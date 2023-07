Sommerpatruljen fant brudd hos halvparten

I juni og juli kontrollerte frivillige fra LOs sommerpatrulje om alt var på plass for ungdommene med sommerjobb i år.

Sommerpatruljen oppdaga brudd hos halvparten av alle ungdommene.

Det kan blant annet være manglende kontrakter, ingen pause, brudd på overtidsregler til manglende opplæring.

Totalt har LO snakka med 5637 forskjellige ungdommer på jobb.

Helt nederst i saken kan du se en oversikt over ulike typer brudd.

Vaktlister

– Vi besøkte flere bedrifter i år, enn i fjor. Det er fint at vi løfter oss etter pandemien, sier Sindre Hornnes.

Han er ungdomsrådgiver i LO og «general» for sommerpatruljen.

De fleste ungdommene sier først at de trives på jobb, forteller Hornnes.

Men når de stiller ungdommene spørsmålet «er det noe du ville endra med arbeidshverdagen din?» får de ofte andre svar:

– Vaktlista skulle kanskje ikke kommet dagen før, eller fredag kveld. Jeg skulle gjerne hatt pausen mi selv om det er lav bemanning. Jeg skulle ønske at jeg fikk opplæringa jeg har krav på, sier Hornnes.

Jevnt over ser det ut til at antall brudd har stabilisert seg etter pandemien, ifølge Hornnes.

– Men forhåpentligvis begynner vi å se en nedgang nå, legger han til.

Noen brudd utpeker seg i statistikken:

• 1 av 10 har ikke fått opplæringa de har krav på

• 1 av 10 har ikke fått vaktlistene de har krav på.

• Mer enn 1 av 8 blir kameraovervåka på jobb, og har ikke fått informasjon om det.

• Nesten 1 av 4 har ikke fått info om hvem som er verneombud. Dette er det vanligste bruddet totalt sett.

Bakeriene er verstinger

Hvis vi sammenligner noen ulike bransjer, kan vi se at det er store forskjeller mellom dem.

Ifølge LOs tall er bakeriene blant verstingene når det kommer til brudd for ungdommene.

Hos bakeriene er den totale bruddprosenten 63 prosent. Her er også tallet for brudd på overtidsregler spesielt høyt.

Hele 13 prosent av ungdommene opplever at bedriften ikke følger reglene for overtid. Mange har heller ikke fått pausen de har krav på.

Hornnes trekker fram industrien som en av bransjene som har ting mest på stell. Der oppdaga patruljen brudd i kun 31 prosent av tilfellene – halvparten så mange som i bakeri-bransjen.

Mye overvåking

Svært mange ungdommer opplever å bli overvåka på jobb, uten å ha fått informasjon om det.

– Mer kameraovervåking er en utvikling vi har sett over tid. Utviklinga er bekymringsverdig, og teknologien fortsetter å utvikle seg, sier Hornnes.

Han mener arbeidsgiverne har en viktig oppgave framfor seg.

– Det å bygge en tillitskultur, er vanskeligere enn å håndtere et webkamera. Det siste krever bare en skrutrekker, det første krever lederskap, sier han.

Det siste året har kunstig intelligens (KI) fått stadig mer oppmerksomhet, og det blir stilt spørsmål med hvordan det kommer til å påvirke arbeidshverdagen til folk flest.

KI kan «forsterke all annen teknologi», mener Hornnes.

– Det store spørsmålet er hva som kommer til å skje i framtida.

EU jobber for tida med å regulere bruken av kunstig intelligens for å sikre personvern og sikkerhet. Europaparlamentet har blant annet vedtatt at KI skal være ulovlig å bruke til masseovervåking.

