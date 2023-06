Her skal det lyne og tordne i kveld: – Det er i aller høyeste grad seriøst

Meteorologisk institutt har sendt ut tre forskjellige farevarsler for Sørlandet mandag. Allerede har det lynt og tordnet så mye at Kristiansand Dyrepark måtte stenge flere attraksjoner. Nå beveger tordenværet seg raskt langs kysten.

Den største fornøyelsesparken i Norge, Tusenfryd, kan være blant stedene som havner i et kraftig tordenvær. Og de ansvarlige ved parken følger med.

– Vurderinger knyttet til værforhold er rutinemessig til vurdering hver dag. Det vil i slike tilfeller være aktuelt med stans av enkelte attraksjoner for en periode, sier Bjørn Solli, administrerende direktør i Tusenfryd, til Dagsavisen.

Meteorologisk institutt advarer om over femti prosent sjanse for mye lyn, på gult nivå, med lokale kraftige vindkast på 15–25 meter, lokalt kraftige regnbyger og fare for skade på objekter, strømforsyning og brann.

– Er dette seriøst?

– Det er i aller høyeste grad seriøst, sier vakthavende meteorolog hos Meteorologisk institutt, Ingvild Villa, til Dagsavisen.

Verre over Danmark

– Tordenværet er kommet inn for fullt og har passert Kristiansand. Nå er det over Grimstad og Arendal. Så har det vært litt aktivitet på kysten av Vestlandet også, men der har det ikke kommet så mye inn over land, sier hun rundt 13.40 mandag.

Foreløpig er det Agder som har fått mest lyn, hovedsakelig langs kysten. Så skal det systemet flytte seg nordøstover. Fra klokka 16 og utover kvelden er det farevarsel for Oslo, Viken og Vestfold og Telemark

– Hvor blir det verste?

– Jeg tror ikke jeg skal peke ut noen som får det verst. Men det har vært ganske kraftig langs kysten allerede. Foreløpig ser det ut som om det har vært verre over Danmark, hvis det er noen trøst.

Villa forteller at det ikke bare er lyn og torden som kommer, regn er også en del av pakka. Dermed er det ikke lenger så stor fare for skogbrann på østlandsområdet.

– Det er jo veldig bra. Vi har sendt ut to nye farevarsler i dag for Hedmark og Møre og Romsdal, der nedbøren ikke kommer langt nok. Men i resten av Sør-Norge er det ikke lenger stor skogbrannfare.

– Hvor lenge vil tordenværet vare?

– Dagen i dag er mest utsatt. Farevarselet gjelder til klokka sju i morgen tidlig.

[ Hvis du skal lure systemet bør du kjøpe strøm i Norge, og mobilabonnement i utlandet ]

Etterlengtet nedbør

– Når dette er ferdig, da er det sommer igjen, eller?

– Ikke helt. Det ser generelt bra ut i nord hele uka. Men i sør vil det bli mer lavtrykksprega vær. Tirsdags kveld og onsdag ser ganske bra ut, for da er du midt imellom to lavtrykk. Men så kommer det inn et nytt lavtrykk. Nøkkelordet er vekslende vær. Det blir ikke det samme stabile, tørre været som dere hadde i starten i juni.

– Det må vel være OK?

– Ja, det er jo mange som har lengta etter nedbør. Det er nok etterlengta, sier Ingvild Villa.

Derfor lyner og tordner det Grafikk fra NTB (Madelene /Nyhetsgrafikk)

