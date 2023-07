Frp får «hemmelig» millionstøtte: – Betal tilbake pengene

Fellesforbundets leder Jørn Eggum raser mot «hemmelig» valgkampstøtte til Fremskrittspartiet.

Tidligere denne uka skreiv Dagens Næringsliv at Frp får fem millioner kroner i valgkampstøtte fra en ei gruppe som kaller seg «aksjon for borgerlig valgkampseier».

Det er ikke kjent hvem som er medlem av denne aksjonen.

Advarer kraftig

Jørn Eggum, leder for Fellesforbundet, advarer på det sterkeste og kaller den anonyme pengestøtten farlig.

– Hele opplegget åpner for ville spekulasjoner. Er det et hemmelig brorskap av skatteflyktninger? Russiske myndigheter, laksebaroner, frimurere eller kriminelle gjenger? Ingen vet hvem som satser sine penger på Sylvi Listhaug, sier Eggum til Dagbladet.

Frp-kritikk

Gjennom mange år har Fremskrittspartiet kritisert pengestøtte fra LO og LO-forbund til Arbeiderpartiet og andre partier på venstresida.

Fremskrittspartiets Erlend Wiborg gikk hardt ut mot pengestøtta i 2021:

– Vi hadde kalt det korrupsjon hvis dette hadde skjedd i andre land. Det er rett og slett ikke bra, for å si det sånn. For det norske demokratiet er dette særdeles uheldig, jeg mener det kan kalles politisk korrupsjon, sa Wiborg den gang til frp.no.

Eggum slår tilbake

Fellesforbundets leder Eggum mener Frp nå viser en dobbeltmoral.

– Vi i LO har fått flere brev fra en opprørt Listhaug den senere tid når vi er åpne på at vi støtte partier på venstresiden som slåss for et godt arbeidsliv. Det er sjokkerende at den samme partilederen lukker øynene og mottar fem millioner fra en gruppe mennesker som omgår den viktige åpenheten rundt partistøtte vi har i Norge, sier Eggum til Dagbladet.

Frp avviser kritikken

Generalsekretær i Frp, Finn Egil Holm, avviser kritikken overfor Dagbladet.

Til avisa sier han at aksjonsgruppa er registrert som en forening på lik linje med andre virksomheter, og viser til nettsida til «Aksjon for borgerlig valgseier» for informasjon om gruppa.