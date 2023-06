Sommerjobben skal ikke være et «helvete». Nå må bedriftene følge med

– Serveringsbransjen er kjent for å være et helvete. Jeg mista nesten lysten til å fortsette, forteller Ayat Saeid (23).

Hun hadde en timelønn som var dårlig, fikk ikke god nok opplæring og var stadig i tvil om det var lov å bytte vakter så mye som arbeidsgiveren gjorde.

Hun var ikke mer enn 15–16 år.

– En bedre start

For 38. året på rad er LOs sommerpatrulje på jobb for å sjekke at bedriftene har forholdene i orden i arbeidslivet.

Ayat Saeid, Ailina Gaaren (21), Simon Glad Frigessi (23) og Johanne Jæger (22) er blant de som har meldt seg til tjeneste mellom 26. juni og 7. juli.

Kvartetten er fagbevegelsens utstrakte arm i Oslo og Akershus. Andre tillitsvalgte og forbundsmedlemmer har sine fylker å saumfare.

– Jeg skal i hvert fall sørge for at de unge får en bedre start enn det jeg fikk, understreker Ayat Saeid.

Fire medlemmer av årets sommerpatrulje i Oslo og Akershus. Fra venstre: Ayat Saeid, Ailina Gaaren, Simon Glad Frigessi og Johanne Jæger. (Aslak Bodahl/FriFagbevegelse)

Prestisjeprosjekt

Sommerpatruljen blir omtalt som et prestisjeprosjekt for LO. Dette er vaktbikkja i de unges arbeidsliv.

I fjor fant patruljen brudd på arbeidsmiljøloven ved mer enn halvparten av de 4.395 arbeidsplassene de besøkte i Norge.

Håkon A. Magnussen, faglig ungdomssekretær for LO og ansvarlig for patruljen i Oslo og Akershus, konstaterer også at det er mye slurv.

– Selv om det vanligvis viser seg at de fleste trives i jobben, har vi dessverre sett en markant økning i antall brudd på arbeidsmiljøloven de siste årene. Derfor er det å være ute blant unge og gjøre dem kjent med spillereglene i arbeidslivet, av stor betydning for oss, sier han.

I fjor hadde arbeidsgiverne forsømt seg på flere områder. Dette var de vanligste syndene:

Brudd på overtidsregler

Uforutsigbare vaktlister

Mangelfull opplæring

Problemer med kameraovervåking

Manglende informasjon om verneombud

– Vi følger naturligvis med på det som ble avdekket i fjor. I tillegg ser vi på om kontraktene er mangelfulle, at lønnsslippene kommer i tide, at regler om pauser overholdes og at feriepenger utbetales – for å nevne noe, sier Magnussen.

Ingen dumme spørsmål

Johanne, Ailina, Simon og Ayat, som representerer fire ulike LO-forbund, er opptatt av at det skal være en lav terskel for å stille spørsmål.

Mange møter arbeidslivet for første gang i sommerjobb eller jobb ved siden av skole og studier.

Derfor synes patruljen det er bedre å spørre én gang for mye enn én gang for lite. Sommerpatruljen er på parti med de unge og skal holde arbeidsgiverne i ørene.

– Å bli sett og hørt er selve kjernen i det å være med i LO, mener Johanne og Simon.

Hva som står på en lønnsslipp kan være lite forståelig for en uerfaren tenåring i arbeidslivet. Det er også regler som sier hvor mye og når du kan jobbe.

– Det er ikke like enkelt å gå til en sjef eller noen i ledelsen med disse spørsmålene, påpeker Ayat.

– Vi er der for å informere, veilede og sørge for at de unge får den oppfølgingen de trenger, sier Ailina.

– Mange er sikkert engstelige for å virke dumme i et møte med en arbeidsgiver, men da er vi der for å svare på spørsmål og spre informasjon om alt det nødvendige, forklarer Simon og Johanne.

Trå start med servering

Mens Ailina, Simon og Johanne kommer fra henholdsvis Fagforbundet, Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Handel og Kontor (HK), har Ayat sin bakgrunn fra Fellesforbundet og serveringsbransjen.

Det var ikke alltid like lett. I hvert fall ikke det første året. Da var det mye som arbeidsgiveren hoppet over.

Etter å ha fått kjent på hvor hardt arbeidslivet kan være, meldte Ayat seg inn i et ungdomsparti året etter.

En ny gnist ble tent. Motivasjonen var tilbake. Nå skal hun sørge for at unge får det de har krav på.

– Det er lett å se hvordan de på gulvet har det når jeg har vært der selv, sier 23-åringen.

Tallrik patrulje

Sommerpatruljen i Oslo og Akershus teller over 100 medlemmer og tillitsvalgte. På landsbasis er det omtrent 500 mot 342 i fjor.

– Utrolig bra og inspirerende, sier Kristin Sæther, LO-sekretær og ansvarlig for LOs ungdomsarbeid, om interessen for å være med.

– Pandemien satte en støkk i oss alle, men dette er et oppsving for frivilligheten og engasjementet. Det er godt å se så mange nye og unge krefter som engasjerer seg i fagbevegelsen og LO. Framtida er lys, konstaterer hun.

– Jo flere deltakere, desto flere unge får vi pratet med. Målet er også å komme i kontakt med så mange som mulig, sier Sæther.

