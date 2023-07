Trenger dragshow: – Mange skeive blir i dag dyttet tilbake inn i skapet

Det er gått mange år siden dragshowene tok steget fra undergrunnen og inn i hovedstrømmen, som TV-underholdning og scenekunst. Men i de senere år er uttrykksformen blitt beskyldt for alt fra kulturell appropriasjon til å bederve barns moral.

– Har det skjedd en backlash mot dragartister?

– Dette med kulturell appropriasjon er dragartister blitt mye mer bevisste på. Å gå på scenen for å hylle en stor, svart artist iført blackface ville neppe skje i dag – det stammer fra en annen tid, da det riktignok ble gjort med uskyldig beundring og kjærlighet men, som aldri ville passere i dag. Man kan fortsatt hylle store stjerner, men det må skje uten å male blackface. Der har det skjedd en stor sjangerfornying, sier Remy Johansen Hovda, festivalansvarlig for Oslo Drag Festival som går av stabelen denne helgen.

– Drag handler om å skape handlingsrom og få lov til å være mer seg selv utover de kjønnsnormer vi lever i samfunnet. Det er det teoretiske grunnlaget. I tillegg ønsker vi å feire livet, mangfold og inkludering gjennom en lang rekke show og konsepter i et bredt utvalg, sier Remi Johansen Hovda. som selv opptrer, blant annet under sitt alter ego Nabi Yeon Geisha på festivalen.

Frykten fra USA

Opp gjennom historien har dragshow og modige dragdronninger vært med å skape aksept og interesse for forskjellige lagninger og kjønnsuttrykk, ofte med liv og helse som innsats på veien fra undergrunnen fram til dagens mainstream-underholdning. Her hjemme har showgrupper som norske «Great Garlic Girls» og «Ruth og Vigdis» og svenske «After Dark» laget stor familieunderholdning. Internasjonalt er realityshowet «Ru Pauls Dragrace» en hit.

– Er drag politisk teater?

– Ja, det kan være det. Drag er normbrytende. Og med en gang du bryter normer så trer du inn i det politiske landskapet med å si at for eksempel kjønnsnormer er for trange. Det er ikke sånn at vi ønsker å oppløse alt i samfunnet, men vi vil fokusere på at alle skal få lov til å eie seg selv.

– Hva tenker du om at mange vil forby drag i USA fordi de mener det er skadelig for barn?

– I Tennessee og flere av de andre statene som vil forby, så kategoriserer de drag som voksenunderholdning, i likhet med stripping. Det stammer fra den tiden drag kun ble spilt for et voksent publikum på barer og klubber og handlet om seksuell frigjøring og man har ikke fått med seg at det har foregått en sjangerfornying. Men dragartistene som leser for barn er veldig påkledd, og det er historiene og eventyrene som står i fokus, sier Remi Johansen Hovda.

Selv har han lest egenskrevne skeive eventyr for barn siden 2017. Han blir stadig leid inn som en del av Den kulturelle skolesekken med fortellerstunden «Dronningtimen» som dragartisten Nabi Yeon Geisha. Og han har møtt stort sett bare positive reaksjoner blant foreldre i Norge.

– Det jeg gjør, er å fortelle et eventyr med en liten skjev twist, og knytter det opp til lek som går ut på at du skal kunne like det du liker, enten du er en typisk guttegutt eller jentejente, jentegutt eller guttejente, eller noe annet.

Fram til i vår, da reaksjonene på «Drag Story Hour» i USA ble kjent, har han opplevd utelukkende positiv respons fra foreldre og barn.

– Nå hender det at det faller en kommentar eller to. Men det er ikke foreldrene jeg møter som legger ord i munnen på meg og kommer med antakelser av hva jeg gjør, det er anonyme i kommentarfeltene på nettet. Det er interessant, og jeg tenker at det sammenfaller med mye annen kritikk det siste året, av blant Pride.

Pioner og pedagog

Programmet for Oslo Dragfestival bærer preg av det store spennet som finnes innen sjangeren.

– I år har vi hatt alt fra tradisjonell drag til mer avantgarde. For eksempel hadde vi Great Garlic Girls på torsdag, som har holdt på i 40 år, og vel så det. Og i kveld skal vi ha noe som heter «Objectified», utforsker en tematikk gjennom drags formspråk. I tillegg har vi hatt drag for barn, vi har hatt drag burlesk, og i kveld er det også Open Drag Stage med flere aktører. Slik håper vi å kunne løfte fram mye av hva norsk drag har å by på, og skape et sted der publikum kan være trygge, være seg selv og ha det gøy med felles opplevelser.

Remi Johansen Hovda er drama- og teaterpedagog og universitetslektor på OsloMet. Der underviser han blant annet i et nytt studie som heter «Kunsten å dragge». Det er Skandinavias første i sitt slag og egnet for alle som ønsker å jobbe med og anvende drag som et estetisk kommunikasjonsfag og forankre dette i teaterkunsten, pedagogikken, og andre kunstfag og fagfelt.

– Hva har drag betydd for deg personlig som kunstner?

– Det er blitt en måte å øve på meg selv utover de normene og forventningene man har til sitt kjønn, eller til sin kulturelle bakgrunn. Ved å tre inn i ulike roller, låne ulike stemmer eller tre inn i andre estetiske former for å uttrykke noe som er inni meg selv, kan jeg strekke meg enda lenger. Dette tror mange trenger nå, i disse dager hvor så mange opplever å nærmest bli dyttet tilbake inn i skapet, sier Remi Johansen Hovda, som selv opptrer på Åpen Scene i kveld.

