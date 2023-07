Svenske Mikael Ymer utestengt for brudd på dopingreglene

Den svenske tennisprofilen Mikael Ymer (24) er utestengt i 18 måneder for å ha misset tre dopingtester i løpet av et år, skriver han på Twitter.

Ymer mener selv at utestengelsen er urettferdig og forklarer at han aldri har brukt eller vært mistenkt for å bruke et ulovlig middel.

Han ble først frikjent i en uavhengig høring i fjor sommer, men det internasjonale tennisforbundet anket avgjørelsen. Det er Idrettens voldgiftsrett (CAS) i Lausanne som har landet på 18 måneders utestengelse av svensken.