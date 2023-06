Rødt: – Vi har blitt litt Tesla-blinde i Norge

Minske forskjellene, profittfri velferd, billigere og bedre kollektivtransport. Dette er Rødts hovedsatsingspunkter for valgkampen.

Det er under tre måneder til høstens fylkes- og kommunevalg, og denne uken holdt Rødts sin avsluttende sommerpressekonferanse. Der sto kampen mot Forskjells-Norge igjen på agendaen.

– De vil sette bestemor på anbud, sa partileder Bjørnar Moxnes.

Dagsavisen har tidligere skrevet om hvordan Rødt frykter at en høyrebølge vil privatisere velferdstiltakene i kommunen.

Rødts sommerpressekonferanse Moxnes legger frem Rødts plan for en styrket og profrittfri velferd (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Hva med klimapolitikken?

På spørsmål fra Dagsavisen om hvilke tiltak for klimaet Rødt går inn i valgkampen på, svarer de at hovedfokuset er billigere kollektivtransport.

– Forskjells-Norge henger sammen med klimakampen, presiserer nestleder Marie Sneve Martinussen.

Hun fortsetter med å si at mennesker som sliter økonomisk, ofte ikke har råd til å velge miljøvennlig.

– Vi har blitt litt Tesla-blinde i Norge, og vi tenker at så lenge vi bruker elbil går det bra, fortsetter hun.

Slik er det ikke, mener Rødt, som vil ha en større satsing på billigere kollektivtransport.

Billing kollektivtransport har lenge vært en av Rødts kampsaker. I Stavanger ble partiet, sammen med Arbeiderpartiet, Folkets Parti, MDG, Senter Partiet og SV, nylig enige om å gjøre kollektivtrafikken gratis fra 1. juli.

I Oslo kan barn og unge fra 1. august i år betale 299 kroner i måneden for å reise med kollektivtransport. Men prisene for studenter og voksne blir de samme. I dag koster månedskort for voksne 853 kr og 511kr for studenter.

Buss i Oslo (Ruter) Flere partier peker på at lavere priser kollektivtransport skal bli en valgkampsak. (Vidar Ruud/NTB)

Siden 2015 har prisen på månedskort innen sone 1, bare gått en vei, oppover. I 2015 kostet et månedskort for voksne 680 kroner. Siden 2019 har prisen steget med 13 prosent, eller en drøy hundrelapp.

Som Dagsavisen har skrevet tidligere er det en nokså ren konsensus fra de fleste partier om at kollektivtransport skal bli en valgkampsak. Venstre, Høyre og Rødt er alle klare på at de mener at det er for dyrt å reise med buss, trikk, tog og T-bane i hovedstaden, og lover lavere priser.

På miljøfronten skal lokale naturinngrep også få større plass i Rødts lokalpolitikk, som strandsone, hyttebygging, og bygging på områder for jordbruk, forteller partiet.

Under tre måneder til lokalvalget

Se video av Rødt-leder Bjørnar Moxnes som kommer med deres tre hovedkampsaker inn mot valgkampen i høst:

Samme dag som Rødts sommerpressekonferanse, la Forbruksforskningsinstituttet SIFO fram en ny rapport som viser at to av ti husholdninger sliter økonomisk, og at 18 prosent av landets befolkning opplever økonomiske utfordringer.

– Forskjells-Norge har bitt seg fast, sier Rødts nestleder Martinussen.

Nå krever partiet at regjeringen legger krisepakke på bordet for å hjelpe de svakeste gruppene i samfunnet. De krever også lovendringer for å hindre at kommersielle selskaper skal ta enda større kontroll over velferden i Norge.

Martinussen har fire forslag for å minske forskjellene:

Skape et sterkere sikkerhetsnett, og øke tilbudet om sosialhjelp lokalt. Styrke en mer likestilt velferd, på tvers av inntekt, og kaste ut de som drar nytte av velferden. Flere billigere boliger. Boligmarkedet er nå overlatt til markedet og ikke til folkestyret. Billigere og bedre kollektiv transport.

