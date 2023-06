VIF 2 ble herjet med og knust av Fram

INTILITY (Dagsavisen): Å tippe Vålerenga 2-startellevere denne sesongen har vært like vanskelig som å vinne i lotto. Der de sist mandag mot Kjelsås stilte med A-lagsspillere som Jacob Storevik, Aaron Kiil Olsen, Omar Bully og Torgeir Børven, var det ingen med A-lagserfaring mot Fram søndag.

Attpåtil kom VIF til kampen med tre debutanter - Ulrik Strøm i mål, Jesper Renshusløkken og Taha Usman. Da fikk de det - som ventet - svært tøft.

Fram dominerte hele kampen og scoret fem av seks mål i kampen.

Grusom start og store sjanser

Bare tre minutter og 17 sekunder var spilt da Fram tok ledelsen. Jonas Bruusgaard brøt høyt i banen og fant Mahmoud Sami Laham. Frams kaptein la til rette med høyrefoten og curlet ballen i krysset - på utmerket vis.

12 minutter sto på kampuret da Fram scoret igjen, men denne gangen ble det vinket for offside. Liiban Ahmed var litt for hissig på grøten da han gikk på løp og var såvidt i offside da han sentret til Laham, som banket ballen i mål.

Fram fortsatte kanonadene mot VIF-buret etter den annullerte scoringen. Først skjøt Laham i nettveggen fra kloss hold etter kvarteret, før Bruusgaard skjøt like over to minutter senere.

Men til slutt satt 2-0. Fram fikk et frispark på 16 meter, nede ved dødlinja, og ballen ble slått inn i boks. Etter klabb og babb hamret Bruusgaard inn ballen fra fem-seks meter, rett opp i nettaket. Det var også stillingen til pause.

[ Storseier til VIF-jentene. Spent på VM-uttak (+) ]

Vondt til verre

2-0 ble til 3-0 seks minutter etter pause, da kaptein Laham skjøt et frispark rett i mål fra 20 meter, ute til venstre. Laham så at VIF-keeper Ulrik Strøm delegerte muren, og Fram-spissen var årvåken da han tok frisparket hurtig. Ballen gikk i en perfekt bue over keeper og i mål.

Så fikk Fram straffe etter 58 minutter. Et frspark fra Laham gikk i tverrliggeren, og da ballen dalte ned fikk Bruusgaard headet på mål. Strøm i VIF-buret bokset ned Bruusgaard og lagde straffe. Laham var sikker og scoret sitt tredje for dagen.

Minuttet etter sto det 5-0. Riel Chol Nguen sitt skudd fra 20 meter ble stoppet av Strøm, men han måtte gi retur. Der ventet Marcus Hällstrom på fem meter, som enkelt pirket inn Frams femte.

Kampen døde fullstendig ut etter Frams femte mål. Det skjedde lite siste halvtimen, men på overtid reduserte hjemmelaget til 1-5, som også ble sluttresultatet.

[ Kommentar: Er det noe å lære? Ikke bytt ut Haaland. En fiasko i praksis ]