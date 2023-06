Tidligere LO-leder Yngve Hågensen er død

Ikonet Yngve Helmer Johan Hågensen - som var hans fulle navn - var LO-leder fra 1989 til 2001. Han har satt dype spor etter seg i LO og norsk samfunnsliv for øvrig.

– Det er med dyp sorg vi har mottatt beskjeden om at Yngve Hågensen er død etter et kort sykeleie. Han var en markant LO-leder og en ruvende skikkelse i norsk arbeiderbevegelse, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til FriFagbevegelse.

– Yngve satte spor etter seg som LO-leder. Han var en av arkitektene bak det såkalte solidaritetsalternativet på begynnelsen av 1990-tallet, som bidro til at Norge kom ut av den økonomiske krisen og en historisk høy arbeidsledighet. Det var også under hans ledelse at LO-kjempet frem den femte ferieuken. Hans navn vil bli stående i historiebøkene som en av de store LO-lederne, legger Hessen Følsvik til.

Åpen og hardtslående

Hågensen ble valgt til LO-leder i 1989 og satt i 12 år, frem til 2001. Han ble omtalt som en åpen, direkte og til dels hardtslående LO-leder.

- Yngve var en klar og tydelig stemme for landets fagorganiserte. Han var en dyktig tillitsvalgt, både i fagforeningen og senere i LO, sier Følsvik og legger til:

– Yngves liv var et viktig stykke norsk historie med mye dramatikk, men også med mye humor, varme og felleskap. Jeg kommer til å savne gløden hans, kraftuttrykkene og det strie bukkeskjegget, sier hun.

Barnehjemsgutt

Hågensen ble født i Vardø 13. juli 1938. Som liten gutt havnet han på barnehjem. Han kom til Halden som 15-åring og ble etter hvert ansatt ved Saugbrug.

I 1969 ble han ansatt som distriktssekretær i Møre og Romsdal, før han ble valgt som LO-sekretær på kongressen i 1977.

I 1989 erstattet han Leif Haraldseth som LO-leder etter en kampvotering på kongressen, med Nils Totland som motkandidat.

Ettertraktet foredragsholder

Fortsatt - i en alder av 84 - var Yngve Hågensen den mest etterspurte foredragsholderen av alle i fagbevegelsen. Avtaleboka var full nesten til det siste. Han holdt rundt 50 foredrag i året.

Hågensen var LO-leder under tre statsministre fra Arbeiderpartiet; Gro Harlem Brundtland, Thorbjørn Jagland og Jens Stoltenberg.

– Selv om vi kunne være uenige, ble vi aldri uvenner. Og jeg var faen ingen ulv overfor Gro, som noen hevder. Vi kunne være uenige om mye, men ikke alt. Jeg måtte godta at hun ledet landet. LO er viktig, men en regjeringssjef skal selvsagt lede hele landet og da måtte jeg handle etter det, sa han til FriFagbevegelse under Arendalsuka i 2017.

Stolt over bevegelsen

Hågensen har i hele sitt liv vært stolt over å tilhøre både fagbevegelsen og arbeiderbevegelsen.

– LO ble stiftet i 1899. Da var Norge nest fattigste land i Europa - kun foran Irland. Over 120 år senere kåres vi til et av verdens beste land å bo i. Hvorfor? Jo, samspillet og trepartssamarbeidet, i et demokrati. Arbeiderbevegelsen er grunnlaget for velferden mange land i verden har i dag, ikke minst i Norden. Det må vi aldri glemme, sa han i et portrettintervju med Dagsavisen i fjor.

Det største nederlaget i hans karriere, som Yngve aldri kom over, var resultatet av EU-avstemningen.

– Jeg mener vi pinadø skulle vært medlem i dag også. Men jeg vet ennå ikke hva vi kunne ha gjort annerledes for å overbevise folket om at det ville vært riktig å gå inn i EU, uttalte han i 2017.

På teaterscenen

Senest i september i fjor fikk han se seg selv på scenen - spilt av Dennis Storhøi - i teaterstykket «Yngve - fra barnehjemmet til LO-toppen».

– Partiet regjerer og LO korrigerer, var en av de mest ikoniske uttalelsene som ble gjengitt i teaterstykket.

En rørt Yngve fikk blomster og ble hyllet på scenen i Folkets hus etter teaterstykket, med lang, stående applaus.

Yngve Hågensen ble også hedret med LOs hederspris i 2017.

