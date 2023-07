Bok ble levert på biblioteket 119 år for sent

I 1904 var det noen som lånte boken «An Elementary Treatise on Electricity» av James Clerk Maxwells fra et bibliotek i Massachusetts. Men det skulle ta 119 år før boken fant veien tilbake til bibliotekhyllene, melder AP News.

De skarpe øynene til bibliotekaren Stewart Plein i West Virginia fant den vitenskapelige teksten, mens han sorterte gjennom en ny donasjon med bøker.

Plein forteller til AP News at han så boken, og la merke til at den hadde vært en del av biblioteket i Massachusetts, og at den ikke hadde fått et «tilbake»-stempel. Han kontaktet biblioteket i Massachusetts, og fortalte om funnet.

[ 3. divisjon: Ett mål blant Oslo-lagene ]

Leveringsavgft på 2100 dollar

For sent leverte bøker ved biblioteket i Massachusetts har en avgift på 5 cent per dag. Med denne 119 år forsene leveringen, ville avgiften kommet på 2100 dollar.

Heldigvis har biblioteket en grense på maksimalt to dollar, når det kommer til leveringsavgift.

Olivia Melo som jobber ved biblioteket forteller til AP News at den kom tilbake i ekstremt god stand.

– Noen oppbevarte åpenbart denne i en fin bokhylle fordi den var i så god form og sannsynligvis gått i arv i familien, sier Melo til AP News.

[ Jobbdoktor: Du er ikke en potet! – slik selger du deg inn ]

Bok levert 25 år for sent i Bergen

Folk her til lands er heller ikke så flinke til å levere bøkene sine i tide. I 2015 skrev Bergens Tidende at biblioteket i Bergen hadde fått inn en bok 25 år etter leveringsfristen. Boken av Bertolt Brecht hadde leveringsfrist 21. august i 1989.

– Det var en hyggelig dame som kom inn og sa at hun ville levere tilbake en bok, men at fristen for å levere var gått ut for en god stund siden, sier Ørjan Persen til Bergens Tidende.

Det var han som tok imot boken.

historiskebilder Slik så bibliotekene ut i 1947. (NTB /NTB)

– Vi lo jo godt da hun sa den var betydelig forsinket og vi oppdaget at boken skulle vært levert 21. august 1989.

I likhet med biblioteket i Massachusetts ble det heller ingen gebyr i Bergen.

– Det var ingen i skranken som husket satsene for purringer i 1989, så låneren slapp å betale, skriver hovedbiblioteket i Bergen på Facebook.

---

Dette skjer om du ikke leverer boken tilbake til biblioteket

Fem dager etter forfall får du en påminnelse.

Ti dager etter forfall får du en purring og et gebyr på 100 kroner.

Hvis du ikke leverer tilbake innen 35 dager, får du et erstatningskrav fra Innkrevingsetaten.

Kilde Deichman

---

[ Elbiler på rett vei ]

[ Alger kan være løsningen for å slutte å spise kjøtt ]