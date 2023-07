Hevder grensevakter står for «umenneskelig oppførsel»

– Jeg tror vi har gått over en linje inn i det umenneskelige.

Det skriver en amerikansk grensevakt i avdelingen for offentlig sikkerhet i Texas (DPS) i en epost som San Antonio Express-News har fått tilgang på. I eposten til sin overordnede forteller grensevakten om det han omtaler som maktmisbruk mot migranter på grensen mellom Mexico og USA.

Han hevder at grensevakter i byen Eagle Pass i Texas skal ha blitt beordret til å dytte barn og spedbarn som forsøker å krysse elven Rio Grande på grensen, tilbake i vannet. De skal også ha blitt bedt om å ikke gi vann til migrantene, selv under den ekstreme varmen som har preget grensen mellom USA og Mexico den siste måneden, ifølge mailen. Dette skjer samtidig som Texas’ republikanske guvernør, Greg Abbott, kontroversielle nye initiativ for grensekontroll, Operation Lone Star, oppskaleres.

San Antonio Express-News har bedt myndighetene kommentere påstandene i e-posten. DPS-talsperson Travis Considine svarer ikke på spørsmål om innholdet i e-posten, men sier at det ikke er tatt politisk beslutning om å ikke gi vann til migranter.

Tirsdag avviste guvernørens kontor at ordrer eller direktiver knyttet til Operation Lone State utsetter migranters liv for fare.

Det kommer ikke fram hvem som angivelig skal ha bedt grensevaktene om å dytte folk tilbake i elven eller nekte dem vann. Mailen er også omtalt av flere andre amerikanske medier.

Immigration Texas Buoys Grensevakter ser på mens migranter krysser Rio Grande på grensen mellom Mexico og USA ved byen Eagle Pass i USA. Nå anklages Texas for en inhuman grensepolitikk. (Eric Gay/AP)

På nettsidene sine skriver USAs grensepoliti at migranter som tidligere har forsøkt å krysse grensen ulovlig i øde terreng har dødd av dehydrering, sult og heteslag. «Don’t do it» er grensepolitiets beskjed til migranter som vurderer å krysse grensen ulovlig under ekstremvarmen.

Det er imidlertid ikke nytt at amerikanske myndigheter oppfordrer migranter til å ikke krysse inn i landet ulovlig. Ekspresident Donald Trump innførte knallharde tiltak mot migrasjonen fra sør og et grensegjerde mot Mexico var blant valgløftene hans.

[ Fra 2019: Mexicos soldater på vei til grensa etter avtale med Trump ]

Avskaffet gamle regler

I mai i år ble den nasjonale covid-19-helsekrisen i USA formelt avsluttet. Dette førte til stor spenning og høyt trykk av migranter på grensen mellom USA og Mexico.

Rett etter pandemien brøt ut innførte daværende president Donald Trump nye regler som skulle begrense innvandring til USA, og ifølge presidenten hindre spredningen av koronaviruset.

Migranter forsøker å komme seg til USA fra Mexico ved å krysse Rio Grande. Den formelle avslutningen på den nasjonale vocid-19-helsekrisen i USA førte til høyt tryk av migranter på grensen i mai. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Under den såkalte Title 42 kunne USA sende asylsøkere rett tilbake over grensen uten å behandle søknaden deres. I de tre årene reglene gjaldt, ble hundretusenvis av migranter returnert til Mexico.

Reglene ble kritisert av aktivistgrupper, som anklaget amerikanske myndigheter for å bruke koronapandemien som et påskudd for å begrense immigrasjon.

[ Derfor er det kaos på USAs grense nå ]

Skapte stor forvirring

I dagene før Title 42 ble avskaffet, tok tusenvis av mennesker seg til grenseområdene i håp om å komme seg til USA. Mange fryktet at nye regler ville føre til strengere grensekontroll. Som Dagsavisen skrev, var det samtidig forventet at flere migranter ville ta seg over grensen etter de gamle reglene ble avskaffet, fordi de trodde det ville bli lettere.

Migrant Crossings At Southern Border Increase Ahead Of Title 42 Expiration Medlemmer av nasjonalgarden forbereder piggtråd ved Rio Grande rett før Title 42-reglene ble avviklet. (JOHN MOORE/AFP)

Den store tilstrømmingen av migranter har også ført til en økning i andelen som krysser grensa til USA i øde områder. Smuglerrutene i ørkenområder eller i fjellområder kan være dødelige, spesielt når temperaturene stiger.

Allerede i mai varslet flere at sommeren i år ville bli dødelig for migranter som forsøker å ta seg inn i USA utenfor de regulerte grenseområdene. Over 100 mennesker har mistet livet av heten på grensen mellom Mexico og USA i år alene, skrev The Washington Post i starten av juli.

Siden det har temperaturene har bare steget. 4. juli var den varmeste dagen målt i verden noensinne, ifølge en beregning gjort av forskere ved University of Maine i USA.

[ Knuser rekorder over hele verden i sommer ]

[ Frykter døds-sommer ]

Migranter stenges ute med piggtråd og flytebøyer

Staten Texas har satt opp milevis med piggtrådgjerder langs grensen, og utplassert en vegg av flytebøyer i Rio Grande for å hindre at migrantene svømmer over elven. I en epost vist til San Antonio Express-News, skriver direktøren i DPS i Texas, Steven McCraw, at man må gjøre mer for å minimere risikoen for migranter som krysser grensen.

McCraw erkjenner også at det har vært en økning i skader på migranter som følge av piggtråden langs grensen og Rio Grande.

Vakter patruljerer langs grensen ved Rio Grande, der både piggtråd og flytebøyer er satt opp for å avskrekke migranter fra å krysse elven. (Eric Gay/AP)

Plasseringen av piggtråd langs elvebredden fører til at flere migranter krysser elven i områder hvor vannet er dypere og drukningsfaren er større. Tidligere denne måneden ble det rapportert om flere drukninger i elven, blant annet en mor og hennes to barn, skriver San Antionio Express-News.

– President Biden har sluppet løs et kaos på grensen som ikke er bærekraftig, og vi har en konstitusjonell plikt til å svare på denne krisen.

Det sier pressesekretæren til guvernør Abbott, Andrew Mahaleris, til avisen om de nye tiltakene i Texas.

[ – Kan få en «super-El Niño» i år ]

Saksøker Bidens nye regler

Biden-administrasjonens nye migrasjonsregler som gjaldt fra mai, har høstet mye kritikk. Motstandere av reglene omtaler de som en «reboot» av Trump-administrasjonens regler. Etter avviklingen av Title 42 må migranter og asylsøkere nå søke innreise på internett først for å komme over grensen lovlig, eller ha søkt asyl i et land de har dratt gjennom for å komme til USAs grense.

Med de nye reglene må man også han en sponsor som allerede er i USA og gjennomgå en bakgrunnssjekk. Om migranter krysser grensen ulovlig, er straffen fem års utestengelse, og om de forsøker igjen kan de bli tiltalt.

Border Patrol Custody Death Migranter bruker en flåte for å krysse Rio Grande på grensen mellom Mexico og Texas i mai i år. (Julio Cortez/AP)

Flere aktivister for migranters rettigheter har kritisert de nye reglene for å være strengere enn Trumps Title 42, og saksøkte Biden-administrasjonen over lovene som de anser som ulovlig og farlige for migranter, ifølge nyhetsbyrået AP.

Republikanere i kongressen kritiserer administrasjonen for det de mener er et feilet forsøk på å kontrollere grensen. Biden-administrasjonen på sin side mener de nye reglene oppfordrer migranter til å ta seg over grensen på en lovlig måte, og motvirker kaos på grensen, skriver AP.

Onsdag denne uken avholdt den føderale dommeren John Tigar en høring om hvorvidt USA kan begrense hvilke migranter som kan søke migrasjon. Tigar har tidligere blokkert deler av Trumps migrasjonspolitikk. I løpet av den nesten uken er det forventet at dommeren vil avgi sin kjennelse i saken. Om Tigar velger å gå mot Bidens nye lover, vil Biden-administrasjonen med sikkerhet anke, ifølge AP.

Oppførselen til grensevakter vekker stadig oppsikt

Hendelsene i Texas er ikke første gangen oppførselen til amerikanske grensevakter får kritikk. Bilder av ridende vakter som griper tak i migranter, samtidig som de holder i det som minner om en pisk, ble kraftig kritisert av blant andre USAs minister for innenlands sikkerhet, Aleandro Mayrokas og visepresident Kamala Harris i 2021.

På bildet prøver en amerikansk grensevakt å stoppe en Haitisk migrant fra å gå inn i en leir ved bredden til Rio Grande i september i 2021. Bildet vakte stor oppsikt og førte til kritikk av amerikanske grensemyndigheter. (PAUL RATJE/AFP)

[ Bildene av ridende grensevakter med pisk i USA vekker oppsikt ]

I 2019 gikk kongressmedlem Alexandria Ocasio-Cortez hardt ut mot migrantsentrene i Texas for det hun omtalte som psykologisk krigføring fra grensevakter mot flere av migrantene hun møtte.

I 2019 avslørte ProPublica en hemmelig Facebook-gruppe for grensevakter. I gruppen ble det blant annet tullet med dødsfall til migranter og publisert sexistiske memes og kommentarer om hjelpearbeidere og politikere som reiste til grensen. Gruppen hadde 9500 medlemmer i 2019.

Congressional Hispanic Caucus Visits Migrant Detention Centers Kongressmedlem Alexandria Ocasio-Cortez gikk hardt ut mot forholdene i migrasjonsleirene i Texas i 2019. (LUKE MONTAVON/AFP)

[ Sjokkert over forholdene i leirene ]