Pause i samtalene om nye pensjonsregler for 200.000 arbeidstakere

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har forhandlet med LO, YS, Unio og Akademikerne om hvordan en ny pensjonsordning for offentlig ansatte med særaldersgrense skal utformes.

De hadde satt en frist for å bli enige til 1. juli, men natt til 28. juni ble de enige om å ta en pause og fortsette forhandlingene over sommeren.

Bakgrunn: Pensjonen for 200.000 arbeidstakere i Norge på bordet

Dette er ordningen

– Det var for mange uavklarte spørsmål og en rekke saker vi må vurdere nærmere for å komme i mål, derfor ble vi enige om å bruke lengre tid før vi konkluderer, sier LO-nestleder Sissel M. Skoghaug, som har ledet forhandlingene for LO.

Forhandlingene gjelder over 200.000 offentlig ansatte, som i dag har særaldersgrenser.

Ordningen gjør at de kan gå av med pensjon tidligere enn vanlig pensjonsalder, på grunn av fysiske krav typisk i beredskapsyrker, og særlig tunge yrker. Dette gjelder mange ansatte i Forsvaret, politiet, kommunene, sykehusene og kriminalomsorgen.

Endringene i pensjonssystemet for offentlig ansatte har gjort det nødvendig å tilpasse pensjonssystemet for de med særaldersgrenser.

Planen var å bli enige om de nye reglene før sommeren, for så å gå over i en prosess der man skulle vurdere hvilke yrker som skal ha særaldersgrenser i framtida, og hva disse skal være.

[ Christina ble nektet sykepenger. Nå har hun vunnet over kommunen ]

Flere år lang prosess

Prosessen startet tilbake i 2018, da det ble enighet om ny offentlig tjenestepensjon.

Den gang var regjeringen og partene enige om at det fortsatt vil være behov for særaldersgrenser, og at framtidens ordning skulle avtales i en senere prosess.

– Den gangen greide vi ikke å bli enige om varige løsninger for alle med slike rettigheter. Det gjorde vi heller ikke i 2020, da vi gjorde et nytt forsøk. Nå er det klare målet å finne nye regler som gir de som av ulike grunner må gå tidligere, mulighet til å gå av med en anstendig pensjon, sier Skoghaug i en pressemelding.

[ 90.000 arbeidstakere fikk for lite innbetalt i pensjon. Så fant Skatteetaten en løsning ]

[ Monica ble politi – broren Roy ble beinhard kriminell ]