Norsk kjemikalieinitiativ kan strande i EU

Sammen med flere andre land leverte Norge i januar et forslag til EU-kommisjonen om å forby en gruppe på flere enn 10.000 helseskadelige evighetskjemikalier.

– Stoffene er svært stabile og brytes i liten grad ned i miljøet. De kan hope seg opp i organismer, som fører til at mennesker kan få dem i seg via mat og drikke, skriver Jenny Skytte af Sätra fungerende seksjonsleder i miljøgift- og tilsynsavdelingen i Miljødirektoratet i en e-post til Dagsavisen.

Nå viser lekkede dokumenter at Kommisjonen kan være i ferd med å bryte et løfte om å gå tilbake på forbudslinja, et av de sentrale løftene i plattformen Europas grønne giv, ifølge The Guardian. Ifølge avisen, som har fått tilgang til dokumentene, har Kommisjonen vært under kraftig press fra kjemikalieindustrien og høyrepartier.

Kjemikaliene det gjelder kalles per- og polyfluorerte stoffer (PFAS-er), og er ifølge Miljødirektoratet noen av de mest bekymringsfulle stoffene vi omgir oss med. De brukes til å lage materialer som avviser vann og fett, og brukes i blant annet møbler, allværsjakker og Gore-Tex, matpapir, stekepanner og elbilbatterier.

Der Norge tar til orde for totalforbud, antyder lekkede dokumenter ifølge The Guardian et sannsynlig forbud mot bare 10 prosent av produktene.

Evighetskjemikalienes fett- og vannbestandige egenskaper gjør at de brukes i matpapir og emballasje, som her til hurtigmat. Mesteparten av kjemikaliene mennesker får i seg er gjennom mat og drikke. (Steven Senne/AP)

Krevende å rydde opp

Le Monde har gjennom et flere måneder langt prosjekt i samarbeid med andre europeiske medier avdekket titusenvis av forurensede områder i Europa.

Ett skrekkeksempel de trekker fram i sin reportasje er den norske innsjøen Tyrifjorden. Forurensningskilden der skal ha vært en nå nedlagt papirfabrikk ved Randselva som fram til 2013 blant annet produserte innpakningspapir til hurtigmat.

I november i fjor ble bedriften som drev fabrikken sist pålagt å rydde opp og fjerne forurensningen, et svært krevende arbeid som vil pågå over lang tid.

– PFAS-forurensningen har store negative konsekvenser. Mattilsynet har advart mot å spise fisk fra Tyrifjorden og elver som renner mellom fabrikken og munner ut i fjorden, sa Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i en pressemelding den gangen.

Men Le Monde har gått lenger enn å samle inn bekreftede prøver. Deres datasett inkluderer også industriområder der de mener det antakelig er forurensning. Til sammen gir det 598 punkter på norgeskartet, fra Lindesnes i sør til Mehamn i nord. Le Monde mener de har vært konservative og at de reelle tallene antakelig er høyere.

Tyrifjorden,Seen,From,County,Road,285,(buskerud,,Norway) En papirmølle ved Randselva hadde over mange år store utslipp av kjemikalier. Miljøverndirektoratet fraråder å spise fisk fra Tyrifjorden lenger nede, der det er påvist høye verdier av PFAS. (NTB Tema)

Enorme helseutgifter

Totalforbudet Norge har foreslått skal gi mulighet for et fåtall bestemte unntak innen for eksempel medisinsk utstyr og brannslukkingsutstyr. Forslaget er for tiden ute på høring med frist i september.

– Et forbud i EU og EØS vil være svært positivt. I «Handlingsplan for ein giftfri kvardag 2021–2024» framheves utfasing av PFAS som ett av tre satsingsområder for norske myndigheter, skriver Skytte af Sätra.

Ifølge The Guardian skal imidlertid EU-kommisjonen være under sterkt press fra berørt industri. Avisen har intervjuet anonyme tjenestepersoner tett på prosessen og fått tilgang til en 77 sider lang konsekvensutredning.

Dokumentet anslår at innsparte helseutgifter knyttet til behandling av blant annet kreft og fedme kunne være i størrelsesorden 11 til 31 milliarder euro i året, over ti ganger mer enn det ville koste næringslivet å tilpasse seg forbudet.

Nordisk ministerråd bestilte i 2019 en rapport fra en ledende ekspert på PFAS, Gretta Goldenman, som på sin side anslo at kostnaden av PFAS-forurensning for europeiske helsevesen lå på mellom 52 og 84 milliarder euro i året.

– Samfunnets kostnader uten regulering er vurdert til å overskride kostnadene ved forbud. Høye samfunnsøkonomiske kostnader følger av stoffenes persistens og lange levetid i miljøet, skriver Skytte af Sätra.

Jenny Skytte af Sätra er fungerende seksjonsleder i miljøgift- og tilsynsavdelingen i Miljødirektoratet, som mener et forbud mot PFAS vil være svært positivt. (Miljødirektoratet)

Kraftig press fra industrien

Dokumenter offentliggjort gjennom amerikanske rettssaker viser at industrien ble klar over PFAS’ giftighet så tidlig som i 1961, men selskapene er likevel ikke klare til å forplikte seg til omstilling.

Det tyske forbundet for kjemisk industri, VCI, skrev i en pressemelding 19. juni at produktene deres er avgjørende for omstilling av økonomien, tross risikoen.

– Selv om europeisk miljø- og helsevern allerede er best i hele verden, fortsetter reguleringen. Den er ofte unødvendig, og har vidtrekkende konsekvenser, skriver daglig leder Wolfgang Große Entrup i den.

Han advarer mot forhastede generelle forbud og ønsker at stoffene vurderes individuelt.

– Det er helt vanlig med innspill fra industrien og det er en demokratisk rettighet industrien og andre interessenter har i slike regelverksprosesser. Kjemikalieindustrien er stor i Tyskland, så det er ikke overraskende at de engasjerer seg, skriver Skytte af Sätra.

Zwijndrecht i nærheten av Antwerpen i Belgia er et av Europas mest PFAS-forurensede områder. Innbyggerne der har blitt rådet til å ikke spise lokale frukter, grønnsaker og egg. Bildet viser 3Ms kjemikaliefabrikk på stedet. (DAVID PINTENS/AFP)

Kursendring i kommisjonen

– Holdningen i Kommisjonen er som om det er en forutsetning at vi ikke kan skape for mye trøbbel for industrien, at selskaper lider så kraftig under våre reguleringer at vi bør prøve å lette byrden for dem, sier en anonym EU-tjenesteperson til The Guardian.

EU-kommisjonens president Ursula Von der Leyens parti EPP foreslo allerede i fjor høst en stans i nye miljøreguleringer for å møte stigende energi- og levekostnader. Forslaget peker spesielt på lovgivningen rundt kjemikalier som noe som øker byrden for bedrifter unødvendig.

– Norge fortsetter sammen med flere EU-land å jobbe for at dette forbudet blir så strengt og omfattende som mulig. Forbudet skal gjennom flere instanser før det vedtas, og norske myndigheter deltar aktivt i prosessene, skriver Skytte af Sätra.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen har lansert arbeidet med å sette et klimamål for 2040, for å sikre at EU er klimanøytralt i 2050. (EU-kommisjonens pressetjeneste.)

PFAS

Uttales pefas, står for per- og poly-fluor-alkyl-stoffer som er en stor gruppe fluorholdige stoffer.

Vann, flekk og fettavvisende, og brytes svært langsomt ned i naturen.

Kommer inn i kroppen hovedsakelig gjennom mat og drikke, inkludert morsmelk, og kan være helseskadelig.

En betydelig andel av den norske befolkningen kan få i seg mer enn tålegrensen.

Kilde: FHI

---