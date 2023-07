Widerøe-pilot om Norwegians kjøp: – Forventer at den gode kulturen videreføres

– Nyheten om oppkjøpet fikk jeg fra mine lokale tillitsvalgte klokken 08.15 i dag. Nå koker det her. Vi er positivt avventende, sier forbundslederen etter pressekonferansen om oppkjøpet.

Norwegian har inngått en avtale om oppkjøp av Widerøe som ble varslet på børsen i morges, men samtidig skal Konkurransetilsynet også ha et ord med i laget før det blir en virkelighet.

En milepæl

På en pressekonferanse i morges sa konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian at denne avtalen vil gi kundene et bedre rutetilbud, flere valgmuligheter og bidra til å sikre norske arbeidsplasser.

Han kalte det en milepæl i norsk luftfartshistorie.

Aleksander Wasland jobber vanligvis som pilot i Widerøe, men han er også forbundsleder i Norsk Flygerforbund, som er pilotenes fagforbund i LO.

– Widerøe drives godt og er et attraktivt oppkjøpsobjekt. Det er en fjær i hatten. Det er mange aktører på eiersiden i flybransjen, så at det er et solid norsk flyselskap som kjøper og ikke et utenlandsk er vi glade for, fortsetter Wasland.

Hva betyr dette for de ansatte?

– Jeg hører lederne sier at driften skal fortsette som før. Selvsagt er vi spente, men forventer at den gode kulturen i Widerøe videreføres og kanskje forsterkes i det nye selskapet, sier han.

Wasland har flere ganger trukket fram åpenhetskulturen i Widerøe, der de ansatte har ryddige arbeidsforhold og partssamarbeidet er sterkt.

Dette håper han Norwegian nå viderefører. Hans forbund organiserer de fleste Widerøe-pilotene.

– Jeg ønsker ikke kommentere forskjellene mellom de to kulturene, men vi i forbundet er positivt avventende.

Hva det vil bety for andre aktører som SAS og Norse vil han heller ikke spekulere i.

– Vi samarbeider godt i norsk luftfart og det skal vi fortsette med, sier forbundslederen før han løper videre på pressemøter.

Denne sommerdagen ble ikke helt som han hadde trodd. I dag har Widerøe hovedkontor i Bodø og administrasjonskontor i Oslo.

Sjefene på pressekonferansen bekreftet at Widerøe vil fremdeles bestå som et eget flyselskap, med egen merkevare, organisasjon og hovedkontor.

– Vi får avvente og se

Forbundsleder i Kabinansattes forbund, Elin Roverud, ble ikke overrasket.

De har ikke medlemmer fra Widerøe – bare noen få direktemedlemmer fra Norwegian, men hun har også forventninger.

– Jeg forventer at det blir en redelig prosess hvor de ansatte blir ivaretatt på best mulig måte, at den gode kulturen Widerøe har med anstendige arbeidsvilkår ikke blir berørt, nå som de innlemmes i et selskap som historisk sett har markedsført seg som low cost. Vi får avvente og se, sier Elin Roverud.

