Trappeoppgang med flotte lysforhold kan bli din for 260.000 kroner

Eiendomsmarkedet i London fortsetter å forundre. Tirsdag kan nevenyttige kjøpere med håp om å slå seg opp i verdensmetropolen overby hverandre for en fireetasjers trappeoppgang bak en Starbucks-filial i sørvestre London, skriver The Guardian. Selgeren forventer en minimumspris på 20.000 pund, som med dagens kurs tilsvarer rundt 262.000 kroner.

I prospektet beskrives et «Trappehus med langvarig festeavtale og utviklingspotensial, med forbehold om byggetillatelse og samtykke.»

Hva dette potensialet kan bestå i krever unektelig litt fantasi. Meglerne har lagt ut en videoomvisning som til leken pianomusikk viser det som i dag først og fremst fremstår som en lagringsplass for ubrukte møbler, sykler, og et stort antall brannslokningsapparater. Videoen har så langt fått tre likerklikk.

De billigste boligene taper mest i verdi

Den gjennomsnittlige eiendomsverdien i London har ifølge offisielle tall økt med 63 prosent det siste tiåret, fra 322.000 pund til 525.000 pund.

Samtidig viser en rapport at 71 prosent av eiendommene solgt i det sentrale London så langt i år er betalt kontant, sammenlignet med 35 prosent for Storbritannia som helhet. Dette bygger opp under frykt for at rike utenlandske investorer fortrenger arbeidende londonere, skriver The Guardian.

Direktør for boliganalyse i meglerbyrået Savills, Frances McDonald, forteller avisen at stigende boliglånsrenter først og fremst går ut over salgsverdien av de rimeligste boligene, som i London har falt med 2,5 prosent det siste året. De dyreste boligene har til sammenligning ikke sunket i pris.

– Dette skyldes økende forskjeller mellom kapitalsterke kjøpere og andre grupper, sier hun.

[ Ballonglån er ikke særlig smart: Du merker det den dagen renta stiger ]

Stor ulikhet

Blant dem som brukte mest på bolig i London i fjor var den sveitsiske milliardæren Ernesto Bertarelli, som brukte 92 millioner pund på et 80-roms herskapshus i Belgravia, komplett med et 20 meter langt svømmebasseng, treningsstudio og kino.

I den andre enden av markedet ble et rom uten vinduer i en lagerbygning i Øst-London lagt ut for en leie på 600 pund i mai. En ettromsleilighet i Chiswick med dusj på kjøkkenet var tilgjengelig for 999 pund i januar, mens en ettromsleilighet i Notting Hill til 1.500 pund i måneden hadde toalett og kjøkkenvask mindre enn én meter fra hverandre, ifølge The Guardian.

For å løse boligkrisen ønsker den britiske regjeringen å gjøre det enklere å bygge om butikker og kontorer. Tidligere denne måneden sa Michael Gove, statssekretær for utjevning, bolig og lokalsamfunn, at det vil bli utarbeidet nye regler for å gi større frihet til å bygge ut eiendommer og åpne opp loft. Kanskje kan de nye reglene også komme en heldig ny trappeeier til gode.

[ Mener han har svaret på boligkrisen: – Kjempeenkelt ]

Også i Norge

Også i Norge er boligmarkedet mange steder trangt for folk med arbeidsinntekt. I Oslo viste sykepleierindeksen for 2022 at en enslig person med en god årsinntekt på 639.257 kroner kunne kjøpe bare 1,5 prosent av boligene som var til salgs. Dette fører blant annet til ekstreme priser på de minste leilighetene.

I juni ble 14 kvadratmeter på Frogner solgt for 3,55 millioner kroner, 29 prosent mer enn selgeren hadde betalt for den to år tidligere, skrev Dagens Næringsliv. For øyeblikket ligger et «perfekt førstegangskjøp» på 12 kvadratmeter i et loft på St. Hanshaugen ute på Finn.no med en prisantydning inkludert fellesgjeld på 2.730.000.

Ordfører Raymond Johansen tok tidligere i år til orde for å oppheve leilighetsnormen som stanser utbygging av boliger under 35 kvadratmeter i Oslo sentrum, men tapte kampen under Arbeiderpartiets program- og nominasjonsmøte foran høstens lokalvalg. Norske boligpriser har så langt ikke blitt særlig påvirket av renteøkningene, og falt med bare 1,2 prosent i juni, ifølge tall fra Eiendom Norge.

Plantegning av perfekt førstegangskjøp på St. Hanshaugen i Oslo. (Takst Øst/EIE eiendomsmegling)

[ Kommer med krass kritikk av stortingskollegene ]

[ Trump ut mot rivalen: – Ville ikke tatt sjansen på han der ]