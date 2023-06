Sitter med flybilletter for 140.000 kroner etter reisebyrå-rot

BERGEN (Dagsavisen): En gruppe turister i Bergen har nå dobbelt opp med billetter til Cebu i Filippinene etter en runddans mellom reisebyrået Bravofly og Singapore Airlines, ifølge en fersk avgjørelse i Pakkeklagenemnda.

De reisende hadde kjøpt sommerferietur for fem personer fra Bergen via København og Singapore fram til Cebu. Men i midten av februar fikk de en nedslående beskjed. Flyet fra København var blitt kansellert, og valget sto mellom refusjon eller omruting.

Var ikke kansellert likevel

Om de skulle omrute innebar det en overnatting i London, som reisefølget ikke ville få dekket. Det var en dårlig deal for bergenserne, som heller gikk for refusjon og bestilling av nye billetter hos et annet reisebyrå.

Tiden gikk uten at de 65.000 kronene for de kansellerte billettene kom inn på konto.

Da de kontaktet Singapore Airlines for å forhøre seg, fikk de imidlertid en svært overraskende beskjed. Flyselskapet kunne fortelle at flyet fra København slett ikke var kansellert, men hadde fått endret avgangstid. Med bare noen tastetrykk kunne de øvrige billettene endres slik at reisefølget ville rekke dette flyet.

Og siden reisen var fullt gjennomførbar, kunne bergenserne heller ikke få refusjon.

Ikke fått svar

«Klager sitter nå med to reiser fra Bergen til Cebu.» skriver Pakkeklagenemnda. Til sammen har de to reisene kostet 140.000 kroner.

Bravofly var imidlertid villig til å refundere, og sendte krav til flyselskapet. Per dags dato har bergenserne ennå ikke fått svar på refusjonskravet.

Pakkeklagenemnda bemerker at det er uklart hvorfor Bravofly ga feil informasjon om at København-flyet var kansellert. Reisebyrået har ikke gitt tilsvar i klagesaken. Også Dagsavisen har bedt om en uttalelse, uten å få svar.

Må punge ut

Men det er uansett Singapore Airlines som skal tilbakebetale kundene 65.000 kroner for reisen de ikke får benyttet. Samtidig må de dekke mellomlegget på 10.000 kroner for de nye billettene, konkluderer nemnda og henviser til en tidligere dom i EU-domstolen:

«Flyselskap er ansvarssubjekter (...) også om billettene er kjøpt av et reisebyrå. (...) Flyselskapet er i henhold til dommen i disse tilfellene henvist til å søke regress hos den ansvarlige hvis nasjonal rett åpner for det.»

