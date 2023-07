Dakota Johnson innrømmet løgn. Hun er ikke alene om å pynte på sannheten

Har du noen gang opplevd at det føles som om noen lyver for deg? Det kan være vanskelig å forklare med ord, men noen ganger sier magefølelse at noe ikke stemmer. Og ifølge Business Insider er sjansen stor for at du kan ha rett. Kanskje skyldes mistanken om at det en person sier, lyder for spektakulært eller utrolig, eller kanskje er det noe ved kroppsspråket som fremstår merkelig. Ifølge David Matsumoto, ekspert på mikrouttrykk, gester, ikke-verbal atferd, kultur og følelser, må vi observere mennesker for å bli gode til å avsløre løgner. Og har først mistanken satt seg, skyldes det sannsynligvis at du nærmest ubevisst er blitt oppmerksom på endringer i personens ikke-verbale kommunikasjon.

Matsumoto forteller at når kroppsspråket og den ikke-verbale kommunikasjonen stemmer overens, får ordene du sier mye større verdi. Men når den ikke-verbale kommunikasjonen ikke stemmer overens med det du sier, har folk en tendens til å se bort fra det du sier, og heller fokusere på kroppsspråket.

Forskning viser også at når folk lyver, opplever de negative følelser fordi de vet at de lyver. De vil automatisk føle forakt, enten for seg selv eller for situasjonen som tvinger dem til å lyve. Men mennesker som overbeviser seg selv om sin egen sannferdighet samtidig som de er uærlige, oppfører seg kanskje ikke annerledes enn normalt, skriver The Guardian, og forklarer at forskning antyder at det er vanskelig å identifisere selv svært målbevisste løgnere ut fra atferden deres.

Politisk lystløgner

Det kan være vanskelig å holde tritt med listen over løgner som den amerikanske politikeren George Santos enten har blitt beskyldt for å ha fortalt, innrømmet å ha fortalt eller er blitt avslørt på. Under sitt mislykkede forsøk på å bli valgt inn i kongressen i 2020 hevdet han i en biografi at han i en kort periode hadde gått på en prestisjefylt skole i New York.

Amerikanske George Santos har mer eller mindre måttet innrømme at han er lystløgner, etter å ha fortalt falske historier om alt fra oppvekst og prestasjoner til gode gjerninger. (MANDEL NGAN/AFP)

Santos er ifølge The Independent blitt fersket i så mange løgner om alt fra idrettsprestasjoner, familierøtter, veldedighet og gode gjerninger, at det er nærmest umulig å vite hva som er sant og usant. Ifølge Republican Jewish Coalition har han har fremstilt seg selv som jøde overfor dem, og han har uttalt seg offentlig om dette i intervjuer og hevdet at besteforeldrene flyktet fra Holocaust. Senere har han måttet innrømme at han er lystløgner og katolikk, og at besteforeldrene kommer fra Brasil. I et intervju med Fox News insisterte han imidlertid på at han ikke hadde løyet, og at han bare hadde omtalt seg selv som «jødisk-ish».

Festløgn

Da Ed Sheeran skar seg ganske merkbart i ansiktet i 2017, ville han og vennene pynte på sannheten. Snart kom det rapporter om at prinsesse Beatrice hadde skåret ham i ansiktet med et sverd da hun prøvde å slå ham til ridder på en fest, men noen måneder senere avslørte Ed Sheeran selv at historien ikke var sann. Ryktet stammet fra en annen musiker, nemlig James Blunt, som innrømmet løgnen.

Neida, Ed Sheeran ble ikke kuttet i ansiktet av prinsesse Beatrice. Det var tull. (ANGELA WEISS/AFP)

– Ed var full, rotet rundt og skar seg. Vi diktet opp en fancy historie, og folk gikk på den. Det var veldig pinlig, uttalte han til nettmagasinet ShortList.

Skuespiller Robert Pattinson foretrekker trolling og nødløgner. Han skylder på at han sjelden synes han har noe interessant å si i intervjuer, og derfor bare finner på ting. En av de mest crazy anekdotene kom under en innspilling av The Today Show, hvor han promoterte filmen «Water For Elephants».

– Første gang jeg var på sirkus, var det noen som døde. En av klovnene døde, fortalte han den forbløffede programlederen Matt Lauer.

– Den lille klovnebilen eksploderte over ham … Seriøst. Jeg mener det. Foreldrene mine og alle løp ut. Det var skremmende. Det var den eneste gangen jeg har vært på sirkus, sa Pattinson. Noen dager senere ble klovnehistorien avslørt som tull av Pattinson selv.

Denver Nuggets v Los Angeles Lakers - Game Three Løy om død klovn: Robert Pattinson har sagt at han synes selv han er så kjedelig at han finner på ting å si som ikke er helt sanne. (KEVORK DJANSEZIAN/AFP)

Fruktløgn

Om du har stylister som pynter hjemmet ditt, kan det være vanskelig å vite hvorfor alt ble som det ble. Som da Fifty Shades-stjernen Dakota Johnson ble intervjuet i Architectural Digests «hjemme hos»-video, og teamet passerte kjøkkenet. Kameraet zoomet inn på et fat som bugnet med lime. Da utbrøt skuespilleren:

– Jeg elsker lime. De er fantastiske og jeg elsker dem. ELSKER dem! Jeg liker til og med å pynte opp hjemmet mitt med dem.

Sarkasme? Nødløgn? Bare noe å si? Johnson innrømmet i hvert fall da hun var gjest hos Jimmy Fallons Tonight Show at hun er allergisk mot lime og honningmelon, og at hun ikke kan fordra noen av delene.

Ikke idiotsikkert

Ekspertene strides om hvorfor vi lyver, av og til helt uten grunn. Den gode nyheten er at det finnes måter å avsløre løgner på, skriver Business Insider. De advarer samtidig om at det ikke finnes noe idiotsikkert eller universelt signal som viser uærlighet, men at det er noen få ikke-verbale tegn som, når de opptrer sammen, kan bety at sannheten ikke holdes i hevd. Disse tegnene kan blant annet være:

Overdreven blunking

Øyne som flakker rundt

Uregelmessig øyekontakt

Flikking og pirking

Overdreven berøring av kroppen

Raske hodebevegelser

Nikker ja mens han/hun sier nei eller omvendt

Rødme i ansiktet

Svette

Vridning av fingrene

Husk at alt dette er mulige tegn på løgn, ikke bekreftelser på løgn. Å avsløre en usannhet er komplekst og ikke så enkelt som å observere at noen tar seg på nesen. Det krever nøyaktig øvelse og trening.

