Kristian ordløs etter dommen: – Det er helt sinnssykt

Politibetjenten som sto tiltalt for vold i Kongsberg, ble i dag frikjent på alle punkter. Fornærmede Kristian Teigen reagerer kraftig.

– Jeg var helt ordløs etter at dommen falt. Det er helt sinnssykt, det betyr jo at politiet kan gå løs på hvem som helst, sier han oppgitt.

Hendelsen ble tatt opp av et overvåkingskamera på en bensinstasjon i Kongsberg. Dagbladet var først ute med å publisere opptaket.

I opptaket ser man at kameraten til Kristian, Kevin Simensen, blir slått med knyttet neve i ansiktet flere ganger. Etter hvert tar den nå frikjente politibetjenten ut en batong og slår med den.

– Jeg husker ikke hvor mange ganger han slo meg i ansiktet med knyttet hånd. Når jeg har sett på videoen, har jeg klart å telle minst 16 slag. Først med ene hånda, før politimannen fortsetter å slå med den andre hånda. Han slår også flere ganger med teleskopbatongen. Mens jeg lå på asfalten, kjørte han kneet sitt mot halsen min, jeg holdt på å svime av og trodde han skulle kvele meg slik at jeg døde, fortalte Kevin Simensen til Dagbladet.

Ønsket å hjelpe, men ble slått selv

Hendelsen skjedde natt til 30. oktober i fjor. Kompisgjengen hadde nettopp feiret bursdag og skulle hjemover. Kristian gikk bakerst, og i det han rundet et hjørne så han Kevin i fullt basketak med politiet.

– Jeg følte meg maktløs da jeg så Kevin bli slått. Det var rett og slett en vond følelse å sitte å se på uten å kunne beskytte min venn. Da jeg prøvde å si noe, ble det oppfattet som trusler, mener Kristian.

Han prøvde å avbryte og gikk mot noen politibetjenter, men så bestemte han seg for å trekke seg tilbake mens han holdt hendene i lufta, forteller han. Likevel ble han slått med teleskopbatong i låret.

– Kevin hadde ikke gjort noe, og man ser jo på video hvordan det gikk med han. Hadde jeg prøvd å redde, ville det blitt oppfattet som trussel, og da vet jeg ikke hvordan det hadde gått med meg, sier han

I dommen står det at retten vurderer at offeret opptrådte på en måte som gjorde at det for politimannen må ha blitt oppfattet som helt avgjørende å få kontroll på ham, for å hindre skade på seg selv eller andre.

«Ut fra opplysning om hvordan tiltalte tidligere vurderte Simensen, og sett opp mot Simensens kampvilje, må det legges til grunn at tiltalte med rette kunne frykte at Simensen ville gjøre motstand dersom tiltalte ikke fikk kontroll på ham», skriver domstolen i dommen.

Frifunnet for erstatningskrav

Forsvarer John Christian Elden har under rettssaken trukket fram at Simensen bar en karambit-kniv og en teleskopbatong den aktuelle kvelden.

Han har erkjent at han hadde dette i lomma da hendelsen fant sted, men hevder at politiet ikke var klar over dette.

Elden sier også at Teigen ikke hadde rett til å gripe inn under arrestasjonen og ikke følge politiets ordre.

– Da ble maktmidler brukt i samsvar med læreboka, skriver han til Dagsavisen i en e-post.

Elden sier til NTB at retten la særlig vekt på at den pågrepne ikke på noe tidspunkt ga opp sin motstand mot politiet, og at politimannen ikke opplevde å få tilstrekkelig støtte av øvrige tjenestepersonene på stedet slik at han hadde svært kort tid til å vurdere de ulike handlingsalternativene.

Derfor måtte politibetjenten få kontroll på Simonsen, for å hindre skade på seg selv eller andre, hevder advokaten.

– Vi merker oss også at retten heller ikke fant at polititjenestemannen var grovt uaktsom og derfor ble han også frifunnet for erstatningskravene, sier Elden.

Politimester Ole Bredrup Sæverud i Sørøst politidistrikt sier til NTB at han må lese dommen og se premissene for frifinnelsen før han kan kommentere hva som skjer med politibetjentens arbeidsforhold.

Håper at aktor anker

Men Kristian står på sitt og mener at selv om videoen viser grov, så har ikke politibetjenten fått noen konsekvenser.

Nå håper han at aktor skal anke dommen.

– Jeg håper jo at ting skal bli riktig, men jeg vil ikke ha for store forhåpninger.

– Føler du deg trygg på at noe slikt ikke kan skje igjen?

– Jeg tror ikke det er vanlig i Norge, men det skjer. Man hører jo en del om slike voldshendelser, men lite er dessverre dokumentert. Jeg føler meg ikke trygg rundt politiet lenger etter denne hendelsen, sier han.

Han forteller at han har fått flere meldinger av personer som sier at de ikke føler seg trygge etter hendelsen.

