Forus-havvindselskap inngår partnerskap i Irland

Vårgrønn inngår partnerskap med det irske Energia Group for å utvikle havvindprosjekter i Irland. Planen er å levere opptil 1.8 gigawatt-kapasitet innen 2030. Det melder Forus-baserte Vårgrønn i en pressemelding tirsdag.

Partnerskapet vil i første omgang fokusere på Irlands sør- og østkyst, hvor Energia Renewables allerede har fullført omfattende utviklingsarbeid de siste fire årene på et anlegg i det Nord-Keltiske hav. Området har en kapasitet på opptil 900 megawatt. Partnerskapet omhandler også et anlegg i Sør- Irskesjøen, med kapasitet på opptil 900 megawatt.

Irland har i dag 25 megawatt havvindkapasitet installert og har som mål å ha en kapasitet på minst 37 gigawatt innen 2050, ifølge Vårgrønn.

Konsernsjef i Vårgrønn, Olav Hetland mener Energia Renewables er en ideell parter.

– Vi er veldig glade for å samarbeide med Energia Renewables for å utvikle havvindprosjekter i Irland. Vi ser fram til å bringe Vårgrønns spissede havvindkompetanse inn i partnerskapet og utvikle prosjekter sammen, og bygge videre på det omfattende utviklingsarbeidet som Energia allerede har gjennomført., sier han i en pressemelding.

– Sterk lokal ekspertise er avgjørende for å lykkes med å utvikle prosjekter som raskt leverer kraft i stor skala, og samtidig bidrar til å skape lokale arbeidsplasser. Energias mangeårige lokale tilstedeværelse og merittliste med å levere et bredt spekter av landbaserte fornybare energiprosjekter i Irland, gjør dem derfor til en ideell partner for oss, legger Hetland til.

Ian Thom, konsernsjef i Energia Group sier følgende om partnerskapet:

– Vi ser fram til å jobbe tett med Vårgrønn og kombinere vår erfaring med å utvikle fornybare energiprosjekter i Irland med Vårgrønns omfattende havvindkompetanse og relasjoner til leverandørkjeden. Utviklingsarbeidet som er gjennomført hittil gir partnerskapet vårt en unik posisjon for å levere ny offshore-kapasitet på sør- og østkysten innen 2030, og dermed bidra betydelig til Irlands havvindmål, sier Thom, som også mener at partnerskapet underbygger Energia Groups forpliktelse til klimatiltak og levering av fornybar elektrisitet til boliger og bedrifter over hele den irske øya.

