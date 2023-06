Jobbdoktoren: – Kanskje du treffer din neste sjef i sommer?

De færreste jobber lyses ut, og folk ansettes via andre kanaler. Derfor er nettverk et viktig nøkkelord for deg som ønsker ny jobb. Og alle har et nettverk, det er viktig at du kartlegger ditt. Hvem synes vel ikke det er stas å koble mennesker sammen? Vi lager vennegrupper for at barn skal bli kjent og forhindre utenforskap. Arrangerer blind dates for single venner. Kobler sammen folk i vår nærhet som kan ha glede av hverandre både privat og i jobbsammenheng. Utgangspunktet for det jeg nå skriver, er at de aller fleste har glede av å bidra til at folk finner hverandre.

Anbefaling belønnes

En virksomhet jeg vet om bruker 1 million kroner årlig på å premiere medarbeidere som anbefaler kandidater til ledige jobber. Du tenker kanskje at det må bli et rart arbeidsmiljø dersom venner, søsken og nære forbindelser skal jobbe sammen. Men, lederen jeg spurte om dette, var glassklar i sin kommentar:

– Den kvalitetssikringen som ligger i at en medarbeider anbefaler en kandidat, kan verken en ekstern rekrutterer eller en HR-person slå. Medarbeideren kjenner kulturen, arbeidsmiljøet og oppgavene. Og kandidaten som anbefales. For hvem vil vel sette sitt gode navn og rykte på spill ved å anbefale en man selv ikke mener er egnet for jobben og miljøet? Det er blitt vanlig i mange virksomheter å etablere bonusprogram som belønner innspill av kandidater. Bonuser på mellom 30 000 og 50 000 kroner utløses dersom kandidaten som er foreslått får jobben etter intervjurunder og ellers standard ansettelsesprosedyrer. Da er det veldig dumt at du hemmeligholder ditt ønske om nye utfordringer. Fortell det til alle du treffer på din vei.

Når sola skinner og alle har fri: – Bygg nettverk, er Vigdis Lambergs råd. (Privat)

Lag liste

Det er fort gjort å gå i «gjelder ikke meg»-fellen. Mange tenker at «Det med nettverk er enkelt for deg, for du kjenner jo alle» eller «Du har så lett for å snakke med folk» Ikke la nettverksbegrepet hindre deg i å dra nytte av hjelpen du kan få på jakt etter din nye arbeidsplass fra DITT nettverk. Men aktivt nettverk kommer ikke av seg selv. Du er tjent med å bli bevisst på dette med nettverk og å kartlegge ditt eget.

Vigdis Lamberg er daglig leder i Karriereakademiet AS, og har mange års erfaring som rådgiver og bedriftsleder.

Hun har økonomiutdanning fra BI, eksportkandidat fra Eksportskolen, er sertifisert for målstyringsmetodikken Goal Mapping og sertifisert som fasilitator av preferansetesten JTI.

De siste 20 årene har hun jobbet primært som karriererådgiver og har også laget arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Sammen med sitt team har hun bistått over 10.000 personer over i nytt arbeid.

Vigdis er forfatter av Karriereboken som nylig er utgitt på Hegnar Media.

Det hevdes at vi alle i snitt har 200 i vårt nettverk. Når du har definert 10 nettverkspersoner har du faktisk 2000 personer i nettverket ditt.

Ta fram papir og blyant og begynn å skrive:

Familie og Venner

Kolleger

Nåværende og tidligere naboer

Kunder / Leverandører

Studiekamerater

Vipps, så har du bevisstgjort deg på mange personer som kan bidra til å framsnakke deg og gi deg tips om virksomheter i vekst og utvikling som kan trenge din kompetanse.

– Alle kan bygge nettverk, og det er en viktig del av karriereplanleggingen din, sier Vigdis Lamberg. (Vigdis Lamberg)

Sett deg SMARTE mål

Mange av de som hevder at de ikke lykkes med nettverksbygging, har ikke satt seg et mål om hva de ønsker å oppnå. Uten mål er ikke styring mulig. Har du mål om ny jobb innen utgangen av året, er kartlegging og bruk av nettverk et viktig verktøy på veien.

Ønsker du deg videre i din karriere, bør det være enkelt å sette seg et mål for nettverksaktivitetene, men det bør være noe mer enn «få meg ny jobb». Jo mer spesifikt, jo bedre, og jo bedre muligheter til å nå målet.

Metoden SMART-mål, er hensiktsmessig å bruke nærmest i enhver sammenheng der du ønsker å oppnå noe. Begrepet kommer fra USA og brukes gjerne i prosjekter og prosjektledelse. I mange sammenhenger hekter man på en sjette bokstav - e - for etterprøvbart. De 6 bokstavene i SMARTE står for

S – Spesifikt

M – Målbart

A – Akseptert

R – Realistisk

T – Tidsbestemt

e – Etterprøvbart

Et eksempel på et SMART-mål for en jobbsøker kunne være

S – Ny jobb i byggenæringen innen utgangen av året

M – Ja, det er målbart, for enten får du en slik jobb eller så får du ikke

A – Litt avhengig av din bakgrunn er det oppnåelig og du anerkjenner det

R – De er realistisk, for det bygges hele tiden og bransjen vil stadig ha behov for folk

T – Innen dag, måned og år. Her setter du en dato 3–6 måneder fram i tid, så er det tidsbestemt.

e – Nådde du målet? Hva fungerte og hva fungerte ikke? Hva kan du lære til neste gang?

Du setter inn nøkkelord, bransje, tidshorisont med mer, som gjør at målet fungerer for deg og din jobbsøkersituasjon.

Mye av poenget er å måle fremdrift. Dersom du har mål om ny jobb innen 31.12.2023, kan du brekke ned i delmål og formulere hva som skal til for å jobbe deg fram mot målet skritt for skritt, dag for dag, uke for uke.

Det kan være at et delmål er å treffe 2 personer fra nettverket ditt ukentlig, og spørre konkret hvem de kjenner og kan åpne døren til i byggebransjen. I visse perioder er det enkelt å få til 2 slike møter ukentlig, i andre perioder er det en kamp. Det viktige er å ikke miste hovedmålet av syne.

Det går selvfølgelig an å justere målet underveis, avhengig av hvordan det går med delmålene og resultatet av disse. Det viktige er nok en gang å ikke miste hovedmålet av syne. Du har satt deg et mål om ny jobb i byggebransjen innen utgangen av året 2023, da må du jobbe dedikert mot det målet. Uten mål er styring ikke mulig. Dette gjelder også for nettverksbygging.

Hvor finner du dine beste nettverkskontakter?

Dette går tilbake til det med å ha et mål. Når du har satt deg et mål, «ny jobb i ABC innen..» må du finne rett arena for å treffe dine beste nettverkskontakter. Kanskje er noen av disse utenfor det som i dag er ditt nettverk. Det kan være ved at du melder deg inn i en forening, deltar på frokostmøter, konferanser, møter i regi av en næringsforening. Det kan være et forum på nett, en gruppe på LinkedIn eller Facebook.

Det gjelder å teste ulike arenaer og veie dem opp mot målet ditt, og så velge inn og velge bort. Det er viktig å være målrettet og kjapp. Gi den enkelte arena et par-tre sjanser. Funker det ikke da, gå videre!

Ting tar tid – det skjer ikke alltid noe på første treff

«Forelskelse ved første blikk» skjer, men det er langt mellom hver gang. Hvis du tenker etter – av alle de du betrakter som en del av ditt nettverk, hvor mange har du kjent mindre enn et par-tre år? Utvid gjerne tidshorisonten i forhold til de du kan ringe til. Tenk gjerne 10år+ for dem du kan ringe til og si «Hei det er NN». Det tar tid å komme dit, og derfor må du begynne i dag. Husk at de aller fleste synes det er stas å kunne hjelpe, gi råd, åpne dører.

Er du uten jobb, har du dårlig tid. Det handler om å korte ned tiden mellom to jobber til et minimum. Derfor er det viktig å kartlegge nettverket ditt og se hvem i nettverket du faktisk har noen års relasjon med. Noen fra skolen? Fra din første eller andre jobb? I vennekretsen?

Dersom du ikke har pleiet nettverket og holdt det ved like, er dette en god anledning til å ta opp tråden. I salgsmiljøer sier man «vi hopper over hekken der den er lavest». Det samme gjelder i nettverksbygging. Hvem er det du mener å ha et godt forhold til, selv om det er en stund siden dere møttes sist? Hvor mange er det av disse? Hvordan kan du hjelpe dem tror du? For nettverking går begge veier, man gir og man får. Start en ringerunder og foreslå en kaffeprat.

Knytt tråden tilbake til opprinnelsen for relasjonen. Ta kontakt, vær personlig og se hvordan du kan hjelpe de andre i nettverket ditt. Vær genuint interessert. I en del tilfeller vil du komme langt på første fremstøt, i en del tilfeller tar det lengre tid. Derfor er det ingen grunn til å vente – start NÅ.

Bruk teknologien … og sommerferien!

I tillegg til å bruke sosiale medier som Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram og delvis YouTube, bør du se på samhandlingsverktøy som Teams, Zoom, Whereby, Messenger og Google Hangouts. Felles for de siste er at de gir deg muligheten til å møte andre på video i sanntid. Det er selvsagt best å møte en god kontakt ansikt-til-ansikt, men er det vanskelig å få til, så er videoversjonen er et godt alternativ. Ved å bruke de ulike verktøyene på en smart måte, understøtter du på en fin måte det du gjør av nettverks-aktiviteter. Her kan du

– hjelpe nettverkskontaktene ved å dele fagstoff som er av interesse for flere

– dele produktnyheter

– bli en ekspert som svarer på andres spørsmål i en interessegruppe

– bli moderator for en interessegruppe

– og på andre måter hjelpe nettverket ditt. Derigjennom blir de minnet om deg og du er «top of mind» dersom de hører om ledige jobber som kan passe for deg.

Når du i sommer treffer nye mennesker på din vei, tenk nettverk. Fortell at du er ute etter nye utfordringer. Vet de om noen som trenger din kompetanse? Nye dører vil åpne seg for deg.

Husk – din neste sjef kan være …. overalt!