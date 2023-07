Det blir flere reisestreiker i Europa denne sommeren

Det ligger an til å bli flere streiker som kan påvirke sommerferien din i år.

Spesielt reisen til den europeiske støvelen – Italia – kan bli rammet av streiker i transportsektoren.

Bakgrunnen er at de italienske fagforeningene ønsker oppmerksomhet rundt økte levekostnader og dårlige arbeidsforhold.

Her kan du se en oversikt over alle planlagte streiker i Italia, med informasjon om tid, sted, fagforbund og arbeidsgiver.

Varsler store forsinkelser

Fredag 7. juli skal ansatte i offentlig transport streike over hele Italia. Det kan bli store forsinkelser i mange byer.

Ifølge fagforbundet Faisa Confail, som er et av forbunda som tar ut medlemmer i streik, er streiken en protest mot at arbeidsgiverne ikke har fått inn kompensasjoner for økte levekostnader i tariffavtaler og andre nasjonale avtaler.

Konflikten skal også handle om arbeidsforhold og sikkerhet på jobb, ifølge nettstedet The Local.

Samme dag, 7. juli, skal flere flyplassansatte også streike. Blant annet på de travleste reisedestinasjonene – som Roma, Milano og Firenze.

Alle de største forbunda for bagasjestuere tar ut medlemmene i streik. Konflikten skal handle om at arbeidsgiver ikke vil fornye tariffavtalen de tidligere har hatt med forbunda.

13. juli skal ansatte i togselskapa Trenitalia og Italo streike. Dette kan føre til forsinkelser og innstillinger, men det er venta at togselskapa vil sørge for et minimumstilbud – noe som er avtalt med fagforbunda.

15. juli skal flere flygeledere og andre ansatte i flysektoren fra flere fagforbund streike, noe som også kan føre til forsinkelser og innstillinger av fly.

Ulovlig

For å sikre turistnæringa i Italia er det ikke lov å streike i flysektoren fra 25. juli til 5. september.

Det er også regulert hvordan en streik skal påvirke ulike typer flyginger.

Det er også flere perioder i året flyarbeiderne ikke har lov til å streike, blant annet i påska.

Jernbanestreik

I slutten av juni blei det også brudd mellom Deutsche Bahn og fagforbundet EVG i Tyskland, etter at det siste lønnstilbudet ikke fikk tommel opp.

Det betyr at det kan bli streik på den tyske jernbanen i sommer.

Det skal være kontakt mellom partene for å unngå streik i sommerferien, ifølge EVG selv.

– De reisende er viktige for oss, og vi ønsker virkelig ikke en streik i feriesesongen. Det vil treffe helt feil folk, sier Kristian Loroch fra EVG i en pressemelding.

For tida er et forslag om å gå ut i streik på uravstemning hos EVG-medlemmene.

Det kan gå mot streik på den tyske jernbanen i sommer. (AFP)

Flere flystreiker

Det kan også bli streik i flysektoren i Skottland og Belgia i sommer.

6. og 11. juli skal flyplassarbeidere fra Unite i Glasgow, Skottland, streike. Medlemmene takka nei til det siste lønnstilbudet fra arbeidsgiverne, og etter en uravstemning blei det bestemt at forbundet skulle gå i streik.

To fagforbund i Belgia har også trua med å ta ut medlemmer som jobber for Ryanair 15. og 16 juli, skriver Euronews.

Avblåst

Både i Storbritannia og Sverige skulle egentlig sikkerhetsvaktene streike i sommer.

På London Heathrow, en av Europas travleste flyplasser, skulle 2000 vakter streike gjennom fellesferien. Ifølge fagforbundet Unite the Union, har vaktene takka ja til en lønnsøkning på mellom 15,5 og 17,5 prosent og streiken er avblåst.

Unite har også sikra lignende lønnsøkninger på flere britiske flyplasser.

Hos våre svenske naboer har det svenske transportarbeiderforbundet, Transport, blitt enige med arbeidsgiverne om å øke startlønna med 2.290 svenske kroner i måneden.

De som har jobba i fem år eller lengre i bransjen skal også få en ekstra lønnsøkning.

Alle får også lønnstillegg flatt tillegg på mellom 940 og 1.180 svenske kroner i 2023, og mellom 950 og 1350 kroner i 2024. Alle andre tillegg økes med 4,1 prosent første år, og 3,3 prosent andre år.

