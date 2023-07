Årets nye studenter har fått svar fra Samordna opptak i dag

I dag kom svaret fra Samordna opptak til alle som har søkt høyere utdanning på universitet eller høgskole. Fristen for å takke ja til tilbudet er mandag 24. juli klokken 23.59, også om man vil stå på venteliste.

Du må altså ha takket ja til plassen i løpet av mandag. Om du ikke gjør det mister du plassen.

135.980 søknader er behandlet i hovedopptaket i år, til bare 62.590 utlyste studieplasser. Likevel får flertallet et tilbud nå. Lærestedene gir flere tilbud enn det er studieplasser fordi mange ikke takker ja innen fristen, eller ikke møter opp til studiestart.

Har man ikke søkt ennå men likevel vil studere i år publiseres oversikten over ledige studieplasser onsdag 19. juli, og de fylles opp fortløpende fra torsdag 20. klokka 09.00.

Hard konkurranse om kriminologibachelor og arkitektutdannelse i Oslo

Også i år er det høye søkertall til ulike helsefag med totalt 51.963 søkere, en liten nedgang fra i fjor. Sykepleierutdanningen på OsloMet står på manges liste, med hele 5.357 søkere, men bare 795 har prioritert den som sitt førstevalg. Til sammen har 1.271 satt opp Medisinstudiet ved UiO som sitt førstevalg, med studiestart enten i høst eller neste vår.

Størst etterspørsel i forhold til tilbudet er det likevel fortsatt på arkitektutdannelsen på Arkitekthøgskolen i Oslo, der nesten 19 søkere per studieplass har dette som sitt førstevalg. Bachelor i Kriminologi på UiO har også stor interesse, der like over 17 søkere med dette som sitt førstevalg har konkurrert om hver plass, og går i år forbi psykologutdanningen samme sted.

Færre vil bli lærere eller studere språkfag

Også i år fortsetter den nedgående trenden for lærerstudiene. Totalt er det bare 20.560 som har søkt på lærerstudier i år, og bare 8.600 har dette som sitt førstevalg. Det er også en begynnende nedadgående trend innen språkfag, med 13.781 søkere i år, etter en topp på 18.658 i 2020.

De endelige tallene på tilbud og poenggrenser i årets opptak kommer mandag 24. juli.

