Passasjer misfornøyd med maten – fly måtte lande

Et fly fra United Airlines på vei fra Houston til Amsterdam måtte lande i Chicago søndag etter at en uregjerlig passasjer på businessklasse forstyrret flygingen. Kilden til forstyrrelsen skal angivelig ha vært at flyet var tomt for det passasjeren ville ha å spise, skriver The Guardian.

Etter at politiet i Chicago hentet passasjeren ved gaten kunne flyet fortsette til Amsterdam, der det landet tre timer forsinket.

#UA20 from Houston to Amsterdam jettisoning fuel prior to diversion to Chicago due to an unruly passenger. https://t.co/aAyj03wnLY pic.twitter.com/FzGN6090MC — Flightradar24 (@flightradar24) July 10, 2023

Økning etter pandemien

En analyse fra den internasjonale organisasjonen for lufttransport fant at antallet tilfeller med uregjerlige passasjerer steg med 47 prosent fra 2021 til 2022. Sannsynligheten er likevel ikke særlig høy for at flyet ditt blir forsinket av en medpassasjer. I 2022 ar det ett tilfelle per 568 flyginger.

De vanligste forstyrrelsene var tilfeller av beruselse, kjefting og passasjerer som ikke rettet seg etter personalets påbud, ifølge Los Angeles Times.

Alle måtte av

I april i år måtte et annet United Airlines-fly fra New Jersey til Tel Aviv snu tre timer ut i flygingen da en passasjer satte seg i et sete beregnet på flyvertene, mens han ventet på å få gå på toalettet, og nektet å flytte seg.

Medpassasjerene skal ha vært sinte og frustrerte over forsinkelsen. Tilbake i New Jersey måtte alle forlate flyet, men ble booket om til en ny flyging samme kveld, skriver Business Insider.

