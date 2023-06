Belarus har fengslet flere fagforeningsledere. Slik forsvarer ambassadøren det

Leder av LOs internasjonale avdeling, Liv Tørres, reagerer kraftig på uttalelsen og ber ambassadøren lese seg opp både på menneskerettigheter, internasjonal lov og på dommene fagforeningslederne ble fengslet på.

OSSE-uttalelse

Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) leder den norske delegasjonen til OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa), som består av 57 medlemsland.

På sesjonen i Canada i begynnelsen av juli vil hun fremme en uttalelse som bærer navnet «Support for a democratic Belarus». Her krever hun blant annet at fagforeningsledere i Belarus må settes fri.

Aliaksandr Yarashuk og Siarhei Antusevich, presidenten og visepresidenten for Congress of Democratic Trade Unions (BKDP), er dømt til fengsel i henholdsvis fire og to år.

Iryna Bud-Husaim, fagforeningens regnskapsfører, er dømt til 1,5 års fengsel. Dommene er opprettholdt av Høyesterett.

Uttalelsen fordømmer på det sterkeste det store omfanget, økende antall arrestasjoner og tilfeller av internering, som reaksjon på fredelige protester i Belarus.

Landets ambassadør for Sverige og Norge, Dmitry Mironchik, reagerte kraftig på hennes utspill og ba om et møte med Mossleth for å presentere landets offisielle syn på fengslingene.

Hun hadde ikke anledning til å møte ham. Men FriFagbevegelse fikk møte ambassadøren under hans visitt til Norge nylig.

Hans versjon

Mironchik avviser kravet om at de fengslede fagforeningslederne må løslates.

– De er dømt for spesifikke forbrytelser, spesifikke handlinger, utført som innbyggere, sier han.

– Hvis en fagforeningsleder i Norge begår ulovligheter, vil vedkommende uansett bli straffet som en vanlig samfunnsborger, ikke som en fagforeningstopp. Se bare på Donald Trump. Hvorfor skulle en fagforeningsleder i Belarus stå over loven, sier Dmitry Mironchik til FriFagbevegelse.

Mironchik vil ikke gå inn på hva de sitter fengslet for, men utelukker ikke at det dreier seg om innførsel av penger for å finansiere politisk aktivitet.

– Det sier seg selv. Når det er vanskelig å skaffe penger i eget land må du skaffe penger utenfra. Se for deg at noen vil føre en ideologisk, politisk kamp i Norge og starter å smugle penger inn i landet for å gjøre det. Vil Norge tillate det? Det tror jeg ikke, legger han til.

– Det finnes måter å kjempe for demokratiske rettigheter og frihet på, uten å bryte loven, legger han til.

– Hvorfor er Norges utenriksminister, internasjonale organisasjoner og alle andre så opptatt av menneskerettighetene i Belarus?

– Det må du spørre dem om, svarer Dmitry Mironchik.

Fagforeninger forbudt

I 2022 ble BKDP og flere uavhengige fagorganisasjoner forbudt i Belarus. «Avviklingen betyr at den uavhengige fagbevegelsen vil bli nesten fullstendig ødelagt i Belarus,» skrev BKDP selv i en pressemelding.

Ifølge Mironchik ble fagorganisasjonen avviklet fordi de begikk ulovligheter. Han vil imidlertid ikke bruke ordet «uavhengige» om fagforeningene som ble forbudt.

– Det er fortsatt mange fagorganisasjoner i Belarus som kjemper for arbeidernes rettigheter i landet. Alle er uavhengige, uten tilhørighet til politiske partier eller av myndighetene. Fagforeninger spiller en veldig aktiv rolle i vårt samfunn, poengterer han.

– Hva kan fagforeninger i Belarus gjøre uten at staten griper inn, slik det ble gjort i 2022?

– De kan gjøre alle aktiviteter som er nødvendig for å beskytte arbeidernes rettigheter, svarer han.

– Samtidig må vi være klar over at det er forskjellige tradisjoner i forskjellig land, også når det gjelder fagorganisasjoner. Hva som er normalt i Sverige, kan være helt umulig å gjennomføre i Italia. I Norge har myndighetene til og med rett til å gripe inn ved en streik (hvis det er fare for liv og helse, red.anm.). Mange land ville ikke tillatt det. Alle land er forskjellige. Ingen er perfekte, gjentar han.

– Sverige er stolt av sin svenske modell. Vi er stolt over vår modell, legger han til.

Avviser ønsket

Siv Mossleth hadde ingen åpning i kalenderen for å møte ambassadøren. Hun er imidlertid klar på at hun ikke kommer til å endre mening om situasjonen i Belarus, eller trekke uttalelsen.

– Dette er ikke noe jeg har funnet på selv. Vi viser til et stort antall konkrete tilfeller. I uttalelsen har vi listet opp mange objektive avtaler og konkrete tilfeller på brudd og påpekninger av menneskerettighetsbrudd, sier Mossleth.

Samtidig som Mironchik var i byen, hadde hun tatt initiativ til å danne en støttegruppe for et demokratisk Belarus på Stortinget.

Det har allerede meldt seg et tosifret antall medlemmer til støttegruppa, fra mange ulike partier.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt har også engasjert seg i spørsmålet.

I et svar på et skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) har hun skrevet at «Norge vil fortsette å sette menneskerettighetssituasjonen i Belarus på agendaen i internasjonale fora som OSSE og FNs menneskerettighetsråd».

– Høyt prioritert

Leder av LOs internasjonale avdeling, Liv Tørres, reagerer på uttalelsene fra ambassadøren og ber ham lese seg opp både på menneskerettigheter, internasjonal lov og på dommene fagforeningslederne ble fengslet på.

– Norge vil forbli en viktig støttespiller for den belarusiske opposisjonsbevegelsen og vil samordne vår Belarus-politikk tett med europeiske partnere, skriver hun.

Liv Tørres er denne uka på den årlige ILO-konferansen i Genève, som samler både regjeringer, arbeidsgivere og arbeidstakere. (Sissel M. Rasmussen)

Liv Tørres sier at situasjonen for fagforeningslederne i Belarus er høyt prioritert her hjemme.

– Faglige rettigheter er en integrert del av demokrati, fredsbygging og samfunnsutvikling, har hun tidligere uttalt til LO-Aktuelt.

– Fagforeningslederne for den frie fagbevegelsen ble ikke fengslet fordi de hadde smuglet penger, som ambassadøren spekulerer i. De ble fengslet fordi de drev ordinær demokratisk virksomhet, sier hun.

– I Norge respekterer vi menneskerettighetene og har frie fagforeninger og sivilsamfunnsorganisasjoner. I Belarus har man derimot et diktatur som undertrykker menneskerettighetene, retten til å organisere seg og retten til å ytre seg, sier Tørres til FriFagbevegelse.

Det finnes fortsatt en fagbevegelse i Belarus, men dette er en fagbevegelse som er kontrollert av regimet og gjør nøyaktig hva presidenten forlanger, påpeker Tørres.

– Fagbevegelsen de la ned forbud mot i fjor, var den som representerte vanlige folk med deres ønsker om demokrati, menneskerettigheter, rettferdighet og om et selvstendig land fritt fra russisk jerngrep, legger hun til.

Tørres er denne uka på den årlige ILO-konferansen i Genève, som samler både regjeringer, arbeidsgivere og arbeidstakere.

I ILO har både fagbevegelse, arbeidsgivere og myndigheter fra mange land i årevis beklaget undertrykkelsen av arbeidstakeres rettigheter i Belarus.

– Lukasjenko-regimet har erklært den uavhengige fagbevegelsen og fagforeningslederne for terrorister, rett og slett fordi de har vanlig fagforeningsarbeid som vi gjør her hjemme, sier Liv Tørres.

---

Belarus

Het tidligere Hviterussland.

Ble selvstendig stat i 1991, da landet erklærte uavhengighet fra Sovjetunionen.

President er Aleksandr Lukasjenko, som har styrt landet siden 1994. Observatører fra OSSE og EU har beskrevet valgene som ufrie, med omfattende valgfusk og undertrykkelse av opposisjonen.

Landet har nære bånd til Russland.

---