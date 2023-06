Alt du lurer og ikke lurer på om rotter

Du ser dem kanskje aldri, eller bare et lite glimt av dem på vei hjem fra byen. Rottene trives vel så godt som oss i byen. Men hvor mye vet vi egentlig om rottene? Dagsavisen har spurt Cecilie Marie Mejdell som er Fagansvarlig ved Veterinærinstituttet.

Økning i bestanden

Rotter har blitt et stort problem i Oslo. Og ifølge Oslo Skadedyrkontroll har det vært en merkbar økning over hele byen:

«Dessverre har rotteproblemet vokst til et punkt hvor det forårsaker helse- og sanitærproblemer.»

De peker på trives særs godt i hovedstaden på grunn av mat fra søppel, byggeplasser og utendørs spiseområder.

Cecilie Marie Mejdell er Fagansvarlig dyrevelferd, veterinær, seniorforsker, Husdyr, vilt og velferd ved Veterinærinstituttet. (Eivind Røhne)

Hvor mange rotter finnes det i Oslo?

– Det vet jeg ikke, men rotter finnes overalt der det finnes mennesker. Biologisk sett er rotter veldige vellykkede dyr, de er fleksible i matveien og tilpasningsdyktige. Deres nisje er å dra nytte av våre ressurser.

Hvorfor tar de med seg pest og sykdom?

– Rotter bor så nært oss og har samtidig kontakt med det ville. De kan bringe med seg smittestoffer som er farlige for oss. Det er i hovedsak to grunner til at rotter regnes som skadedyr:

1. De spiser opp mat i matlagre eller forurenser den med urin og avføring.

2. De tar tilhold steder der vi befinner oss og kan gjøre skade på bygninger.

Hva er konsekvensene om rottebestanden går ned? Har det noe å si for økosystemet?

– De har neppe den største betydningen, men det er jo noen dyr som spiser rotter. Grevling og rev og rovfugler kan eksempelvis ta rotter. Hunder kan også ta rotter, spesielt terrier-rasen. Katter derimot må være ganske tøffe for å ta en rotte.

– Rotter er vanligvis nattaktive og er veldig forsiktige, mye mer enn mus, og det er noe av grunnen til at rottebekjempelse er vanskelig.

Hva er den mest humanitære og effektive måten å bli kvitt de på?

– Forebygging, altså å hindre at de kommer inn i bygninger er den mest humane måten å unngå skade på. Bygninger bør tettes der rotter kan ta seg inn, og man bør unngå at rot ligger inntil husvegger. Det er utviklet systemer som bruker elektrisk strøm langs grunnmurer, ikke for å drepe, men for å gi et støt slik at rotter og mus holder og seg unna. Rotter kan også komme inn i hus via kloakken. Pass på at gitteret over sluket ditt er godt festet og uten skader, for rotter trenger ikke stor plass for å komme seg inn.

Rotta nøt en ostebit et lite sekund, før den ble tatt av rottefella. (Berit Keilen/NTB)

– Det rotter vil ha er skjulesteder og mat. Ikke å forsøple er for eksempel et viktig tiltak. Matrester må legges i lukket kompost eller søppelkasser, og ikke skylles ned i do til rottene som lever nede i kloakksystemet. Blir det overflod av matsøppel blir det overflod av rotter. Nedfallsfrukt i hager kan også tiltrekke seg rotter.

Kan de komme opp i do?

– Ja, det kan de.

Men om de allerede er inne, hvordan får man de vekk?

– Den dårligste metoden for både rotten og naturen er å bruke giftstoffer. Vanlige folk får ikke lenger lov til å kjøpe rottegift, kun firmaene som driver profesjonelt med skadedyrbekjempelse. Rottegifter har dessverre spredt seg i naturen og påvises hos ville dyr som spiser smågnagere. Giftstoffene er også funnet i katter og hunder. Feller som dreper rottene momentant, som godt utformede slagfeller, er best å bruke i private hjem.

Kan man mate fugler i hagen?

– Det er en del borettslag som har forbud mot det, men det finnes måter å gjøre det uten søl. Maten bør ikke legges på bakken, og oppsamler under fuglebrett vil redusere søl.

Rotter beskyttet av den norske lov

– Kommuner i Norge er pålagt å drive skadedyrbekjempelse. Men rotter er ikke inntatt under viltlovens bestemmelser, derfor er det ikke krav om typegodkjenning av rottefeller i Norge, slik det er i Sverige. Dyrevelferdsloven gjelder imidlertid, og den gjelder også for skadedyr. Ifølge dyrevernloven skal ikke dyr lide unødvendig. Derfor skal man velge de mest skånsomme bekjempelsesmetodene. For rottegift gjør jo at dyret lider over flere dager, mens i en godt utformet felle dør rotta der og da.

Hvor intelligente er rotter?

– De er intelligente og har stor evne til å tilpasse seg.

– Forskerne May-Britt Moser og Edvard Moser vant nobelprisen for sin forskning på hjernen. Dette klarte de ved å forske på rotter.

Historiskebilder Radiumhospitalet for Kreftforskning i 1955. Forskerne ved Instituttet bruker i stor utstrekning dyr som forsøksobjekter, særlig mus og rotter, men også kaniner. (Sverre A. Børretzen/NTB)

– Rotter brukes mye som modelldyr i medisinsk og psykologisk forskning. Rotter er pattedyr som ikke skiller seg så mye fra oss mennesker. Det er for eksempel gjort forskning både på rusavhengighet og depresjoner i tillegg til medisinsk forskning.

Hvor store kan de bli?

– De er kjent for å vokse hele livet, men de blir heldigvis sjelden så gamle. Folkehelseinstituttet angir en levetid på 2 år.

Hvor farlig er de for oss?

– De er nok minst like redde for oss som vi er for dem. Men jeg skjønner at folk kan være redde.

Anbefaler du rotter som kjæledyr?

– Ja! Selv om jeg aldri selv har hatt rotter som kjæledyr. De er sosiale og lærenemme, og liker utfordringer. Rotter er bedre egnet som kjæledyr enn en hamster, som egentlig er et dyr som liker å være alene.

Blir de større av å spise vår nattmat, som kebab?

– Både mennesker og andre dyr vil jo legge på seg om de får mye energirik mat på kort tid. Rotter er altetende, som er en viktig grunn til at arten har klart seg så bra. Men jeg mener å ha lest et sted at de foretrekker vegetarisk kost.

Er det noe gøy du kan si om rotter? de har en litt negativ omtale.

– Rotter har empati! De kan godt velge bort et gode for seg selv for å hjelpe andre.

