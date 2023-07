Saken er oppdatert

En avrevet strømavtaker stoppet toget på vei fra Trondheim mot Oslo rundt halv seks i kveld. Det forteller pressevakt Øystein Stavdal Paulsen i Bane Nor til Dagsavisen.

Problemene gjorde at all togtrafikk mellom Dovre og Dombås var stengt tirsdag kveld. Først nærmere klokka 21 var toget i gang igjen, opplyser Bane Nor.

– Vi vet ikke hvordan det har skjedd, sier Stavdal Paulsen.

– Det er ingen evakueringsmuligheter i nærheten, så passasjerene har måttet sitte på toget, legger han til.

Toget er nå på vei mot Oslo, nesten tre timer forsinka. Det nordgående toget stoppet på Dovre, med alternativ transport til Trondheim, forteller Stavdal Paulsen.

I dag er det ingen andre berørte tog på linja.

Vogn sporet av

Også på Bergensbanen har det vært trøbbel i kveld. Trafikken på Myrdal stasjon i Aurland kommune er stoppet fordi en vogn har sporet av, midt i et langt godstog.

Her kan det ta tid før togene er i gang igjen, opplyser Stavdal Paulsen.

– Det vil fortsette en god stund. Det er skader på infrastruktur som må utbedres før toget får kjørt, sier han.

– Vil det fortsette utover natta?

– Man holder på til man er ferdig, vi har ikke full oversikt. Det vil nok pågå noen timer, sier Bane Nor-representanten.

Stengt til onsdag

Dessuten er Meråkerbanen stengt grunnet ras, melder NTB. Toglinjen vil i første omgang holdes stengt til onsdag.

– Ny oppdatering ventes onsdag 19. juli klokka 17, skriver Bane Nor på sin hjemmeside.

Toglinjen som kan påvirkes av raset, er Meråkerbanen R71 mellom Trondheim S og Storlien.

