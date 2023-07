27 funnet døde etter jordskred i India

27 personer er funnet døde etter jordskredet i India. Fortsatt regnes det med at 78 personer er savnet.

Blant de døde er fire barn, og blant de som har blitt reddet er fire personer fortsatt på sykehuset.

Jordskjelvet rammet landsbyen Irshalwadi hardt. Irshalwadi ligger i Raigadh-distriktet, nesten 80 km fra Mumbai.

17 av 48 hus i landsbyen ble helt eller delvis begravd under rasmassene, opplyser myndighetene. Det skriver Aljazeera.

Vanskelig terreng gjør at redningsarbeidet tar tid. (INDRANIL MUKHERJEE/AFP)

– Alt gjøres manuelt

Et hundretalls redningsmannskap har leita etter flere som fremdeles er savnet, men redningsarbeidet har blitt betydelig hemmet på grunn av vanskelig terreng. Redningsmannskapet bruker 90 minutter på gå opp til landsbyen. I tillegg måtte redningsarbeidet innstilles en periode på grunn av fare for flere ras.

– Vi står overfor den store utfordringen at vi ikke kan bære tungt utstyr, og derfor gjøres alt manuelt. Redningsmannskapene bruker for det meste staver og spader, sier Pramod Kumar Singh fra National Disaster Response Force (NDRF) til det lokale mediet ANI.

Redningsmannskapet jobber for å finne de resten av savnede. (AFP PHOTO/AFP)

Global oppvarming

Global oppvarming har forårsaket en økning i ekstrem nedbør i større høyder. For hver grad med global oppvarming øker mengden ekstrem nedbør med 15 prosent, har forskere forklart.

Det betyr igjen at to milliarder mennesker som bor i eller ved fjell er i fare for flom og jordskred.

Myndighetene i India opplyser til Aljazeera at monsunregn har drept over 100 mennesker i Nord-India i løpet av de siste tre ukene. Fordi regnskyllene har fått veier til å rase sammen og boliger til å kollapse.

Forskere sier at monsunene blir mer uberegnelige på grunn av klimaendringene, noe som fører til hyppige jord- og flomskred nord i Himalaya.

