Rammet av flystreiken: Tapte mellom 30-35 000

Marianne Zetterstrøm Gulliksen skulle egentlig reise til Italia denne morgenen, sammen med familien. Slik ble det ikke, for før de rakk å sette seg i bilen på vei til Gardermoen ble flyet kansellert.

– Vi ringte kundeservice og sto i kø i tre kvarter, vi kom ikke igjennom, sier Gulliksen til Dagsavisen.

Personell som håndterer innsjekking på italienske flyplasser, varslet tidligere i uka streik fra klokka 10 til 18 norsk tid lørdag, skriver NTB.

Gulliksen-familien på fire skulle reise sammen med hennes søsters familie på tre.

Søstrene Marianne Zetterstrøm Gulliksen og Siv Kristin Zetterstrøm reiser sammen på ferien til Italia som ble mye dyrere en forventet. (Privat)

– Vi prøvde å se etter andre billetter hos andre flyselskaper, man alt var veldig usikkert og dyrt.

De ringte derfor tilbake til kundeservicen til SAS der de endelig fikk svar og fikk tilbud om flybilletter til mandag, over to døgn senere enn reisen tilsa.

– Jeg kunne ikke si ja med en gang, for jeg måtte høre med min søster, men forsikret meg om at om jeg ringte tilbake var billettene fortsatt tilgjengelige.

Men det skjedde ikke for da familiene ringte tilbake var billettene borte, og de fikk straks en mail fra SAS der det sto at de ikke hadde funnet en reise til familien.

Tapte mellom 30–35 000 kr

Gulliksen bestilte denne turen for et halvt år siden til en billig penge. De skulle fly direkte fra Gardermoen til Sicilia som er en øy lengst øst i Italia.

Løsningen ble da Torp til Milano, og Milano til en annen flyplass enn den originale de skule fly til på Sicilia. Og bestille leiebil på nytt som ble flere tusen dyrere fordi vi måtte hente og levere på forskjellige flyplasser.

– Jeg er så sliten av å sitte i telefon i hele dag, og denne opplevelsen har skapt stor utrygghet og stress.

Familiene mister to fulle dager av ferien, og mellom 30–35 000 kr til sammen.

– Vi er veldig usikre på hva som skjer, og om vi i det hele tatt får refundert kostnadene.

SAS tilbyr ikke refusjon om reisens avbrudd skyldes noe uforutsett, som at en flyplass streiker.

– Dette forstår jeg ikke, fordi denne streiken var varslet, så føler ikke at dette er noe uforutsett som har skjedd. Det er utrolig at det er lov å operere sånn for SAS.

Å pakke ut var ikke et alternativ for familien, som hadde leid hus og bil.

– Vi fikk beskjed under 24 timer før, så det var umulig å ombooke noe som helt.

SAS svarer

Tonje Sund pressesjef i SAS belager overfor de som har blitt rammet av flystreiken. (SAS)

– Dette er en konflikt utenfor vår kontroll som har fått store konsekvenser, sier Tonje Sund pressesjef i SAS.

Streiken var varslet, og Sund forteller til Dagsavisen at de fulgte situasjonen nøye og avventet instruksjoner fra Italienske myndigheter.

– Vi fikk beskjed om at streiken var et faktum fredag morgen, og startet ombooking umiddelbart og har booket om passasjerer så godt vi kunne.

Sund forteller videre at det er høysesong for ferie utenlands så det var begrensede muligheter for ombooking, og noen rammes hardt.

Familien Gulliksen ble rammet hard, og er usikre på om de får noe igjen.

– Jeg kan kun uttale meg generelt, og jeg kan ikke gå inn på enkeltsaker, sier Sund.

– på generelt grunnlag anbefaler vi å søke på kompensasjon på være nettsider. Her er det standardiserte retningslinjer som gjelder for hva man har rett på.

Det har vært stor pågang hos kundeservicen til SAS, men Sund forteller at ting går som normalt igjen.

– Nå skal ventetiden være normal, og man kan stole på at alle som har krav på tilbakebetaling fra SAS, vil få det.

Vil svi i lommeboka

Familien Gulliksen hadde ikke regna med disse endringene da de pakket badeshortsen og gledet seg til ferie.

– Vi har bestemt oss for at når vi først er det skal vi kose oss, for vi har et håp om at det kan ordne seg.

Men familien er fortsatt nervøse for at det ikke skal skje flere endringer på reisen deres i morgen.

– Når vi kommer ned blir det nydelig, men vi holder pusten fortsatt.

Usikkerheten rundt refusjonen er også et stort stressmoment knyttet til reisen.

– Vi mener at vi har rett på det, og det hadde vært en trygghet, og en bedre ferie om vi visste at vi fikk pengene tilbake.

Det er mye som står på spill for ferien, for ikke nok med at det er flystreik, ekstreme temperaturer svir over hele Italia.

– Vi skal heldigvis bo et sted der det er aircondition og badebasseng. Vi er heller ikke å gamle, så jeg tror det skal gå fint.

Det er spådd at temperaturer vil bikke 45 grader neste uke, melder NTB.

– Vi har lest oss godt opp, og min søster er sykepleier, så jeg tror det skal gå fint.

– Nå håper jeg bare at vi kommer oss ned.

