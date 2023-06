45 år med Demokratens Fotosommer: FredrikstadGuttane er med å feire

Både det lille, stille og det slående og imponerende har ukentlig fått sette sitt preg på avisa gjennom sommeren, år etter år, helt siden 1978.

En av dem som har hatt mye med Demokratens Fotosommer å gjøre, er Pål Nielsen fra FredrikstadGuttane. Mellom øvinger til årets revysommer rekker han noen minutter med mimring over telefonen.

– Du, jeg har jo vært med å jobba med Fotosommeren, jeg! Jeg har til og med hatt med vinnere på tur til Portugal, tidlig på åttitallet en gang.

Jobbing blir det også mye av for Nielsen i sommer. Mens vi andre skal ha ferie og late dager, skal han og resten av Guttane spille 40 forestillinger på Båthusteateret. Men dét er bare moro, forsikrer han.

– For oss er det å spelle for glade mennesker en ren vitamininnsprøytning. Aktiv ferie, kan du kalle det for. Det er moderne, det, sier Nielsen spøkefullt.

I år, for å markere 45 år med Demokratens Fotosommer, er det litt ekstra gøy å kunne fortelle at årets vinner av konkurransen får et gavekort til sommerens revyeventyr. Om du lurer på hva du da kan vente deg, oppsummerer Nielsen det sånn her:

– En fantastisk kveld på båthuset! Og det er ikke bare revyen jeg snakker om da. Det å sitte på brygga før og etter, kanskje kjøpe seg noen reker som vi også har her, og sitte og se ut på den fine ælva... Kanskje ser du Hvaldimir også. Det er mye flott her. Skryt-skryt, hehe!

Slik deltar du

Vi i Dagsavisen Demokraten gleder oss til å se hva dere har å by på av blinkskudd i år.

Torsdager, fra og med 29. juni, vil ukens bilder publiseres på demokraten.no, og hver lørdag i juli trykker vi et utvalg av disse bildene i papiravisa og kårer ukas vinner.

Ukesvinnerne går videre til den store finalen på slutten av sommeren, og både ukesvinnerne og den som går helt til topps premieres.

Send dine fotobidrag til demokraten@demokraten.no og merk eposten «Fotosommer 2022».

Noen av fjorårets flotte bidrag. Fotografene her er: Lisbet Kristiansen (ø.v.), Anne Stensvik (n.v.), Elisabeth Solbakken (n.h.) og Anne-Kari Lilleng (h). (Demokraten)

Bildene bør ha god oppløsning, og få gjerne med navn på folk, dyr og steder – og selvsagt fotografens navn.

Husk å be avbildede personer om tillatelse til å publisere, så blir dette en super fotosommer!

Demokratens Fotosommer

Fotokonkurranse som har vært avholdt årlig siden 1978

Arrangeres i år i samarbeid med FredrikstadGuttane og Fredrikstad Kino.

Hver uke plukkes en ukesvinner som får to kinobilletter fra Fredrikstad Kino.

Ukesvinnerne går videre til finalen.

Hovedpremien er sponset av FredrikstadGuttane, som gir årets vinner et gavekort på 1000 kroner, som kan brukes til produkter eller revybilletter i deres nettbutikk.

