Maren Walvik Johnsen (29) tapte kampen mot livmorhalskreft

– Det er med stor sorg og blødende hjerte jeg dessverre må melde at min og vår alles kjære Maren døde fra oss i går ettermiddag, skriver faren Kjetil Johnsen i et innlegg på Facebook.

Han melder at hun sovnet inn fredag 16. juni, 29 år gammel. Det melder TV 2.

For fire uker siden meldte Maren Walvik Johnsen at kreften hadde blitt aggressiv. (Skjermdump/Instagram)

Oppdaget kreften for sent

Etter at Maren Walvik Johnsen fikk selv en feiltolket celleprøve, ble hun en talsperson og forkjemper for arbeidet med testing og vaksinering mot livmorhalskreft.

Hun var 25 år gammel da hun testet seg for livmorhalskreft, men da ble prøven tolket feil. Etter to år fikk hun diagnosen, og da hadde kreften allerede spredt seg.

For fire uker siden meldte hun på sin Instagram-profilen at kreften har blitt mer aggressiv, og at hun håpet på at en ny cellegift skulle fungere for en stund til.

Ønsket forandring

Hun har blant annet bidratt til Tv2-programmet «Norge bak fasaden».

Der fortalte hun at målet med å stå fram med historien hennes er å få en sikrere test.

– Jeg observerte at det var flere artikler ute som argumenterte mot å innføre HPV-test. Jeg så også at jeg ikke var den eneste med denne historien. Mange av oss yngre med livmorhalskreft har en tilsynelatende normal celleprøve mindre enn tre år før vi fikk kreft. Jeg ønsket å påvirke og sikre dagens testmetoder, samtidig som jeg ville få flere kvinner til å sjekke seg, sa hun til TV 2 da.

