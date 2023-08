Dyrere plastposer: – Unødvendig og dyrt

Dagsavisen møtte folk som ikke var særlig begeistret for den nye prisen.

– Det er idiotisk, sier Kim Kåring.

Han kjøper ofte plastposer på butikken, og ser seg nå nødt til å kjøpe mindre.

– Jeg kjøper alltid plastposer, dessverre. Og det må jeg slutte med, for ellers blir det veldig dyrt, sier han til Dagsavisen.

Elisabeth Roland kjøper også altfor ofte plastposer til handleturen, men nå ser hun seg nødt til å si nei takk til posene.

– Det har blitt kjempedyrt, så nå må jeg bli flinkere til å huske handlenett, sier hun.

Elisabeth Roland fikk akkurat med seg nyheten om de økte prisene. (Lea Scharff)

Vil at folk skal kjøpe færre plastposer

Målet med prisøkningen på plastposer er å senke forbruket av dem.

– Målet fra både EU og norske myndigheter er at forbruket skal ned på 40 poser per person per år, sier kommunikasjonssjef Nina Horn Hynne i Meny til NTB.

Ungdommene Maria Gunam og Sandra Johnsen synes tiltaket er unødvendig.

– Det var voldsomt, sier Johnsen.

– Nå må jeg begynne å bruke handlenett, for jeg har ikke råd til å kjøpe plastposer til varene mine, sier Gunam.

Maria Gunam og Sandra Johnsen sier at de uansett bruker plastposene som søppelposer, og synes prisene er unødvendig høye. (Lea Scharff)

Fra mars 2019 og ut februar 2020 var prisen på handleposene hos Rema kr 1,60. Deretter økte prisen til to kroner og 1. januar 2022 til tre kroner.

I 2021 brukte nordmenn omtrent 820 millioner plastposer, og i 2022 brukte nordmenn 722 millioner plastposer, ifølge miljøfondet. Det vil si at hver person bruker 132 plastposer i 2022. Dette er en stor nedgang på 100 millioner poser fra 2021 til 2022, men det er altså ikke nok, skriver NTB.

«Selv om utviklingen går i riktig retning, har vi fortsatt en stor jobb foran oss for å nå Norges plastposemål», skriver Handelens Miljøfond.

– Teit og veldig bra

Sebastian Johansson og Silje Johansen er uenige om de synes det er bra eller dårlig.

– Jeg synes det er teit, for jeg kommer jo til å kjøpe pose uansett, sier Johansen.

Johansson er uenig og synes det er bra.

– Det er et godt tiltak, for det skal koste å bruke engangsting, sier han.

Dagsavisen møter også flere som synes det er et godt tiltak.

– Jeg synes det er helt greit, for vi må bevare miljøet, sier Trond Sievås.

Han vil bli flinkere til å huske handlenett

– Jeg er litt gjerrig, så nå gjelder det å huske handlenettet.

