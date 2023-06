Norsk UD-topp til MDG-politiker: – Møkkaparti!

Torsdag ettermiddag opplevde Paal J. Frisvold, som er nestleder i MDG Frogner i Oslo, et lite hyggelig møte med en UD-ansatt mens han var ute for å snakke med potensielle velgere i Oslo.

– Jeg ser at det kommer en gjeng på omtrent 8 personer ut av en buss på vei mot meg, forteller Frisvold som blant annet har bakgrunn fra Bellona og som leder i Europabevegelsen i Norge fra 2009 til 2013.

Frisvold forteller at det er tre norske diplomater i denne gruppe som kommer mot ham. Den ene peker på ham, og sier på engelsk, ifølge Frisvold:

– Her er miljøbevegelsen.

Iransk delegasjon

Frisvold forteller at han strekker ut armen og spør på engelsk hvordan de kan gjøre Oslo til en bedre by.

– De ler litt, og jeg spør dem hvor de er fra.

Teheran, hovedstaden i Iran, svarer personene.

– OMG, dere har et stort problem med regimet, svarer Frisvold på engelsk.

Paal J. Frisvold, nestleder i MDG Frogner i Oslo, her foran Frognerparken. (Paal J. Frisvold)

Etter denne kommentaren forteller Frisvold at den norske, mannlige diplomaten, som tidligere hadde pekt mot ham, blir sur og sier at han ikke har rett til å snakke med disse personene.

– Jeg blir litt forbauset, for her står jeg og representerer det norske demokratiet og så er det dette som er responsen.

– Kommer mot meg med pekefingeren

Etter at delegasjonen med norske diplomater og iranere har gått forbi, stiller de seg opp for å bli avbildet foran inngangen til Frognerparken.

– Hva er dette for noe? spør Frisvold som holder mobilen opp for å ta et bilde.

Lisa Golden er avdelingsdirektør for fred og forsoning i UD, og er med i dette følget.

– Hun kommer mot meg med pekefingeren, og sier at hun skal politianmelde meg om jeg tar bildet, forteller Frisvold.

Frisvold tar bildet. Da skal Golden ha sagt følgende:

– Du må tenke på partiet ditt sitt omdømme, og jeg kommer aldri til å stemme på det møkka-partiet ditt.

– Jeg representerer demokrati, ytringsfrihet og valgkamp – som er en juvel i vårt demokrati. Det er ikke bra om våre diplomater ikke står opp for de norske verdiene, sier Frisvold til Dagsavisen.

Dagsavisen har forsøkt å komme i kontakt med Golden, men hun har ikke besvart våre henvendelser.

Lisa Golden beklaget

Senere torsdag publiserer Frisvold det inntrufne på Facebook.

Frisvold forteller at han samme kveld ble oppringt av Golden, som kom med en beklagelse for valg av ord.

– Problemet her er at hun skåner de hun har med seg for det norske demokratiet, sier Frisvold til Dagsavisen.

Golden skal ha sagt til Frisvold at hun så på ham som en trussel.

– Trussel?! Jeg var kledd i grønn MDG-T-skjorte foran en stor vimpel, jeg var ingen trussel, sier Frisvold.

Frisvold mener kommentarene som falt ved Frognerparken er over streken, men også at Goldens dømmekraft ikke er god nok.

– Hvis norske diplomater er så opptatt av å identifisere seg med dem er med, så har UD et problem. Da står de ikke opp for den rollen de skal ha, som er å fremme demokrati og våre verdier, sier Frisvold til Dagsavisen.

UD svarer

UD bekrefter overfor Dagsavisen at det var iranere med i følget, sammen med deltakere fra andre land.

– Det kan hende dette var veldig hemmelig og at det er derfor det skjedde. Men å se på meg som en trussel og skjerme dem for det norske demokratiet, er ugreit. Denne ukulturen i UD må ryddes opp i, sier Frisvold.

I en e-post til Dagsavisen skriver Utenriksdepartementet at de beklager denne hendelsen.

– Vår medarbeider har beklaget overfor Frisvold. Dette er en uheldig enkelthendelse. Å beskytte og fremme ytringsfriheten er en viktig del av vårt arbeid både hjemme og ute. Saken håndteres internt i departementet, skriver Mariken Bruusgaard Harbitz, kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet.

