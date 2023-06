Sportsredaktør setter fyr på nordnorsk duell: – Glimt er et kjøpelag

---

Hvem: Øyvind Nordmo Sivertsen (44).

Hva: Sportsredaktør i tromsøavisa Nordlys.

Hvorfor: Langet ut mot Tromsø ILs (TIL) rival, Bodø/Glimt, i et debattinnlegg og kalte de et «kjøpelag». Det skapte mye bråk i kommentarfeltene.

---

God dag! Hvordan er stoda i Tromsø og på Romssa Arena for tiden?

– Jeg kom nettopp ned derfra nå, og nå har de svelget unna og glemt tapet mot Glimt i cupen nylig. De var lei seg, og kanskje litt bitre etter tapet, men så fikk de torsdagen på seg og nå ser de fram til neste kamp.

Du skrev et innlegg, som høstet greit med kommentarer både i støtte og motstand. Hva var poenget ditt med den?

– Først og fremst å vise hvor stor forskjell det er på TIL og Glimt. Man skulle ikke tro det var så stor forskjell på de to topplagene i Norge, som bare er 53 mil fra hverandre – men det er et hav av forskjell, og nøkkelordet er: penger. Penger betyr ikke alt, men det betyr mye. Det gir gode rammebetingelser til å kjøpe spillere, gi god lønn, og får bedre spillere i stallen. Til tross for det, har TIL klart å kjempe over sin vektklasse i Eliteserien denne sesongen.

Så Glimt er et kjøpelag, som du skriver?

– Ja, det står jeg for. Mange lag kjøper spillere, så de er jo ikke alene om det.

Det resulterte i brennhete kommentarfelt – hvordan kjennes det?

– Jeg er jo kalt både det ene og andre, det må man tåle. Med å skrive den kommentaren, provoserer jeg Glimt-supporterne, det vet jeg. Men det de ikke fikk med seg, er at de fikk en del ros. De har tjent egne penger, og gjort seg fortjent til det. Glimt, at de er et kjøpelag, er jo ikke en ren kritikk av klubben. Det er en konsekvens av at de har gjort det bra.

– Det som jeg føler er litt elefanten i rommet, er at det var kun én bodøværing på laget sist. Patrick Berg var den eneste som startet. Det er de ikke fornøyd med i Bodø, det er ikke sikkert de innrømmer, men de ønsker nok mer nordnorske innslag. Casper Øyvann fra Bodø spiller på TIL, så det er like mange bodøværinger på Tromsø som i Glimt!

Men stemningen er god i nord? Det går jo greit på banen, med andreplass på tabellen?

– Stort sett alle, både sportsjournalister, folk og fans, er overrasket over at TIL gjør det så bra. Mange har sett at trener Gaute Helstrup er på vei til å få noe bra til med TIL, men de mistet noen gode spillere i fjor. Da skulle man tro det gikk dårligere sportslig. Så det som skjer er helt utrolig. TIL er Norges nest beste lag akkurat nå.

Tror du Tromsø holder helt inn i år? Blir det pall – eller tror du det blir mer?

– Gull blir det garantert ikke. Glimt stikker av med gullet, de er for sterke. Men, medaljekamp er det lov å drømme om. TIL stilte redusert mot Glimt sist, og var svært nær å ta seieren. Det forteller meg at laget har kommet langt. TIL er ikke der oppe som et tilfeldig flakselag, det er et lag som mener alvor.

Noen faste spørsmål: Hva er en god sommerdag for deg?

– Du må ha sol, og helst være ved sjøen, en strand. Det er mulig å få til her i Tromsø. Utpå kvelden er det godt å sprette en god Mack-øl, når det har vært varmt.

Hvilken bok har betydd mye for deg?

– Jeg har ikke begynt på den, men jeg skal begynne å lese «Hvorfor vi sover». Søvn er noe man bortprioriterer, og jeg tror vi er den eneste arten som faktisk gjør det. Alle dyr prioriterer søvn, og det er det jo en grunn til. Hvis man ikke sover nok, har man jo risiko for å pådra seg hjertesykdommer, blant annet. Så det at det i noen yrker er status å ikke få nok søvn, er bare tull.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det at familien har det bra. Kone, barn og storfamilien, at de har det godt og har god helse. Og at Liverpool vinner fotballkamper.

Øyvind Nordmo Sivertsen sier han er lykkeligst når han vet familien har det godt. Her sammen med sønnene Bjørn og Petter. (Privat)

Hvem var din barndomshelt?

– Kan jeg få lov å si to?

Det skal vi tillate.

– Fotball er ikke en overraskelse, siden jeg er sportsredaktør. John Barnes var en fantastisk ving, som driblet hele Brasil og var en spiller som var lett å bli glad i. Han er kanskje grunnen til at jeg ble Liverpool-supporter.

– Men jeg er også godt over middels A-ha-fan. «Take on me» tok meg med storm. Den brukes jo også i en del filmer, og senest så jeg den i den nye Supermario Bros-filmen, som jeg så med barna. Den er nå blitt en hit i bilen, så vi setter på, og sønnene mine på seks og fire år kan hele teksten. Så mye har vi hørt på den låten!

Hvilken evne skulle du ønske du hadde hatt?

– Jeg kan være litt utålmodig, så litt mer tålmodig. Tidsklemma som en familiefar slår ofte inn, så noen ganger kan det bli litt stress på morgenen og sånt. Så jeg skulle gjerne blitt litt flinkere til å roe ned.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– Det er jo en jæklig kjip krig som foregår ikke langt unna her, som påvirker oss veldig. Det er kjipt det som Russland og Putin påfører Ukraina.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Man må jo ha det litt gøy i en heis, tror jeg. Vil ikke snakke politikk og sånt. Så jeg tror jeg ville stått med Kristopher Schau, det er en artig fyr. Det hadde nok blitt mange gode historier og masse rare uttalelser fra både meg og han, så det kunne vært festlig. Og fått tida til å gå fort!

