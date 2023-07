Andrew Malkinson ble uskyldig dømt. Må betale for kost og losji i fengselet.

En sak som har vagt stor oppsikt den siste uka er justismordet på britiske Andrew Malkinson. 57-åringen ble i følge blant annet The Guardian dømt til livsvarig fengsel med en minstetid på sju år etter å ha blitt funnet skyldig i et angrep på en kvinne i Salford i Greater Manchester i 2003. Etter 17 år i fengsel har nye dna-bevis i saken har frikjent Malkinson som hele tiden har bedyret sin uskyld.

Onsdag ble han erklært en fri mann etter at dommen ble opphevet av dommerne i ankedomstolen. Men så kom sjokket: Malkinson vil måtte regne med å få trukket utgiftene til fengselsopphold og mat fra en eventuell erstatning han får for prøvelsene sine.

– Dette kan ikke skje i Norge i dag, hevder begge advokatene Brynjar Meling og Arvid Sjødin. Men de minner om at forslaget har vært oppe i en tidligere sak.

Behandlingen av Viggo Kristiansens gjenåpningssak i Borgarting lagmannsrett Forsvarer Arvid Sjødin under behandlingen av Viggo Kristiansen sin gjenåpningssak i Borgarting lagmannsrett i Oslo. (Lise Åserud/NTB)

Skjedde med Liland

I Norge har vi sett flere justismord bli oppklart i nyere tid.

– Viggo Kristiansen venter fortsatt på sine erstatningspenger, vil han kunne oppleve det samme?

– Nei, dette kan ikke skje i Norge. Det er kun en gang som er kjent at det ble lagt ned påstand om trekk i erstatningen på grunn av fri kost og losji, det var Per Kristian Liland ble frikjent i 1994 etter en voldsom innsats fra Tore Sandberg. Da la statsadvokaten ned påstand om slikt trekk, men fikk selvsagt ikke medhold i det, sier advokat Arvid Sjødin, som blant annet har vært forsvarer for fetteren i Birgitte Tengs-saken og Viggo Kristiansen i Baneheia-saken.

[ Flere unge er misfornøyd med regjeringens håndtering av skogbrannene i Hellas. ]

Kost og losji

Andrew Malkinson, som for tiden lever på trygd, sier til The Telegraph at han er rasende over tanken på at han i realiteten må betale penger for torturen han ble utsatt for i nesten to tiår. Og, han hevder han ikke er alene om å oppleve dette. Nå ønsker han å flytte utenlands når han får erstatningspengene. Selv om han ikke trenger å betale kriminalomsorgen direkte hvis han får erstatning, kan han bli tvunget til å ofre en del av en eventuell utbetaling for å dekke kostnader han ville ha pådratt seg på utsiden hvis han ikke hadde vært fengslet.

Britain Conviction Quashed Andrew Malkinson løfter en knyttneve utenfor Royal Courts of Justice i London. (Jordan Pettitt/AP)

– Det høres jo vilt ut at folk som blir uskyldig dømt og fengslet på toppen av det hele skal måtte skylde de som har begått en feil penger?

– Det er urimelig, like urimelig som da Statsadvokaten i Birgitte-saken prosederte mot erstatning for han i Høyesterett i 2003, da sa han at fetteren ikke hadde krav på erstatning fordi fetteren hadde lurt hele det norske folk ved å si at han hadde drept Birgitte, sier Arvid Sjødin til Dagsavisen.

[ Lippestad: – Først etter flere år godtok jeg situasjonen ]