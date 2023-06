– Dette er akkurat det vi ønsket oss. Høyre har nesten 36 prosent, og det er rent borgerlig flertall. Jeg blir veldig glad, sier Anne Lindboe.

Høyres ordførerkandidat kan vise fram svært gode tall for høyresida, med bare to og en halv måned igjen til kommunevalget. Til sammen får de borgerlige partiene Høyre, Venstre, Frp og KrF 30 mandater i bystyret og rent flertall på en ny måling gjort av analyseselskapet Respons. Målinga er gjort på oppdrag for Oslo Høyre, og Dagsavisen har fått tilgang til tallene.

Årets nykommer i politikken, Industri- og næringspartiet (INP), ligger an til å få et mandat, for første gang i Oslo. Men hvis denne målinga hadde vært et valgresultat hadde ikke partiet havnet på vippen. Høyresida er så store at de ikke trenger pro-olje-partiet.









Partiet er kontroversielt, særlig på klimapolitikken. Likevel uttalte Høyrekandidat Lindboe til Aftenposten i forrige uke at INP absolutt er et parti Høyre kan samarbeide med.

– Jeg uttalte meg uklart i den saken. Derfor har jeg presisert veldig tydelig etterpå at jeg mente i enkeltsaker. Vi kan samarbeide med hvem som helst i enkeltsaker. Men det er helt uaktuelt for oss å ha en politisk plattform med INP. Vi står altfor langt fra hverandre på klima og miljø, sier Lindboe nå.

Oslo vs. riks

– Har du begynt å møblere ordførerkontoret i hodet?

– Absolutt ikke. Dette er så jevnt. Det er veldig hyggelig med den målingen, men det er mange målinger som tyder på dødt løp. Her er det absolutt ingen møblering, her er det hard jobbing, sier Lindboe.

Hun mener tallene er en tillitserklæring fra Oslos befolkning.

– Folk er bekymra over kvaliteten på eldreomsorgen, at det er like mange fattige barn i Oslo nå som for åtte år siden. Så er jo folk bekymra for lommeboka. Vi har en kommune som velter store kostnader over på innbyggerne, sier hun.





– Hvor mye handler dette om Oslo-politikk og hvor mye om rikspolitikk tror du?

– Det handler nok om begge deler. Men vi ser jo at vi har hatt en jevn oppgang i Oslo fra måling til måling. Mens det har ligget mer stabilt nasjonalt. Vi tror dette dreier seg om at folk ønsker en ny retning i Oslo. De er lei av byrådet, sier Lindboe.

– Vil vinne

I Arbeiderpartiet ser gruppeleder Andreas Halse på målingen som en slags marsjordre:

– Jeg har veldig lyst til å vinne det valget. Så jeg reagerer jo først og fremst med at jeg får lyst til å jobbe, egentlig. Og snakke med folk i Oslo om alt vi har lyst til å gjøre for byen de neste fire åra, sier Halse til Dagsavisen.

Han mener målinga bekrefter bildet de fleste målingene har sagt i det siste.

Andreas Halse Det går en klar skillelinje i politikken mellom Høyre og Arbeiderpartiet som velgerne må merke seg fram mot Oslo-valget, skriver Andreas Halse. (Aslak Borgersrud)

– Det er veldig jevnt, og det står om et par tusen stemmer. Vi kommer til å gjøre det vi kan for å snakke med flest mulig velgere fram mot valgdagen. Det er jo den målinga som teller, sier han.

Halse trekker fram eldreomsorg, psykisk helsehjelp for ungdom og sommerjobber som temaer de skal snakke om. Og at Oslo blir en stadig finere by.

– Velgerne er ikke enig i det?

– Som målinga viser blir det et jevnt valg. Vi har jobba for å gjøre velferdstjenestene billigere og bedre, og byen grønnere og rausere. Jeg tror egentlig mange er enig i den linja, og hvis den skal fortsette er det Arbeiderpartiet som er den viktigste faktoren, sier Ap-toppen.

– Og så får dere kanskje ikke så mye drahjelp fra rikspolitikken om dagen?

– Ha! Jeg tror Oslofolk skal huske at dette er et Oslovalg.

Vi gjør oppmerksom på at denne målingen er utført av det uavhengige meningsmålingsbyrået Respons og betalt av Oslo Høyre.

Fakta om undersøkelsen

Utfører: Respons Analyse

Antall intervjuer: 1001

Vekting: Kjønn og alder

Feilmargin: +/- 2–3 prosentpoeng

Metode: Telefonintervju

Utført: 15–20. juni 2023

Oppdragsgiver: Oslo Høyre

Alle endringer fra marsmålingen fra samme byrå er innenfor feilmarginene

Parti Oppslutning Valgresultat 2019 Endring Mandater Høyre 35,8 25,4 +10,4 21 Arbeiderpartiet 17,7 20,0 -2,3 11 Sosialistisk Venstreparti 11,7 9,1 +2,6 7 Miljøpartiet de Grønne 10,3 15,3 -5 6 Venstre 8,1 5,8 +2,3 5 Rødt 6,3 7,2 -0,9 4 Fremskrittspartiet 4,9 5,3 -0,4 3 Kristelig Folkeparti 1,6 1,7 -0,1 1 Industri- og Næringspartiet 1,3 - +1,3 1 Senterpartiet 0,8 2,2 -1,4 0 Folkets Parti FNB 0,3 5,8 -5,5 0 Andre 1,2 2,3 -1,1 0