– Vi ville vise verden at man må være forsiktig når man kommer til Venezia, sier Poli til The New York Times.

Hun tror hun har en sjette sans når det kommer til å oppdage lommetyver, skriver nyhetsbyrået.

TikTok-vakthunden

Venezias verdenskjente kanaler trekker hvert år utallige turister til byen. (Cornelius Poppe/NTB)

«De Udistraherte Innbyggerne» er en av flere anti-lommetyv grupperinger i Europa. De ledes av frivillige som filmer og konfronterer lommetyver i Europas storbyer, ifølge The Washington Post.

Organisasjonene sender bevismaterialet videre til lokalt politi, i et forsøk på å møte det de ser som en stor økning i lommetyveri etter pandemien. I videoene som florerer på sosiale medier ser man lommetyver som sniker hender ned i uvitende turisters vesker, sekker og lommer.

Når de blir konfrontert av gruppenes medlemmer skjuler de ansiktet, mens de prøver å komme seg vekk fra kameralinsen og Polis høylytte anklager. Flere av gruppene deler nå tips til å unngå lommetyveri når man reiser til turistdestinasjoner i Europas storbyer.

– Vi ønsker å beskytte alle turistene, sa Poli i et intervju med The Washington Post.

Nettsiden omtaler Poli og andre medlemmer av grupperinger som ønsker å stille lommetyver til veggs som TikToks «favoritt-watchdogs». Men nå er det flere som setter spørsmålstegn bak motivene til Poli.

Kobles til ytre høyre-parti

Det var først på Twitter at Poli ble koblet til høyreekstreme grupper. Nå har det britiske nyhetsbyrået iNews avdekket at Poli er rådgiver for Lega Nord, et italiensk ytre høyre-parti.

På Twitter har enkelte kritisert Poli og gruppen «De Udistraherte Innbyggerne» for å være del av en rasistisk kampanje, som er spesielt rettet mot Romene i Venezia, ifølge iNews.

she's also a lega nord politician and publicly wished for mussolini's return. the nyt stays true to its cause of platforming fascists. https://t.co/8vqhtXmAss — La Femme Petrichor 🏳️‍⚧️ (@ParaN0ier) July 31, 2023

– Jeg går rundt i kritiske områder for å ta dem på fersk gjerning, sier Poli til det italienske nyhetsbyrået Corriere della Sera.

Ved spørsmål fra The New York Times om hun var redd for å anklage noen som er uskyldig, var svaret nei.

– Når jeg ser dem, vet jeg at de er lommetyver. Det er rart å si det, men det er noe i meg som gjenkjenner dem øyeblikkelig, sier hun til nettstedet.

Matteo Salvini leder ytre høyre-partiet Lega Nord i Italia. Partiet har flere ganger blitt kritisert for rasisme. Matteo Salvini leder ytre høyre-partiet Lega Nord i Italia. Partiet har flere ganger blitt kritisert for rasisme. (MIGUEL MEDINA/AFP)

Lega Nord ledes av politikeren Matteo Salvini, og omtales av iNews som både anti-LHBT og anti-innvandring. Lega Nord er i koalisjonsregjering med den kontroversielle italienske statsministeren Giorgia Meloni. Europaparlamentet har tidligere kritisert Lega Nords handlinger for å være «rasistiske», ifølge det britiske nettstedet.

