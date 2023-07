KS-direktør Lasse Hansen får økt lønna med mye mer enn de kommunalt ansatte i 2023.

Han fikk et lønnshopp på hele 6,25 prosent, eller 120.000 kroner.

Det er godt over ramma i kommuneoppgjøret, hvor kommunesektorens organisasjon KS er motparten til fagbevegelsen i de årlige lønnsoppgjørene, som gjelder 450.000 ansatte.

– Vi har stort sett fulgt frontfagsramma, men vi må være konkurransedyktige. Våre medarbeidere er ettertrakta i Kommune-Norge, skriver styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen (H), i en sms til FriFagbevegelse.

Lasse Hansen ønsker ikke å kommentere sin egen lønn.

Runder to millioner

En gjennomsnittlig kommunearbeider får lønna økt med 5,4 prosent i 2023.

Det var det KS og LO, YS, Unio og Akademikerne blei enige om i årets lønnsoppgjør.

Det er over ramma i det private næringslivet, 5,2 prosent.

KS-direktøren fikk likevel en lønnsvekst på 6,25 prosent, som er 0,85 prosentpoeng høyere enn de kommuneansatte.

Lønna økte fra 1.920.000 kroner til 2.040.000 kroner. En økning på 120.000 kroner.

Til sammenligning ville det samme kronetillegget gitt en lønnsøkning på over 20 prosent for en gjennomsnittlig vernepleier eller yrkesfaglærer.

[ Kjell Werner: LO-familien gir økonomisk valgkampstøtte i full åpenhet ]

Kritikk mot lederlønninger

Dette skjer i et tariffår der lederlønninger og bonuser har blitt kraftig kritisert.

Selv NHO-sjef Ole Erik Almlid erkjente i etterkant av det sentrale lønnsoppgjøret at lønnsveksten til lederne i det private næringslivet surna stemninga rundt forhandlingsbordet.

– Det er et faktum at høye lederlønninger og bonuser gjorde forhandlingene vanskeligere denne gangen, sa Almlid.

[ Turistene trekker mot Norge: – Vi liker oss veldig godt ]

Lønnssamtale

– KS er ikke lønnsledende, men på grunn av etterslep et par år, justerte vi til litt under lønnsramma i KS og prisveksten. Det er viktig for oss å beholde dyktige ledere, og ligge cirka på linje med kommunedirektører i de største byene, skriver styreleder Gunn Marit Helgesen.

Gunn Marit Helgesen – Vi må være konkurransedyktige. Våre medarbeidere er ettertrakta i Kommune-Norge, skriver styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. (Johnny Syversen / KS)

Styrelederen forklarer at Arbeidsutvalget i forkant hadde godkjent en ramme for lønnsforhandlingene i KS. Deretter hadde KS-direktør Lasse Hansen hadde en vanlig lønnssamtale med sin leder, det vil si Helgesen selv.

Til slutt var det styreleder som avgjorde den nye lønna.

Prisveksten Helgesen viser til er det siste SSB-tallet på tidspunktet.

Styrelederen legger også til at Hansen fikk under frontfagsramma i 2022.

Helgesen er også gruppeleder for Høyre i Vestfold og Telemark fylkesting.