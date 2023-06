Habilitetsreglene er klare, hevder jussekspert

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen (UiB) regnes som en av Norges fremste eksperter på forvaltningsrett og habilitet.

– Anette Trettebergstuen er andre statsråden som havnet i habilitetsfloke – er habilitetsloven for komplisert å forstå?

– Nei, vi har en lang liste med helt klare regler for inhabilitet. Men i tillegg finnes en mer skjønnsmessig vurdering som trer inn der det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til det upartiske. I praksis dreier det seg om saker det det er snakk om meget nære, personlige vennskapsforhold.

– Kan man som politiker ikke engang si navnet til venner og bekjente i situasjoner der en diskuterer folks kvalifikasjoner?

– Reglene er at hvis man er inhabil så skal man ikke ha noe å gjøre med saksbehandlingen. Det vil si – er du inhabil skal du heller ikke komme inn og lansere navn til vurdering, sier Bernt.

– Synes du det var riktig av Anette Trettebergstuen å fratre?

– Dersom hun er inhabil på den måten jeg har nevnt ovenfor, så var det nok korrekt at hun gjorde dette, svarer Bernt.

Nært vennskap

Jussprofessoren presiserer at dersom en person er juridisk inhabil så skal det dreie seg om veldig nære vennskapsforhold.

– Jeg tror ikke jeg skal forsøke å avstandsdømme i denne saken, men både denne saken og en annen sak som nylig kom, opp illustrerer et annet poeng: at det viktigste er ikke å trekke den fine, juridiske grensen for hva som er inhabilitet, men å styre godt unna grenser der man kan få en diskusjon om hvorvidt noen er inhabil eller ikke, sier han.

– Er fadder til ens barn å regne som et veldig nært vennskap?

– Fadder til barn pleier ofte å være det, men det handler også om hvor mye kontakt man har hatt, og hvor nært det personlige vennskapet er blitt. Personer en møter i offisiell politisk sammenheng skaper ikke inhabilitet. Det er der det utvikler seg til et privat vennskap at inhabiliteten slår inn, sier Jan Fridthjof Bernt.

– Skammer meg

Fredag gikk Anette Trettebergstuen av som kultur- og likestillingsminister etter brudd på habilitetsreglene.

– Jeg beklager på det aller sterkeste. Jeg har brutt reglene. Dette er svært alvorlige brudd på habilitetsreglene, og jeg er utrolig lei meg for at dette går ut over andre, sa Trettebergstuen fredag morgen.

Hun hadde da redegjort for utnevnelsene av Bård Nylund, Renate Larsen og forslaget om Tina Stiegler til styreposisjoner. Alle tre er venner av Trettebergstuen.

– Det er en serie av feil jeg har gjort bevisst og ubevisst. Derfor tar jeg konsekvensene. Dette er ikke spesielt tillitsskapende og jeg lei meg for at dette går ut over regjeringen, sa Ap-politikeren.

Det var i kjølvannet av at kunnskapsminister Tonje Brenna opplyste om at også hun har brutt habilitetsregelverket tidligere denne uka at Trettebergstuen tok kontakt med regjeringsapparatet for å få en vurdering av om også hun hadde brutt regelverket. Det hadde hun altså gjort.

På pressekonferansen fredag sa Trettebergstuen blant annet hun har hatt en feil forståelse av måten man håndterer habilitetsregelverket på, og at hun har trodd at man kunne drøfte navn og også foreslå navn selv om man var inhabil, skriver VG.

Statsminister Jonas Gahr Støre sa på en pressekonferanse senere fredag at han mener at det var en riktig beslutning av Trettebergstuen å gå av som statsråd.

– Anette har vært klar over at hun er inhabil, men har likevel utnevnt og foreslått personer hun er inhabil ovenfor til styrer og verv i sin portefølje. Vi er enige om at feilene er svært alvorlige, sa Støre.

Skader omdømmet

Jussprofessor Bernt mener politikere bør være særlig varsomme fordi diskusjoner om habilitet kan være skadelig for omdømmet.

– I kommunene har vi en regel som sier at folkevalgte bør be om å slippe å være med å behandle en sak hvis den av personlige grunner oppleves som ubehagelig, ikke nødvendigvis fordi en er inhabil, men fordi en synes en er litt for nær noen. Politikere bør nok i større grad forsøke å styre unna å behandle saker der en har et forholdsvis nært forhold til noen, selv om man er overbevist om at det kan passere juridisk. Det er ingen ting som er mer skadelig for anseelse og beslutningsprosesser i det offentlige enn at man får diskusjoner om habilitet, sier Jan Fridthjof Bernt, men han tror likevel ikke at habilitetssakene til Tonje Brenna og Anette Trettebergstuen vil svekke tilliten til Arbeiderpartiet spesielt.

– Nei, dette er ikke spesielt for Arbeiderpartiet. Vi har hatt de samme forhold under andre regjeringer. Men habilitet er en delikat ting. Det illustrerer også en rekke ting som skjedde under den borgerlige regjeringen, at det er lett å komme i en situasjon hvor det blir beskyldninger om at en har lagt vekt på noe annet enn personlige kvalifikasjoner hos en søker, sier Jan Fridthjof Bernt.

