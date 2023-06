LO er glad for å bli kvitt au pair-ordningen: – Trenger man hjelp i huset, er det bare å ansette hjelp

Formålet med au pair-ordningen skal være kulturutveksling og språkopplæring. Men først og fremst blir det benyttet som en arbeidsordning, mener Justis- og beredskapsdepartementet. Nå skal ordningen avvikles.

Det støtter LO fullt ut.

Sekretariatet i LO vedtok forrige uke en høringsuttalelse om forbudet.

«Familier som behøver hjelp i huset for å få hverdagen til å gå i hop, er velkommen til å ansette slik hjelp. Arbeidstakere som jobber i private hjem, skal ha en anstendig lønn og omfattes av det vernet arbeidsmiljøloven berettiger den som utfører arbeid som renhold, barnepass o.l. i private hjem», heter det i uttalelsen.

Au pair-ordningen

«Au pair» er fransk og betyr «på like vilkår».

Au pair-ordningen ble innført i Norge i 1969. Hensikten var at ordningen skulle bidra til kulturutveksling.

Au pairen bor hos en vertsfamilie, får kost og losji dekket og kan gjøre lettere husarbeid og barnepass i opptil 30 timer i uken.

Au pairen skal ha minst 5900 kroner per måned før skatt.

De fleste au pairer i Norge kommer i dag fra Filippinene.

Kilde: Regjeringen

LO har i flere år ment at ordningen har utviklet seg fra å være en ordning for kulturutveksling til å bli en ordning for skjult import av utenlandsk arbeidskraft.

«Mennesker som er i et arbeidsforhold, skal ha riktig lønn og gode arbeidsvilkår», mener LO.

«I tillegg er det avdekket tilfeller av straffbare forhold der au pairen blir utnyttet. Ordningens legitimitet er knyttet til mulighet for kulturutveksling og språkopplæring.»

– En seier

Det var i slutten av mars at nyheten om forbudet kom. Da offentliggjorde regjeringen at muligheten for å søke oppholdstillatelse som au pair i Norge skal fjernes.

– Vi må tørre å kalle ordningen det den er: Underbetalt arbeidskraft, der den som jobber, bor i samme hus som de man jobber for, uttalte arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen til FriFagbevegelse.

Da nyheten ble kjent, uttalte LO-leder Peggy Hessen Følsvik at avviklingen av au pair-ordningen er en stor seier i kampen for et anstendig arbeidsliv.

LO-lederen mener ordningen har utspilt sin rolle.

Tiltak mot sosial dumping

I 2022 ble det gitt 829 au pair-tillatelser i Norge.

Flere som har tatt til orde for å beholde au pair- ordningen, argumenterer blant annet med at det er bra for likestillingen fordi det ofte er kvinnen i hjemmet som får avlastning og hjelp til husarbeid og barnepass.

Likestilling handler om likeverd og like muligheter for alle kvinner. Derfor er det bemerkelsesverdig at utnyttelse av kvinner med annen landbakgrunn anses som et steg i riktig retning for likestillingen, bemerker LO.

«Avviklingen av au pair-ordningen kan anses som en del av en aktiv politikk for å sikre trygge og gode arbeidsforhold for alle, og et godt tiltak mot sosial dumping», heter det videre i saksframlegget.

Det er ventet at forslaget om å skrote au pair-ordningen får flertall på Stortinget.

Høringsfristen for forslaget går ut 29. juni.

