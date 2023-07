14-åring krasjet leiebil – appene krever ikke BankID hver gang

Før måtte man besøke en filial for å leie bil. Nå holder det med en app på telefonen. Fire 14-åringer låste seg i går inn i en leiebil fra Hyre og krasjet i et hus på Ullevål i Oslo. De nye utleieselskapene kjenner til problemet fra før.

Både Hyre og Bilkollektivet bruker BankID til å identifisere brukerne. Identiteten sjekkes så mot Statens vegvesens førerkortregister. Daglig leder Morten Munch-Olsen i Bilkollektivet forteller at dette er den sikreste identifikasjonen som finnes, men appen krever ikke innlogging med BankID hver gang brukeren låner en bil.

– Det gjøres en jevnlig sjekk, men det er ikke hver gang. Vi har kunder som bruker dette som sin privatbil. Vi må ha tiltak som funker uten å ødelegge for vanlig bruk, sier Munch-Olsen til Dagsavisen.

– Vil gå ut over brukervennligheten

Hyre krever heller ikke innlogging med BankID for hver bestilling, men har et eget passord i appen i tillegg til skjermlåsen på telefonen.

– Du kan godt si at alle ekstra steg man må gjennom vil gå ut over brukervennligheten, men det er klart vi må veie det opp mot å forebygge misbruk, skriver markedssjef Jon Harald Ryste Rønning i Hyre i en e-post.

Han mener likevel det ikke er for enkelt å låse opp bilene deres.

– BankID er ansett som en sikker måte å identifisere seg på. Når vi ser slikt som dette vil vi likevel gjøre ytterligere vurderinger for å undersøke om det finnes flere måter å gjøre dette enda sikrere, skriver Rønning.

Bildelingstjenestene kjenner til at det forekommer misbruk. (Grøtt, Vegard Wivestad/NTB Tema)

Alltid vært misbruk

VG skrev i februar at unge leier biler ulovlig. Både misbruk av andres BankID og brukere som låner videre biler de leier til ukvalifiserte førere er kjente problemstillinger for bildelingstjenestene.

– Noe form for misbruk har det alltid vært, men det har blitt vanskeligere, forteller Munch-Olsen til Dagsavisen.

Bilkollektivet bruker algoritmer som gjenkjenner mistenkelig atferd og sperrer tilknyttede kontoer. I noen miljøer erfarer de at mobiltelefonene sirkulerer, og en telefon knyttet til misbruk av tjenesten kan heller ikke brukes igjen med en annen konto.

– Å unngå misbruk har høy prioritet for oss, men koster mye å utvikle. Dette er kostnader som svindlere og kjeltringer påfører vanlige medlemmer, sier han.

Opp til tjenestetilbyder

Leder for Marked og kommunikasjon i BankID, Ida Hovik, bekrefter at BankID i seg selv er veldig sikkert. Det er likevel opp til bildelingstjenestene å avgjøre hvilke kontroller de trenger for å sikre seg mot misbruk.

– Men vi vil gjerne være en del av løsningen på det, sier Hovik.

Hun understreker også at man aldri må dele sin BankID eller sine passord med andre. Gjør du dette kan du holdes ansvarlig for hva BankID-en din brukes til. Samtidig minner hun om at det er ulovlig å oppgi falsk identitet.

– Man kan potensielt få en dårlig start på voksenlivet, skitne til rullebladet og havne i alvorlig økonomisk trøbbel om man kjører bil uten førerkort, sier hun.

Rønning i Hyre forteller at det er opp til politi og rettsvesen å vurdere hvem som har ansvaret ved misbruk av andres identitet.

– Vi tar i hvert fall dette svært alvorlig, og vil fortsette å snu steiner for å være en enkel og trygg tjeneste for brukerne våre, skriver han.

