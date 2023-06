Christina ble nektet sykepenger. Nå har hun vunnet over kommunen

I august 2019 er Christina Sauro Calderon nettopp ferdig på sosionomstudiet, og nå har hun landet sin første faste jobb. Som miljøterapeut på Lilleborg skole i Oslo.

Men det som skal være en gledens dag blir ikke det. Allerede etter én dag blir hun sykmeldt.

Det Calderon ikke vet da, er at det skal utvikle seg til å bli et lite mareritt. Nå, nesten fire år senere, kan hun endelig slippe et lettelsens sukk.

Mistet inntekten

Tilbake i 2019 får Christina Calderon utbetalt sykepenger i både august og september. Men en dag blir hun kontaktet av arbeidsgiver som forteller at hun ikke har rett til sykepenger. Dermed slutter pengene å komme inn på konto.

Christina får det ikke til å stemme. Hun har lest tariffavtalen og forstått det sånn at hun har krav på sykepenger. Hun tar kontakt med Fellesorganisasjonen (FO), som hun er medlem av. Men de er usikre på hvordan det skal tolkes.

I desember får Calderon et krav fra Oslo kommune om å betale tilbake sykepengene hun fikk utbetalt tidligere samme høst.

– Da visste jeg ikke hvilket bein jeg skulle stå på. Å bli syk var ikke noe jeg hadde planlagt. Jeg hadde utgifter til bolig og mat, men jeg hadde gått uten inntekt siden september, og så får jeg et tilbakebetalingskrav på toppen.

Gikk til sak

I januar 2020 får hun en telefon som tenner håpet. I andre enden forteller Hanne Groseth, leder i FO Oslo, at FO Oslo vil støtte henne.

Men Calderon ble litt nervøs. Hadde hun egentlig en sak? Hun var syk, og lurte på om hun i det hele tatt orket å stå i dette.

FO Oslo-lederen inviterte henne til sitt kontor. Calderon fortalte alt som hadde skjedd. De bestemte seg for å gå til sak mot Oslo kommune.

– Jeg var veldig klar på at jeg ikke orket å kjøre en sak selv, jeg var helt avhengig av at fagforeningen ordnet det meste, sier Calderon.

Det eneste hun selv gjorde var å fortelle historien, notere viktige datoer, utbetalinger og beløp. Resten har FO Oslo og LO-advokatene tatt seg av.

– At noen kjemper for deg når du ikke klarer det selv, er vanskelig å beskrive med ord. Jeg er veldig takknemlig, sier Calderon.

Christina Calderon ble sykmeldt etter én dag i jobben som miljøterapeut ved Lilleborg skole. (Hanna Skotheim/Fontene)

Uenige om tolkning

I Folketrygdloven er det bestemmelser om at du må jobbe i fire uker før du har rett på sykepenger. Men i tariffavtalen mellom Oslo kommune og LO står det at arbeidstakerne i Oslo kommune «har rett til lønn under sykdom i inntil 1 år i sammenheng, dog ikke ut over det tidspunkt folketrygden refunderer sykepenger».

FO mente at denne formuleringen betyr at du ikke har krav på sykepenger lenger enn ett år, men at det ikke er det samme som at man har fire ukers opptjeningstid.

Oslo kommune mente derimot at formuleringen betyr at ansatte i kommunen har krav på sykepenger bare i perioden som arbeidsgiveren får refundert sykepenger fra folketrygden.

Siden Calderon ikke har jobbet fire uker, og dermed ikke har tjent opp rettigheter i folketrygden, mente kommunen at hun ikke har rett til sykepenger.

Ble presset av moren

Det skulle ta lang tid, over tre år fra Christina Calderon og FO ble enige om å gå til sak. Men i mai i år kom dommen.

Og flertallet i Arbeidsretten ga Christina medhold: Hun har rett på sykepenger selv om hun ikke hadde opptjent rettigheter i folketrygden.

Calderon får også etterbetalt sykepenger hun hadde krav på. Det skal regnes ut hvor mye dette blir.

– Det er selvfølgelig veldig fint, for jeg tapte mye økonomisk da det sto på. Nå har jeg muligheten til å hente meg inn.

Men sosionomen forteller at pengene egentlig ikke betyr så mye. Det viktigste for henne er at andre ansatte i Oslo kommune skal slippe å havne i samme situasjon.

– Det var moren min som presset meg til å kontakte FO da jeg egentlig ikke orket. Hun har selv hatt verv i fagforening i mange år, og sa at dette gjelder ikke bare deg. Du gjør det for andre også, sier Calderon.

Bruker erfaringen i Nav-jobben

De siste årene har vært en påkjenning. Hun fikk hjelp av familie til å komme over kneika i 2019.

Etter at dommen har kommet, føler hun først og fremst på en lettelse over at et tøft kapittel i livet er lukket. Endelig kan hun fokusere fullt og helt på sin nye jobb.

– Jeg har jobbet meg tilbake til arbeidslivet, og det har vært tøft å ha denne saken hengende over seg. Det er ting jeg har måttet forklare til ny arbeidsgiver.

Hun har kommet seg på beina igjen. Sosionomen jobber i dag med sosiale tjenester i Nav i Tinn kommune.

Selv om de siste årene har vært tøffe, ser hun i ettertid at det har kommet mye bra ut av det.

– Jeg tenker at det er en kjempeerfaring å ha med seg. Jeg veit hvordan det er å sitte på den andre siden av bordet. Jeg har både kjempet mot systemet og hatt det på min side.

Og erfaringen bruker hun i møter med mennesker i vanskelige livssituasjoner.

– Når du blir syk, så er det veldig fælt å måtte tenke på om man er trygg økonomisk i tillegg.

Får betydning for ansatte

Selv fikk hun hjelp da hun trengte det mest. Det er hun glad for i dag.

– Jeg er veldig takknemlig for jobben alle involverte i FO har gjort for meg. Det er så viktig å ha en fagforening i ryggen som tar kampene du selv ikke orker å ta.

Saken vil være viktig for andre ansatte i Oslo kommune som havner i samme situasjon, ifølge Hanne Groseth som er leder i FO Oslo.

– Det er en veldig viktig avgjørelse, først og fremst for Christina, men også for alle andre ansatte i Oslo kommune som kan havne i samme situasjon. Slik bestemmelsen ble tolket av arbeidsgiver kunne du i realiteten stå uten inntekt hvis du ble syk i løpet av de fire første ukene, sier Groseth.

– Oslo kommune tar dommen fra Arbeidsretten til etterretning. Dersom det oppstår tilsvarende tilfeller må de håndteres i overensstemmelse med dommen, sier Harald Nævdal, seksjonssjef i Byrådsavdeling for finans i Oslo kommune.

