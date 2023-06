Fødeavdeling stengt tross milliontilskudd: – En fallitterklæring

– At regjeringen og helseforetaket ikke klarer å få til et faglig forsvarlig fødetilbud i Kristiansund er en fallitterklæring. Her har politiske vedtak blitt overstyrt, og det mener vi ikke er bra nok, sier Marian Hussein, nestleder og helsepolitisk talsperson i SV.

Hun reagerer på at Kristiansund fødeavdeling fikk 25 millioner kroner øremerket til å gjenåpne i 2022, etter å ha vært stengt en lengre periode.

Senterpartileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum lovet at så lenge Senterpartiet er i regjering, skal det være en fødeavdeling i Kristiansund. Juni 2023 er fødeavdelingen nok en gang stengt. Pengene skal ha blitt brukt andre steder, og til å leie inn vikarer til andre avdelinger, ifølge Tidens krav.

– Vi har registrert at helseministeren mener stortingsvedtaket er fulgt opp, og mener det er feil, konstaterer Hussein, og mener regjeringen verken har fulgt opp bevilgning eller stortingsvedtak slik de skal.

ALF-2022-05-04-001 Bård Hoksrud (FrP) sier han forstår godt spørsmålet om hvem som har makta i helse-Norge. (Alf Simensen/NTB)

– Mye motstand

Også Bård Hoksrud i Frp sier det er et klart brudd på stortingsvedtaket, og kaller det uakseptabelt.

– Det er krevende å rekruttere helsepersonell, men det burde selvsagt være mulig å få til når det er bevilget 25 millioner kroner. Jeg opplever dessverre at det har vært mye motstand mot å få på plass fødetilbudet i Kristiansund, sier han.

Med en stengt fødeavdeling i Kristiansund, blir nærmeste fødeavdeling Molde. Litt over en times kjøretur unna. Dette viser en svakhet i styringssystemet for sykehus, mener grunnlegger i bunadsgeriljaen Anja Cecilie Solvik, som i Dagsavisen nylig spurte: – Hvem er det som har makta?

Hoksrud mener spørsmålet er betimelig.

– Jeg mener det er uholdbart at et klart stortingsvedtak ikke følges opp av helseforetaket, og det er helseministerens ansvar, mener han, og sier det er sterkt beklagelig overfor befolkningen i og rundt Kristiansund.

Bollestad: Skuffet

Også KrF-leder Olaug Bollestad mener tilbudet må bestå.

− Det er viktig at fødeavdelingen har nok ansatte, og jeg er skuffet over at regjeringens tiltakspakke virker å ha blitt brukt til tiltak utover selve fødetilbudet. Jeg regner med at helseminister Kjerkol, som er den som har det øverste ansvaret, følger opp og sikrer Nordmøre det tilbudet de har blitt lovet.

Høyres Sandra Bruflot sier Høyre hele tiden har vært skeptisk til bevilgningen, og sier rekrutteringsproblemene gjør at det ikke har vært mulig.

– Når det gjelder bruk av pengene forutsetter jeg at departementet har hatt dialog med HMR, når det viste seg at det ikke ble mulig å holde fødeavdelingen åpen utover de tre ukene.

Senterpartiets helsepolitiske talsperson, Hans Inge Myrvold, sier det er helseforetaket som sitter med ansvaret for gjennomføring av tilbudet.

– Men Stortingets vilje er umulig å ikke forstå, sier Senterpartiets talsperson Hans Inge Myrvold.

