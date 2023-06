Skal du ha sommerjobb? Her er tipsene fra Sindre i LOs sommerpatrulje

– Når har jeg vært ute på patrulje, hender det jeg har fått et spørsmål eller to; er dere her i år igjen? Det sikreste sommertegnet er at vi reiser rundt og sparker i gang hele ferien med patrulje, sier Sindre Hornnes, leder i LOs sommerpatrulje.

Det blir 39. gang LO-organiserte unge mennesker skal reise rundt og sjekke hvordan ungdommer som jobber i sommer har det på jobb.

Vanligvis viser det seg at de aller fleste trives på jobb, og mener de får det de har krav på. Men samtidig er ikke alt bare rosenrødt der ute.

– Vi ser også at en stadig større andel av ungdom som får seg sommerjobb opplever brudd på arbeidsmiljøloven, sier Hornnes.

Tips når man skal ha sommerjobb

Her er noen tips fra sommerpatrulje-generalen:

Skriftlig arbeidskontrakt: Signer en skriftlig arbeidskontrakt der det står hva du har krav på. Det skal blant annet stå hvor mye du skal jobbe og hvor mye du skal tjene.

Betalt opplæring: Du har krav på betalt opplæring. Når du blir satt til arbeid skal du få opplæring i hvordan oppgavene skal utføres, og det skal være betalt. Du skal også få riktig verneutstyr og opplæring i bruk av det.

Vit hvem verneombudet er: Du har krav på å få opplyst hvem som er verneombud på bedriften. Den informasjonen er viktig selv om du bare skal være der én sommer. Alle bedrifter skal ha et verneombud. Om du blir plaget på jobb, og du ikke er helt komfortabel med å si det til sjefen, kan du ta det opp med verneombudet.

Og ellers:

• Husk å sjekke at skattekortet er riktig, at du får lønnsslipp og at lønna settes inn på din bankkonto.

• Jobber du mer enn 5,5 time i løpet av en dag, har du rett på minst én pause den dagen.

• Jobber du åtte timer eller mer i løpet av en dag, skal pausen(e) utgjøre minst en halvtime til sammen.

• Hvis du må henge på jobben i pausen og det ikke er et godt nok pauserom, skal pausen regnes som arbeidstid.

• Husk også at det finnes grenser for hvor lenge du kan være på jobb i løpet av en dag og en uke (der det finnes egne regler for dem som er under 18), og at overtidsarbeid generelt skal gi overtidsbetalt.

• Når du slutter, kan du be om attest.

Feil hos halvparten i fjor

I fjor fant sommerpatruljen ulike former for brudd på loven i rett over halvparten av besøkene. Det handlet om alt fra mangel på verneombud og mangelfull opplæring, til arbeidslister som kommer altfor sent.

– Kanskje man sitter helt til helga før eller dagen før og venter på hva slags vakter man skal ha neste uke. Det er ikke et sånt arbeidsliv vi ønsker at de unge skal møte, sier Hornnes.

Det kan hende ungdom, som er helt nye i arbeidslivet, ikke har full oversikt over sine retter og plikter, og at de derfor gledelig uvitende jobber på steder der ikke alt er på stell.

– Men så er vi ute med LO-ungdommen hver sommer og snakker med unge om nettopp disse tingene, sier han.

Lite fagforening = mer surr

Som regel er det mer surr hos bedrifter i bransjer med lav organisasjonsgrad, der færre er medlem av fagforeninger.

Hotell- og restaurantbransjen er en gjenganger, men handelsnæringen er også på lista. Derfor er det mest grunnleggende tipset fra Hornnes at man sørger for å fagorganisere seg.

– Det var mye slurv i fjor, ble det sagt fra dere?

– Vi er litt bekymra når de ansatte i over halvparten av bedriftene opplever en eller annen form for brudd på arbeidsmiljøloven, sier rådgiveren.

Han er bekymret for at det skal utvikle seg til en slurvekultur, der det ikke nødvendigvis er så nøye om alt er på stell.

– Det er jo noe tillitsvalgte der ute bør merke seg, at de sørger for at rutinene er skikkelig for sommervikaren og at folk blir tatt godt imot, sier Hornnes.

