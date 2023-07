Familien til den franske tenåringen: – Vi ønsket aldri hat eller opptøyer

Etter drapet på den franske tenåringen Nahel tirsdag 29 juni, har det vært store opptøyer i Frankrike

Nå forteller familien til den avdøde tenåringen til BBC at de ikke ønsket at hans død skulle utløse opptøyer, men insisterer på at loven som tillater politiet å skyte ved trafikkontroll må endres.

– Vi ber om bedre opplæring av det franske politiet, våpenregulering for politiet og en gjennomgang av loven som tillater politiet å bruke dødelig makt, hvis en ung person nekter å stoppe ved et trafikkstopp, forteller en slektning av tenåringen til BBC.

[ Ekspert om Frankrike-opptøyene: – Nesten som et herpesutbrudd ]

Straffelov endret i 2017

I 2017 ble Frankrikes straffelov endret, slik at politiet i større grad fikk lov til å bruke skytevåpen. Denne lovendringen kom etter at politiet sa de sto ovenfor en større økning av vold, skriver BBC.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har tre personer blitt drept under trafikkontroller så langt i år, etter rekordhøye 13 i fjor. Nyhetsbyrået skriver videre at flertallet av ofrene har vært svarte eller av arabisk opprinnelse.

Kritikere peker på at denne lovendringen er mye av grunnen til at trafikkrelaterte skytinger har økt.

En demonstrant holder opp et skilt med teksten «Rasistisk kriminalitet» i Montpellier, Sør-Frankrike 30. juni. (SYLVAIN THOMAS/AFP)

[ Politimann som skjøt fransk tenåring, er siktet for drap ]

Roligere natt

Tidligere i dag meldte NTB at opptøyene har roet seg, etter flere dager med konfrontasjoner mellom demonstranter og politiet. Det er meldt om både færre pågripelser og mindre vold.

Familien til Nahel sier til BBC at de vil at alt skal roe seg.

– Vi ønsket aldri hat eller opptøyer, forteller en slektning av tenåringen til BBC.

[ Macron om politiskytingen i Frankrike: – Utilgivelig ]

---

Dette har skjedd:

Tirsdag 19 juni, ble 17-åringen Nahel skutt og drept fordi han ikke stoppet i en trafikkontroll i Paris-forstaden Nanterre.

17-åringen jobbet som leveringsbud.

Senere etterforskning viser at «vilkårene for lovlig bruk av våpenet ikke var oppfylt», ifølge Pascal Prache i den franske påtalemyndigheten.

Gutten som ble skutt, hadde nordafrikansk opphav.

Flere tusen deltok i en minnemarsj etter politidrapet.

---

[ I gode og onde dager ]

[ BØKER Gode bøker å lese i sommer ]