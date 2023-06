Bemanningsselskap sammenligner innleieforbudet med Nav-skandalen

Totalt 29 norske selskaper i bemanningsbransjen går nå til sak mot staten.

Selskapene mener Norge ikke kan begrense innleie av arbeidskraft. Bemanningsbransjen mener de norske reglene strider med EØS-avtalen.

Norge har forpliktet seg til å ikke ha lover som er i strid med EØS-avtalen.

Selskapene sendte tirsdag en begjæring til Oslo tingrett om midlertidig forføyning. Det betyr at de vil ha utsatt innføring av de nye reglene.

Selskapene saksøker staten ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet, skriver nettstedet Byggeindustrien.

LO: Et desperat forsøk

Forbudet mot innleie ble innført fra 1. april, med en overgangsperiode til 1. juli.

– I begjæringen krever vi at de nye innleiereglene ikke skal få tre i kraft før en norsk domstol har avgjort med endelig virkning om lov- og forskriftsendringen er i tråd med EØS-avtalen, sier daglig leder Heine Aardalen i bemanningsselskapet Stolt til Byggeindustrien.

2. nestleder i LO, Steinar Krogstad, mener at dette søksmålet ikke kan føre fram. Han viser til at departementet har gitt et omfattende svar på spørsmålet fra Eftas overvåkingsorgan ESA.

I dette svaret opprettholder departementet argumentasjonen om at disse tiltakene er nødvendig for å bevare det norske arbeidsmiljøet og ordningen med faste ansettelser.

– Reaksjonen fra bemanningsbransjen viser at regjeringen har utfordret er krefter som ønsker å undergrave den norske modellen, sier Krogstad.

Han oppfatter dette som et desperat forsøk på å stoppe forbudet.

Protester fra byggeindustrien

Krogstad har ingen tro på at en norsk domstol kommer til å stoppe forbudet hvis saken kommer opp.

Nestlederen i LO viser til at det også innen EU er forskjellige måter å regulere innleie i ulike bransjer på.

I Tyskland for eksempel, så har det lenge vært forbudt mot innleie i byggebransjen. Under pandemien ble det også innført et nytt forbud mot innleie innen kjøttbransjen.

Byggeindustrien har protestert mot forbudet, som de mener er dårlig tilpasset.

Hittil har 1200 fast ansatte mistet jobben i bemanningsselskap, skrev Aftenposten forrige uke.

– Dette er gledelige tall. Hele poenget med forbudet er at det skal bli færre ansatte i bemanningsforetakene, at de skal få faste hele stillinger hos entreprenørene, sier Krogstad til FriFagbevegelse.

Trekker opp skandale

Sonar-leder sammenligner innleieforbudet med Nav-saken, der det viste seg at norske myndigheter hadde brutt EØS-reglene.

– Etter Nav-skandalen, der den offentlige virksomheten overså EØS-rettighetene til dem det gjaldt, har politikerne med stor overbevisning snakket om hvor viktig det er at slike overtramp ikke skjer igjen. Men her ser vi på nytt at regjeringen og Stortinget på urettmessig vis forsøker å frata bedrifter og ansatte i bemanningsbransjen rettigheter som er sikret gjennom EØS-avtalen. Forskjellen på denne saken og Nav-skandalen, er at vi har ressurser til faktisk å prøve saken for retten, sier daglig leder Erik Myrvold.

– Regjeringen mener de nye innleiereglene, som Stortinget har vedtatt, ikke bryter med EØS-retten, skriver arbeidsminister Marte Mjøs Persen i en kommentar til FriFagbevegelse.

– Vedtaket er et demokratisk, lovlig vedtak. De nye reglene bygger på et ønske om å ivareta helt grunnleggende aspekter ved norsk arbeidsliv og den norske arbeidslivsmodellen, hvor faste og direkte ansettelser står helt sentralt.

Hun mener at EØS-retten gir vid skjønnsmargin og dermed mulighet for oss å styrke og beskytte den norske modellen. Vårt syn påvirkes ikke av begjæringen departementet har mottatt, som vi nå skal gjennomgå og behandle på vanlig måte.

Saken ble oppdatert med kommentar fra Marte Mjøs Persen kl. 12.00 15. juni

