Fra flaggermus til mobil: Seks rare ting artister har fått kastet på seg

I den siste tiden har det florert videoer på sosiale medier av artister som har fått gjenstander kastet på seg mens de opptrer. Blant annet har kjente artister som Bebe Rexha og Pink vært utsatt for fenomenet. Det er ikke uvanlig at noen ha måttet stoppe opptredenen på grunn av smerten.

Men hvilke flygende objekt kan ha gjort så mye skade, at noen til og med havnet på sykehuset? Her er seks ting artister har fått kastet på seg mens de holdt konsert.

Mobiltelefon

Bleta «Bebe» Rexha fikk kjenne på hvor hardt en flygende telefon treffer under en konsert i New York. Sangeren, som er kjent for låter som «In the Name of Love» og «Say My Name», måtte ifølge VG på sykehuset etter å ha fått en telefon i hodet. Hun la senere ut et bilde på Instagram, hvor hun hadde et stort blåmerke og plaster over det ene øyet.

– Jeg har det bra, skrev artisten i bildeteksten.

Mannen som angivelig kastet telefonen ha sagt til en tredjepart at han ville prøve å treffe Rexha med telefonen mot slutten av konserten fordi han trodde det «ville være morsomt». Mannens advokat har foreløpig ikke besvart henvendelsen fra nyhetsbyrået Ap.

Bebe Rexha gets injured on stage after a fan threw their phone at her. pic.twitter.com/jaZ2cigtJy — Pop Crave (@PopCrave) June 19, 2023

[ Hvor er viljen til å løse «gutteproblemet»? ]

Aske fra avdød mor

Alecia Beth Moore, bedre kjent som Pink, har opplevd å få mye rart kastet på seg. Likevel er det ikke det som har fått mest oppmerksomhet på sosiale medier. Under Under London BST Hyde Park-konserten skal hun nemlig ha fått en pose kastet opp på scenen. Den inneholdt asken til den ene publikummerens døde mor.

– Jeg vet ikke hva jeg skal føle om dette, sa en sjokkert Pink.

I etterkant har hun, ifølge nettavisen, sagt at dette var første gang noe slikt hadde skjedd henne.

Someone gave their Mothers ashes to Pink. I need yall to have boundaries like girl what?! 😭😂 pic.twitter.com/OkL4762fEs — Andrew (@AsAndrewSpeaks) June 26, 2023

[ Norge vil ha totalforbud – EU bare ti prosent ]

Ost

Det er ikke bare aske som har blitt kastet opp til 43-åringen mens hun har stått på scenen. Under samme opptreden fikk «So What»-sangeren et hjul med den franske osten Brie de Meaux. Osten selges for over 500 norske kroner kiloen.

#PINK receives wheel of brie cheese from a fan during her show in London😭 🧀



[via radikalzee/TikTok] pic.twitter.com/VuEpbu6QRn — MuchMusic (@Much) June 27, 2023

[ Ukrainske soldater forteller om ammunisjonskaos: – Det er som en dyrehage ]

Flasker med urin

I 2012 fikk den da 19-årige artisten Cher Lloyd en flaske med urin kastet opp på scenen. Dette skjedde under en opptreden på V-festival, som ble arrangert i England. Lloyd skal ha gått av scenen før hun kom tilbake igjen og spurte publikum om å oppføre seg. Når enda flere flasker med urin ble kastet opp på scenen skal hun, ifølge The Guardian, ha avlyst hele konserten.

486577671 Musician Cher Lloyd arrives for the 2014 Billboard Music Awards, May 18, 2014 at the MGM Grand Garden Arena, in Las Vegas, Nevada. AFP PHOTO / ROBYN BECK (ROBYN BECK/Afp)

[ Familien trodde sønnen var trygg i Norge. Så ringte ambassaden. ]

Flaggermus

I 1982 fikk selveste «The Prince of Dakness», Ozzy Osbourne, en død flaggermus kastet opp på scenen. Hendelsen skjedde under en konsert i Des Moines i delstaten Iowa i USA. Osbourne skal ikke ha sett at flaggermusen var ekte. Han plukket den derfor opp fra gulvet og bet hodet av den, skriver klikk.no. De skriver også at myten skal ha det til at flaggermusen var levende og bet artisten i tungen da han hadde flaggermusen mellom tennene, og at han måtte få stivkrampesprøyte etterpå.

[ Ville få babyen til å sove - døde av fentanyl-overdose ]

Sexleketøy

Under en konsert i Stockholm tidligere i år fikk den amerikanske rapperen Lil Nas X et sexleketøy sendt opp på scenen. Han stoppet opp for å spørre hvem som kastet gjenstanden på scenen, før han fortsatte videre med opptredenen.

Lil Nas X “what’s wrong with y’all?” after picking up a sex toy on stage pic.twitter.com/TKp74A7YtC — KOAR (@kingsofar) July 5, 2023

[ – Vil heller dø av vold i eget land enn av sult på fremmed jord ]

[ – Jeg er nødt til å bli her, selv om jeg ikke lenger trives ]