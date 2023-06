Høyre og Frp fosser fram i Fellesforbundet

Senterpartiet er den store taperen blant Fellesforbundets medlemmer.

Partiets fall betyr at støtten til de rødgrønne partiene så vidt ligger over 50 prosent i det årets lokalvalg nærmer seg.

– Hold dere fast, Senterpartiet går fra 30 til 7 prosentpoeng blant våre medlemmer siden vi spurte sist for to år siden.

Det sa Fellesforbundet-leder Jørn Eggum til forbundets representantskap, da han i dag la fram resultatene fra en undersøkelse forbundet har gjort blant sine medlemmer.

1200 yrkesaktive medlemmer er spurt om sine holdninger til medlemskapet, forbundet – og politiske preferanser.

Blant annet er de blitt spurt hva de ville stemt dersom det var stortingsvalg.

Laveste noen gang

Tallene fra Ipsos viser at det blåser en blå vind over forbundet, som er det største i privat sektor med sine 168.000 medlemmer.

Høyre går fram fra 12 til 22 prosentpoeng, mens Fremskrittspartiet øker fra 9 til 16. Det skjer samtidig som Senterpartiets oppslutning går fra svært høye 30 prosent for to år siden, til 7 i dag.

Arbeiderpartiet holder seg ganske stabilt med 30 prosentpoeng, 2 ned fra 32. Rødt øker fra 6 til 9 prosentpoeng, mens SV daler litt fra 5 til 4.

Nykommeren Industri- og næringspartiet (INP) legger seg akkurat på sperregrensa, på 4 prosent

Venstre, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet de grønne har alle en oppslutning på mellom 1-2 prosent, og ligger dermed innenfor sin egen feilmargin i undersøkelsen.

Samlet var støtten til de rødgrønne, fra Senterpartiet og ut til Rødt på 74 prosent i 2021, mens den i år er på 51 prosent.

– Dette er det laveste vi har målt noen gang, sier Eggum.

Blå vind over landet – og Fellesforbundet

Fellesforbundets leder understreker at medlemmene følger de samme trendene som befolkningen ellers, og at høyrebølgen i samfunnet slår ut også blant dem.

– Men utslagene er større hos oss, og vi har betydelig større støtte til venstresiden enn i befolkningen. Arbeiderpartiet hadde nok vært ganske fornøyd med den samme oppslutningen i befolkningen som de har hos oss, sier Eggum.

Hans største bekymring etter å ha fått presentert disse tallene er veksten til høyresiden.

– 38 prosent til Erna og Sylvi dere!

Eggum mener dette klart og tydelig viser at det er nettopp høyresiden som er forbundets politiske hovedmotstander.

– Det er mot disse kreftene vi må konsentrere oss, enten det er snakk om å skape et seriøst arbeidsliv, ha en aktiv næringspolitikk som sikrer at viktige næringer blir i Norge eller at vi skal ha en omfordelende skattepolitikk som tar vare på de som trenger det mest i samfunnet, sier Eggum.

Nei til EU, ja til vindkraft til havs

I medlemsundersøkelsen er det også blitt spurt om en del andre aktuelle, politiske saker. Her er noen av funnene:

14 prosent av Fellesforbundets medlemmer mener Norge burde melde seg inn i EU, 56 prosent sider nei – resten har ingen mening om EU-saken.

To av tre medlemmer ønsker å fortsette å delta i EØS-avtalen. 46 prosent sier ja, 21 prosent nei – mens 33 prosent ikke har tatt standpunkt.

44 prosent er «meget» eller «ganske fornøyd» med dagens strømstøtteordning, mens 28 prosent er «meget» eller «ganske misfornøyd».

54 prosent av medlemmene er bekymret for klimaendringene. Samtidig synes 64 prosent at Norge gjør nok. 47 prosent er villige til å støtte klimatiltak dersom de går ut over arbeidsplasser.

62 prosent vil ha vindturbiner til havs, mens 27 prosent er mot. Vindkraft på land er det derimot bare 36 prosent som sier ja til, mens 50 prosent sier nei.

